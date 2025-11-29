Perú Deportes

Final de la Copa Libertadores 2025: cómo llegar al Estadio Monumental, accesos, rutas y lo que puedes y no debes llevar

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán hoy, sábado 29 de noviembre, en el recinto de Ate. Entérate todo lo que debes saber para asistir al estadio sin problemas

La ciudad de Lima experimenta hoy, sábado 29 de noviembre, una extraordinaria afluencia de visitantes debido a la final de la Copa Libertadores 2025, en la que Palmeiras y Flamengo se enfrentan en el estadio Monumental, situado en el distrito de Ate.

La celebración de este evento genera un intenso movimiento en diferentes puntos de la ciudad, mientras se prevé la llegada de cerca de 50.000 aficionados extranjeros, un flujo que tiene importantes repercusiones tanto en el ámbito económico como en el logístico para el país.

La programación del encuentro establece el inicio a las 16:00 horas de Perú, aunque la repercusión se extiende más allá de las fronteras peruanas a través de múltiples transmisiones televisivas ajustadas a los husos horarios de México, Colombia, Brasil y Argentina, entre otros países.

Tras la edición histórica de la final en 2019, Lima retoma su lugar como anfitriona del torneo de clubes más importante bajo la organización de la Conmebol, lo que potencia la visibilidad global de la capital peruana y refuerza su papel como destino para grandes eventos deportivos.

La llegada masiva de hinchas ha motivado que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) despliegue un operativo especial de movilidad urbana: se han delineado rutas exclusivas, desvíos temporales y el incremento de la oferta en el transporte público. Esto busca gestionar la concentración de personas y facilitar un acceso ágil y seguro hacia el estadio Monumental, ubicado al este de la ciudad.

Desde las 12:00 horas, se permitirá el acceso al recinto de la ‘U’, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de vivir anticipadamente la atmósfera previa al encuentro. Una vez dentro del recinto, el público encontrará distintas actividades especiales pensadas para el entretenimiento, mientras el ambiente se dinamizará con música vinculada al fútbol.

En cuanto a la organización interna, la disposición establece que la hinchada de Palmeiras ocupará la tribuna popular sur, en tanto que los seguidores de Flamengo serán ubicados en la tribuna popular norte, garantizando así una distribución específica de los espacios para cada grupo de aficionados.

¿Cómo llegar al Estadio Monumental?

Con el fin de asegurar la seguridad y el orden en los desplazamientos hacia el estadio, la Policía Nacional del Perú (PNP) establecerá restricciones de acceso vehicular en vías clave como Javier Prado Este, Huarochirí, Constructores y Flora Tristán. Estos cierres comenzarán a regir desde la medianoche del viernes y se prolongarán hasta la noche del sábado, abarcando todo el periodo de mayor flujo de asistentes al evento.

El dispositivo implementado está diseñado para favorecer la movilidad peatonal y mantener un tránsito fluido de los aficionados, quienes deberán considerar el empleo de rutas alternativas asignadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), así como los corredores complementarios puestos en funcionamiento para esta jornada.

En este contexto, el corredor Rojo experimentará un cambio en su recorrido habitual, adaptándose a las nuevas disposiciones de tránsito orientadas a la final de la Copa Libertadores.

Lo que puedes y no debes llevar al estadio Monumental

El acceso al estadio está regulado bajo estrictas normas de objetos permitidos. Los asistentes podrán ingresar banderas pequeñas sin asta de hasta dos metros por uno coma cinco metros y textiles no mayores a uno coma cinco metros de alto para colocar en las mallas de separación. También se aceptan tambores, bombos y redoblantes con membrana transparente, siempre y cuando cumplan el requisito de seguridad.

En contraste, no se admiten banderas con asta, ni artefactos que puedan transformarse en objetos peligrosos o cortopunzantes. Las correas están prohibidas exclusivamente en las tribunas norte y sur. Otros artículos vetados incluyen bombas de humo, bombas de estruendo, drogas, extintores, máquinas de humo, alimentos y bebidas de cualquier tipo, así como elementos con mensajes ofensivos, discriminatorios o con tinte político o religioso. Armas, silbatos, paraguas, pirotecnia, rollos de papel y objetos accionados por gas o helio también están en la lista de restricciones.

Flamengo vs Palmeiras: día, hora
Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025.

