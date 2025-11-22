Perú Deportes

Así marcha el Team Perú en la primera jornada de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La competencia del certamen continental que reúne a 17 países y cerca de cuatro mil atletas inició antes de la inauguración oficial de su vigésima edición

En la jornada inaugural, squash
En la jornada inaugural, squash y hockey estrenaron la competencia en los Juegos Bolivarianos 2025 con presencia peruana. Crédito: COP

La espera terminó. Inició la competencia de los Juegos Bolivarianos 2025 que se desarrollará en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima. La justa que congrega a países liberados o influenciados por Simón Bolívar —más otras naciones sin vínculo histórico— se ha estrenado con los deportes de squash y hockey en las categorías masculinas y femeninas, con presencia de la delegación peruana.

En el Campo Deportivo del distrito limeño de Villa El Salvador, Joaquina Llano no pudo superar la primera ronda en squash y cayó a manos de la boliviana Andrea Fuertes. En simultáneo, Micaela Ponce superó el debut y apeó a la deportista del Altiplano, Michelle Arnez.

En la rama masculina, Amaro Castillo fue el único que se estrenó en la primera ronda y no pudo ante el guatemalteco José Toscano en la cancha de vidrio. Sin embargo, en la jornada de mañana, Rafael Gálvez y Alonso Escudero competirán desde los octavos de final.

Por otro lado, el Complejo Andrés Avelino Cáceres del IPD, en Villa María del Triunfo, acogió los duelos de la selección de hockey, tanto masculina como femenina. Ambas escuadras son dirigidas por el adiestrador Jorge Querejeta. En ambas categorías, Perú cayó.

Selecciones peruana de hockey debutaron
Selecciones peruana de hockey debutaron con derrota en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: IPD

El combinado femenino fue derrotado por 3-1 a manos de Venezuela. El tanto del seleccionado local estuvo a cargo de Daniela Ramírez. En el otro juego del grupo, Chile se impuso por 7-0 sobre Paraguay. En la rama masculina, República Dominicana venció por la mínima a los peruanos. El grupo lo completan Bolivia, Chile y Venezuela.

Mañana la competencia del Team Perú continuará y tendrá como evento estelar a la Maratón, que tendrá como punto de partida y de llegada la Plaza Mayor de Lima. En las calles de la capital peruana, el Team Perú estará representado por Ferdinan Cereceda y Ulises Ambrosio, en varones; y Sheyla Eulogio y Zarita Suarez en damas.

Inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La gran fiesta deportiva de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 dará su inicio oficial la noche del sábado 22 de noviembre, con una espectacular ceremonia de inauguración que iniciará a las 19:00 horas de Perú. El tendrá lugar en la Fortaleza Real Felipe, el emblemático monumento ubicado en el Callao.

Esta sede no solo resalta la historia peruana, sino que también marca el punto final del recorrido de la Antorcha Bolivariana. Esta celebración establece oficialmente el comienzo de 16 días de intensa competencia multideportiva.

IPD se pronunció ante denuncias
IPD se pronunció ante denuncias por retrasos de obras e irregularidades en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: IPD

¿Dónde ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

La transmisión de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 estará disponible para los espectadores peruanos a través de la plataforma de streaming Zapping. Esta opción garantiza una cobertura exhaustiva del certamen, ya que contará con señales simultáneas dedicadas a los 45 deportes y 71 disciplinas de la justa.

Para acceder a esta cobertura digital, los usuarios pueden optar por una suscripción mensual a la plataforma, cuyo costo de entrada se presenta como una opción económica, partiendo desde los S/. 7.14 soles.

Mientras tanto, en Colombia, el seguimiento de los Juegos se facilitará a través de Señal Colombia, el canal público del país. Esta cadena se encargará de llevar la señal del evento a todos los hogares colombianos.

Los Juegos Bolivarianos 2025 tendrán
Los Juegos Bolivarianos 2025 tendrán transmisión ininterrumpida.

Perú busca liderar el medallero por segunda edición al hilo

La delegación de Perú se coronó campeona de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024 con un total de 114 medallas, un logro que marcó su regreso al primer lugar del medallero después de 73 años. Este histórico triunfo se consolidó con un recuento de 49 medallas de oro, 38 de plata y 27 de bronce, superando a sus competidores más cercanos en el certamen celebrado en su territorio.

