Perú Deportes

Pablo Bengoechea pondera la presencia de Alex Valera en la selección peruana: “Ganan un delantero con potencial enorme”

El ‘Profesor’ llenó de elogios al goleador de Universitario, a quien considera más que un atacante de área. “Es muy completo”, sostuvo

Guardar
Bengoechea se rindió a Valera.
Bengoechea se rindió a Valera. - Crédito: Difusión

Alex Valera está realizando, sino la mejor, uno de sus mejores campañas goleadoras. El ‘Cholo’ ha sumado 17 goles en la Liga 1 2025, con los que ha contribuido con la obtención del tricampeonato con Universitario de Deportes y se ha redimido, de alguna manera, con la selección peruana respondiendo a su vocación de atacante en dos partidos amistosos acontecidos en Europa.

Con ello existen amplias posibilidades de que sea el próximo ‘9′ oficial para los encuentros oficiales en el marco de las Eliminatorias CONMEBOL relevando así a otros puntuales como Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño o Luis Ramos. Algo que cuenta con la aprobación de Pablo Bengoechea.

El ‘Profesor’, de 60 años, ha estado en el programa Línea de 5, donde ha hablado de varios temas relacionados con la selección peruana. Entre las situaciones abordadas se refirió al loable presente de Alex Valera, a quien lo ve como más que un artillero.
Alex Valera lideró el empate
Alex Valera lideró el empate dramático contra Rusia. - Crédito: La Bicolor

“Para mi gusto ahora que Valera está en la selección ganan un delantero con un potencial enorme. Tiene muchos recursos como delantero”, indicó añadiendo que “no es el típico ‘9’. Puede jugar de ‘9’ y de segunda punta, porque hace diagonales hacia fuera y adentro. Tiene juego aéreo y remate de media distancia. Es un delantero muy completo, que no se si continuará acá”.

Otro de los puntos que también aparecieron sobre el debate fue la verdadera cara del relevo generacional que tanto se aclama en los interiores de la Federación Peruana de Fútbol. Desde su visión, esa misión se encuentra muy lejos de hacerse realidad en su totalidad.

Perú está en un momento de transición donde tiene que tomar decisiones; lo del entrenador es clave, ya sea nombrar a uno o a Manuel Barreto. Recambio al 100% no existe en ningún lugar. Queda una base siempre y acá pasará. Habrá futbolista que recibirán al entrenador y le dirán cuál es el problema, existe ese diálogo. Uno averigua todo antes de llegar al lugar y la comprobación llegará después", externó Pablo Bengoechea.
El delantero abrió el marcador de penal en Sochi. (Video: Movistar Deportes)

El profesional uruguayo es una voz autorizada en estos temas. En marzo del 2014, hace más de una década, fue nombrado técnico de la selección peruana tras la salida de Sergio Markarián y la negativa de Marcelo Bielsa por asumir el cargo, según informó la Federación Peruana de Fútbol.

No bien llegó a Lima, Bengoechea fue presentado oficialmente en la Villa Deportiva Nacional y formó un cuerpo técnico interino con Óscar Aguirregaray y Marcelo Turrens. Asumió el reto con “mucho orgullo” y apuntó a los amistosos establecidos ante Inglaterra y Suiza, en los que se animó a probar a nuevos puntuales pensando en el futuro.

Durante su corta gestión a los mandos de la ‘bicolor’, el ‘Profesor’ echó mano de un joven Pedro Gallese en el arco, quien actualmente es uno de los líderes de la configuración nacional, al igual que de Miguel Trauco. También tuvieron su oportunidad Carlos Ascues, Hernán Hinostroza, Mario Velarde, Jean Deza y Diego Chávez, aunque ninguno trascendió como se esperaba con el avance del tiempo.

Temas Relacionados

Pablo BengoecheaSelección peruanaAlex Valeraperu-deportes

Más Noticias

Ayacucho FC interpuso denuncia legal contra Diego Haro tras polémica suspensión: “Llegaremos hasta las últimas instancias”

El club ayacuchano denunció al réferi por presunta usurpación de funciones y por irregularidades en el informe del partido frente a Comerciantes Unidos

Ayacucho FC interpuso denuncia legal

Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

El ‘Facu’ se encuentra, totalmente, mentalizado en la recta decisiva de la Liga 1 2025. Cusco FC depende de sí mismo para dar un paso importante en lo que respecta a la obtención del cupo Perú 2

Facundo Callejo, optimista de cara

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

La acción continúa en el Coliseo Miguel Grau del Callao, donde seis emocionantes encuentros animarán la quinta jornada del torneo. Consulta la programación completa a continuación

Programación de la fecha 5

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

La exvoleibolista recordó el conflicto legal que tuvo con la FPV por despido arbitrario y admitió que ese episodio influyó en su decisión de alejarse del vóley para tomar otro rumbo profesional

Vivian Baella revivió el juicio

Comisión Disciplinaria resolvió el caso Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: definió un ganador e impuso multa de 30 UIT

El organismo de la FPF dio por concluido el polémico encuentro con una decisión que reconfigura la tabla a horas de jugarse la última fecha y que modifica el panorama de la lucha por la permanencia

Comisión Disciplinaria resolvió el caso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí destituyó a Rafael

José Jerí destituyó a Rafael Muente como presidente de Osiptel: “Se consuma la captura política”, asegura exfuncionario

Waldemar Cerrón recibe el respaldo de la mayoría de congresistas: así votaron a la moción de censura contra el legislador de Perú Libre

“A Rafael López Aliaga le va a pasar factura haber renunciado a la alcaldía de Lima”, señala exoficial del Congreso

Congreso evalúa convertir a Indecopi en organismo autónomo: BCRP participaría en la elección de su Consejo Directivo

Contraloría avala tarjetas navideñas de S/ 1.900 para el Congreso en plena polémica por millonarios beneficios

ENTRETENIMIENTO

Ely Yutronic conmueve con su

Ely Yutronic conmueve con su despedida en ATV antes de dar a luz: “Gracias por acompañarme”

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo queda fuera del Top 30 y así fue su participación en la gala final

Erick Delgado explica el motivo de la salida de Paco Bazán: “Hace ocho días no aparece en el pódcast ni contesta las llamadas”

Pamela López afirma que Paco Bazán la cortejó, pero lo rechazó en discoteca: “Estaba bien alegrón, no era mi tipo”

Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado y ordena retirar su imagen del pódcast tras despido: “Nunca me avisaron”

DEPORTES

Ayacucho FC interpuso denuncia legal

Ayacucho FC interpuso denuncia legal contra Diego Haro tras polémica suspensión: “Llegaremos hasta las últimas instancias”

Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Comisión Disciplinaria resolvió el caso Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: definió un ganador e impuso multa de 30 UIT