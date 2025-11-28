Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”

Alianza Lima está viviendo un momento complicado, los problemas internos, los malos resultados y entre otras cosas no le permitió a los ‘blanquiazules’ alcanzar el título nacional por tercera año consecutivo.

El equipo de Néstor Gorosito está luchando por quedar como Perú 2 de cara a la Copa Libertadores 2026. Los ‘íntimos’ se enfrentarán a Sporting Cristal por las semifinales de la Liga 1 2025: el primer cotejo se jugará este martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional.

La temporada está a punto de terminar, y Reimond Manco añalizó la campaña ‘grone’. Apuntó el contundente motivo que habría perjudicado al cuadro victoriano en los últimos años.

“Para mí, estos tres últimos años en Alianza han dado mucha ventaja. Yo soy hincha de Alianza, pero eso no me exime a mí de decir las cosas como son. Y para mí, el próximo año, si realmente Alianza quiere aguarle la fiesta a Universitario y volver a salir campeón, tiene que cambiar muchas cosas. Y lo primero es el plantel que se va a quedar y los jugadores que van a llegar. Hoy ya no te alcanza solamente con jugar bien y con cumplir en el campo. Los demás equipos te sacan ventaja. Tienen que venir, y los jugadores que se queden y los que vengan tienen que saber que tienen que ser cracks dentro del campo y cracks fuera del campo”, apuntó el exfutbolista en el programa ‘Juego Cruzado’.

Pablo Ceppelini y Alan Cantero, bajo la lupa en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Además, el ‘exjotita’ enfatizó en las indisciplinas que se han protagonizado en el año. Y considera que ese problema le dio ventaja a Universitario de Deportes y por ello, conquistaron el tricampeonato.

“¿El año pasado qué es lo que sucedió? Empezó bien Alianza Lima y todo. Empezaron a salir, y campeona la U. Salir de fiestas y salía una huevada que otra; eso es lo que ha cagado al equipo de estos tres últimos años. Entonces, no es que ‘vamos a hacer un análisis’; tú ya sabes cuál es el error, sabes cuál es tu punto flojo, sabes en qué la estás cagando. Soluciona eso y vas a ver que te va a ir bien", añadió.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día y hora de la semifinal ida de la Liga 1 2025

La semifinal de ida de la Liga 1 2025 tendrá lugar el martes dos de diciembre en el estadio Nacional. El partido está programado para las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), y desde las 22:00 horas en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-offs’ para Perú 2. - créditos: Difusión

La transmisión estará a cargo de L1 Max, la señal oficial del torneo, accesible por operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV y otras alternativas. Adicionalmente, el evento podrá verse en la plataforma digital L1 Play, bajo suscripción mensual según el plan elegido.

A esto se suma la cobertura de Infobae Perú, que ofrecerá información completa: previa, jugadas destacadas, cobertura minuto a minuto y reacciones de los protagonistas desde el estadio.