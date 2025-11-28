El veredicto de Martín Liberman: la final de la Copa Libertadores en Lima, el poderío brasileño y la abismal diferencia en el continente

El periodista argentino profundiza en la brecha que existe frente al poderío del fútbol brasileño. (Video: Infobae Perú)

Mientras el continente espera por una nueva final entre dos colosos brasileños en Lima, Martín Liberman pone sobre la mesa una mirada integral que va más allá de un solo partido. El reconocido periodista argentino analiza en Infobae Perú la hegemonía del fútbol brasileño, el rol de Argentina como único contrapeso real y el retroceso competitivo del resto de Sudamérica.

En un repaso minucioso, Liberman explica por qué Palmeiras y Flamengo son los máximos exponentes de un sistema que combina dinero, planificación y figuras internacionales. También señala cómo el fútbol argentino, pese a sus limitaciones, logra competir gracias a la calidad de sus entrenadores y al amor propio de sus futbolistas.

La cita en Lima, afirma, será una fiesta en un estadio que ya ha visto finales históricas y que podría volver a llenarse de fanáticos brasileños. Con claridad y contundencia, el periodista ofrece un diagnóstico que ayuda a entender no solo la final del sábado, sino también la realidad actual del fútbol sudamericano.

- ¿Qué expectativas hay sobre la final?

Han sido claramente los dos mejores equipos de la competencia, no tengo ninguna duda al respecto. Pero al mismo tiempo me parece que, dentro de los dos, hay un favorito. Los partidos son partidos, las finales son finales, pero yo creo que Palmeiras es mejor equipo que Flamengo. A mí, por lo menos, me gusta más, creo que tiene más opciones de juego. No creo que tenga mejores futbolistas Palmeiras que Flamengo. Me gusta más como equipo, me gusta más el entrenador, tiene mucho más recorrido, trayectoria y trascendencia. Filipe Luís está empezando, Abel Ferreira ya es un consagrado. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Me tocó estar en la última que jugaron Palmeiras-Flamengo en el Centenario de Montevideo, así que va a ser una muy linda final la del sábado, seguramente.

-Tendremos un campeón brasileño por séptima edición consecutiva, ¿qué representa esto?

Representa un poderío absolutamente indisimulable, una posibilidad económica mucho más fuerte que cualquier otro equipo del continente. El único que le puede dar pelea es el fútbol argentino. Le dio pelea hasta las semifinales con Racing. Flamengo tuvo que trabajar mucho para superar a Racing. Creo que, sacando Argentina, hoy no hay nadie que esté a la altura del fútbol brasileño para poder darle pelea. Esto, lejos de mermar, se va a acentuar con el paso de los años y seguirá siendo el fútbol argentino el único que puede soñar con darle pelea al poderío brasileño. Ahora, soñar con darle pelea es una cosa, darle pelea es otra, porque en los últimos años ha sido todo de Brasil, aunque no me olvido que toda esta hegemonía comenzó con Flamengo haciendo dos goles en el minuto 89 y 90 de una copa que ya casi era de River, justamente en Lima.

- ¿Es muy grande la brecha con los brasileños?

Argentina da pelea. Racing dio pelea con Flamengo, jugó muy bien sabiendo claramente que las limitaciones son enormes. Flamengo debe tener un presupuesto cinco veces más grande que el de Racing. El amor propio del futbolista argentino, los técnicos argentinos que están muy bien preparados y muy bien calificados, tratan de achicar un poco esa brecha. Por el otro lado, Palmeiras le hizo cinco goles a River en dos partidos. Entonces, ¿se puede dar pelea? Sí, pero hoy hay una distancia grande para soñar con el campeonato de América. Es lógico que estén los brasileños definiendo, pero ha sido el fútbol argentino el que pudo arrebatarle a Mineiro la Sudamericana con Lanús. Ha sido el fútbol argentino con Racing el que estuvo cerca de eliminar a Flamengo. Entonces, me parece que solamente Argentina, por su poderío futbolístico, es el que puede darle un poco de margen a esa pelea económica y poderosa del fútbol brasileño.

- ¿Podría cambiar esa dinámica en un futuro cercano?

No, no lo creo. ¿Qué otro país sería?

