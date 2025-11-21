Pablo Bengoechea pondera la presencia de Alex Valera en la selección peruana: “Ganan un delantero con potencial enorme”

Bengoechea se rindió a Valera. - Crédito: Difusión

Alex Valera está realizando, sino la mejor, uno de sus mejores campañas goleadoras. El ‘Cholo’ ha sumado 17 goles en la Liga 1 2025, con los que ha contribuido con la obtención del tricampeonato con Universitario de Deportes y se ha redimido, de alguna manera, con la selección peruana respondiendo a su vocación de atacante en dos partidos amistosos acontecidos en Europa.

Con ello existen amplias posibilidades de que sea el próximo ‘9′ oficial para los encuentros oficiales en el marco de las Eliminatorias CONMEBOL relevando así a otros puntuales como Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño o Luis Ramos. Algo que cuenta con la aprobación de Pablo Bengoechea.

El ‘Profesor’, de 60 años, ha estado en el programa Línea de 5, donde ha hablado de varios temas relacionados con la selección peruana. Entre las situaciones abordadas se refirió al loable presente de Alex Valera, a quien lo ve como más que un artillero.

Alex Valera lideró el empate dramático contra Rusia. - Crédito: La Bicolor

“Para mi gusto ahora que Valera está en la selección ganan un delantero con un potencial enorme. Tiene muchos recursos como delantero”, indicó añadiendo que “no es el típico ‘9’. Puede jugar de ‘9’ y de segunda punta, porque hace diagonales hacia fuera y adentro. Tiene juego aéreo y remate de media distancia. Es un delantero muy completo, que no se si continuará acá”.

Otro de los puntos que también aparecieron sobre el debate fue la verdadera cara del relevo generacional que tanto se aclama en los interiores de la Federación Peruana de Fútbol. Desde su visión, esa misión se encuentra muy lejos de hacerse realidad en su totalidad.

“Perú está en un momento de transición donde tiene que tomar decisiones; lo del entrenador es clave, ya sea nombrar a uno o a Manuel Barreto. Recambio al 100% no existe en ningún lugar. Queda una base siempre y acá pasará. Habrá futbolista que recibirán al entrenador y le dirán cuál es el problema, existe ese diálogo. Uno averigua todo antes de llegar al lugar y la comprobación llegará después", externó Pablo Bengoechea.

El delantero abrió el marcador de penal en Sochi. (Video: Movistar Deportes)

El profesional uruguayo es una voz autorizada en estos temas. En marzo del 2014, hace más de una década, fue nombrado técnico de la selección peruana tras la salida de Sergio Markarián y la negativa de Marcelo Bielsa por asumir el cargo, según informó la Federación Peruana de Fútbol.

No bien llegó a Lima, Bengoechea fue presentado oficialmente en la Villa Deportiva Nacional y formó un cuerpo técnico interino con Óscar Aguirregaray y Marcelo Turrens. Asumió el reto con “mucho orgullo” y apuntó a los amistosos establecidos ante Inglaterra y Suiza, en los que se animó a probar a nuevos puntuales pensando en el futuro.

Durante su corta gestión a los mandos de la ‘bicolor’, el ‘Profesor’ echó mano de un joven Pedro Gallese en el arco, quien actualmente es uno de los líderes de la configuración nacional, al igual que de Miguel Trauco. También tuvieron su oportunidad Carlos Ascues, Hernán Hinostroza, Mario Velarde, Jean Deza y Diego Chávez, aunque ninguno trascendió como se esperaba con el avance del tiempo.