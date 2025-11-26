Alianza Lima compite por el fichaje de Darwin Machís para el 2026: gigante de Colombia quiere al venezolano y le mandará oferta formal.

El club peruano busca reforzar su ataque para el 2026 con el extremo venezolano. (Movistar Deportes)

La directiva de Alianza Lima enfrenta diversos obstáculos en su intención de incorporar a Darwin Machís como refuerzo extranjero para la temporada 2026 tras un año donde los resultados no acompañaron las expectativas del club. La pérdida del campeonato en 2025, que permitió a Universitario de Deportes consagrarse tricampeón, motivó a la gestión encabezada por Franco Navarro a buscar cambios profundos en el armado del plantel, con énfasis en renovar el sector ofensivo con jugadores de menor edad y perfil internacional.

Desde Movistar Deportes, el periodista David Chávez informó que el club concentra sus esfuerzos en lograr la llegada del extremo venezolano, quien actualmente juega para la Universidad Central de Venezuela (UCV de Caracas) y cuenta con una extensa experiencia en ligas europeas.

La posible llegada de Machís a La Victoria ha generado expectativas tanto dentro como fuera de la institución debido a su recorrido por equipos en LaLiga de España, la Serie A de Italia y la Primeira Liga de Portugal. A sus 32 años, además de su protagonismo en la selección venezolana, se ha convertido en uno de los nombres con mayor proyección internacional considerados por el área deportiva blanquiazul.

“Quien ya está cerca, se asoma por La Victoria, quiere comer ceviche, quiere sentir el clamor del equipo ‘victoriano’ es Darwin Machís… pero tiene un dato que lo han revisado, en los últimos cinco equipos que ha estado, han perdido la categoría… no tiene que ver él, porque ha estado en la selección de Venezuela”, señaló Chávez en el programa zona mixta.

Competencia para fichar a Darwin Machís

Más allá del interés mostrado por Alianza Lima, la competencia en el mercado de fichajes suma un nuevo adversario. De acuerdo con el periodista colombiano Pipe Sierra, el América de Cali ha iniciado conversaciones formales con el jugador y prepara una propuesta para asegurar su vinculación a partir de 2026. “Exclusiva: América inició diálogos con Darwin Machís (32). El extremo es uno de los deseos principales de la dirigencia desde hace más de un año. En las próximas horas enviarán una oferta formal para contratar al venezolano”, publicó el comunicador en su cuenta de X (antiguo Twitter). En el club colombiano también milita el peruano Luis Ramos, lo que puede convertirse en su futuro socio en el ataque de los ‘diablos rojos’.

Mientras las gestiones siguen, algunas voces autorizadas del periodismo deportivo peruano afirman que el fichaje de Machís por el cuadro íntimo sería un hecho. El exfutbolista y analista deportivo Diego Rebagliati señaló en su espacio digital que el extremo venezolano integrará la plantilla de Alianza Lima la próxima temporada. “Alianza tiene tres delanteros, un extremo que ya lo tiene, venezolano, Darwin Machis, jugaba en Valladolid hace nada, tuvo un tema personal y regresó a Venezuela, ya lo tiene… Machis va a jugar en Alianza en el 2026. Buen jale”, manifestó en su programa digital ‘Los R3BA’ en fecha reciente.



Salidas de Alianza Lima para el 2026

El contexto que rodea estas negociaciones evidencia una reestructuración profunda. Según Diego Rebagliati, al menos siete futbolistas dejarán el plantel de Matute al cierre de la campaña. El proceso de recambio se traduce en la desvinculación de figuras que han sido recurrentes en las últimas temporadas, como Ricardo Lagos, Ángelo Campos, Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Matías Succar y Hernán Barcos.

El primer nombre en la lista de salidas es Ricardo Lagos, quien concluirá vínculo contractual y dejará libre su plaza de lateral izquierdo. El club apunta a sumar un refuerzo local que compita por el puesto con Miguel Trauco. El segundo es Ángelo Campos, arquero suplente que termina ciclo después de cinco temporadas y dos títulos nacionales.

La nómina de bajas continúa con Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini. El lateral argentino afrontó una notable baja de rendimiento durante el tramo final de 2025 y quedaría descartado, a pesar del pedido realizado por el entrenador Néstor Gorosito. En tanto, el volante uruguayo no continuará debido a factores extradeportivos y la modificación del esquema táctico pensado para la nueva temporada.



La situación de Alan Cantero depende de la decisión del club respecto a la compra definitiva de su pase a Godoy Cruz. Las dudas persisten a raíz de sus múltiples lesiones. En contraste, Matías Succar será cedido a préstamo para que sume minutos en altura, con la opción de regresar en 2027 si mejora su registro goleador, ya que todavía mantiene contrato vigente.

El caso de Hernán Barcos difiere del resto, dado que su continuidad depende de una definición posterior a la última jornada regular. La dirigencia planifica una conversación final con el delantero para comunicarle la decisión de no renovar, a pesar del reconocimiento que mantiene entre los aficionados.