- Está Ecuador, por ejemplo, que ha sabido competir internacionalmente en los últimos años...

No, Liga de Quito siempre es un buen equipo, es un equipo muy competitivo, que se hace muy fuerte de local. Independiente del Valle lo mismo, pero la distancia es muy grande. Fíjate que no pudo sostener una ventaja de tres goles en la ida (semifinal contra Palmeiras). Alguien dijo alguna vez que los jugadores jóvenes ganaban partidos, los jugadores grandes ganaban campeonatos. Y yo acá podría decir que el buen futbolista puede ganar un partido, pero en definitiva, el más poderoso ganará la competencia. No es casualidad que vaya a darse el próximo sábado que por séptima vez consecutiva gane un equipo brasileño. No veo en el futuro cercano una posibilidad de pelea legítima, independientemente de lo que puede pasar en alguna oportunidad que se pueda colar algún algún actor inesperado a una final.

- Bueno, hay que tener en cuenta que el Brasileirao se ha reforzado recientemente con figuras de primer nivel que brillaron en Europa, como Memphis Depay. Además, en el último Mundial de Clubes, los clubes brasileños supieron plantar cara. ¿Crees que Sudamérica podría alcanzar algún día el nivel competitivo de Europa?

No, ninguna posibilidad. Yo quiero ser realista. ¿Cómo va a competir el fútbol sudamericano con el fútbol europeo? Imposible. Igualmente, el fútbol sudamericano ha crecido muchísimo, yo creo que hay una muy buena gestión de la Conmebol, hay muy buenos sponsors para las Copas Continentales, hay un montón de plata que se reparte para las competencias, el fútbol sudamericano recibe por parte de la Conmebol un estímulo importante de dinero para las divisiones juveniles, recibe un estímulo de dinero para los campeones de cada liga. Pero estamos a años luz del fútbol europeo. Veo un partido de la Premier League y yo creo que estamos muy lejos. Veo un partido de la Liga Española y creo que estamos muy lejos. Tú hablas de Brasil y Brasil es una isla dentro del contexto sudamericano. No es la normalidad, no es la generalidad, es una isla dentro del fútbol de Sudamérica.

- ¿Y Argentina?

Argentina lo puede hacer un poco con River y con Boca. River y Boca pagan sueldo de dos a tres millones de dólares al año. Por eso digo que el único país que puede dar un poco de pelea es Argentina. Porque, sacando Argentina, en ningún país del continente se pagan sueldos de dos o tres millones de dólares por año. Ni te digo como es en Brasil, que se pagan sueldos de cinco o seis. El resto de las Ligas de América pagan bien, pero pagan sueldos de quinientos mil dólares por año. Entonces, ¿cómo haces para pelear con los europeos? No hay ninguna posibilidad.

La final de la Copa Libertadores volverá a desarrollarse en el Estadio Monumental, en Lima. Crédito: REUTERS/Guadalupe Pardo

- La final de la Copa Libertadores será en Lima por segunda vez...

Me hubiese encantado ir, pero nadie me convocó, así que lo veré por televisión. Hace tantos años que no voy a Lima, te juro que me hubiera encantado ir. No recuerdo cuándo fue la última vez que fui, pero ya habrá pasado una década.

- El Estadio Monumental es uno de los recintos más grandes de Sudamérica. Aquí se jugó el River vs Flamengo del 2019. ¿Le parece un escenario ideal para una fiesta de esta magnitud?

Según lo que vi es hermoso. No lo conozco en vivo, pero me pareció hermoso. Yo estuve en la final del año pasado en la cancha de River y eran dos equipos brasileños, con Botafogo y con Mineiro. O sea, era igual a lo que va a pasar el próximo fin de semana, con la diferencia que Palmeiras y Flamengo son equipos con más hinchas. Aunque Botafogo se jugaba su primera Copa, lo cual también lo hacía trascendente, pero yo estuve en el estadio y te juro que eran, por lo menos, setenta mil brasileños. De modo tal que estoy convencido que la cancha puede estar llena perfectamente el fin de semana. No sé qué se comenta con respecto a la venta de localidades, pero no me extrañaría que esté llena por la experiencia que te cuento del año pasado aquí en el Monumental, donde calculo que había un aforo del 85%.