Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: así marchan los equipos tras la fecha 7 de la primera fase

Con siete fechas en el calendario, apenas una escuadra presume puntaje perfecto y estadísticas brillantes. Conoce la situación de los otros nueve conjuntos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: así marchan los equipos tras la fecha 7 de la primera fase.

La emoción de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025 no cesa. Los diez equipos del torneo doméstico se han medido a lo largo de las siete primeras fechas y no ha escatimado en emociones. De momento, Regatas Lima lidera con autoridad el torneo de la máxima categoría del vóley peruano. El conjunto chorrillano no registra derrotas y apenas ha cedido un set en el campeonato.

En su última presentación, Regatas derrotó por 3-1 a Litovóley y refrendó su superioridad en el campeonato. El equipo dirigido por el argentino Guillermo Cáceres cedió el segundo set del torneo: tres fechas antes, Von Newman se convirtió en la primera escuadra que desafió el poderío del elenco ‘celeste’.

El escolta de los chorrillanos es Vamos Peerless. El conjunto dirigido por Eder Garrido se recuperó de la derrota en cinco sets endosada por Von Newman y desplegó todo su capacidad para pasar por arriba a Club San Antonio y vencerlo en sets corridos.

Luego, Von Newman de César Sandoval se ubica en la tercera plaza, pero asechado por MB Vóley (4°) y Litovóley (5°). La segunda parte de la tabla la integran Fla Vóley, San Antonio, Junior, D.C. Asociado y POLPER, equipo arequipeño que perdió la categoría al completar todos sus encuentros.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025.

Programación fecha 8 y 9 de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025

La Liga Nacional Superior de Vóley Masculino ha confirmado los encuentros de las dos fechas restantes en la primera ronda del campeonato. Ambas se llevarán a cabo en diferentes sedes. La fecha 8 tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau del Callao, mientras que la 9 se desarrollará en las instalaciones del Coliseo FIA de la USMP, en La Molina.

Fecha 8

  • 19:00 | San Antonio vs MB Vóley (19 de noviembre)
  • 20:30 | Junior Callao vs Von Newman (19 de noviembre)
  • 18:00 | Junior Callao vs Fla Vóley (21 de noviembre)
  • 19:30 | Vamos Peerless vs Regatas Lima (21 de noviembre)

Fecha 9

  • 17:00 | Regatas Lima vs MB Vóley (22 de noviembre)
  • 18:30 | Von Newman vs DC Asociados (22 de noviembre)
  • 20:00 | Fla Vóley vs Litovóley (22 de noviembre)
  • 15:00 | San Antonio vs DC Asociados (23 de noviembre)
  • 16:30 | Vamos Peerless vs Litovóley (23 de noviembre)
Programación fecha 9 Liga Peruana de Vóley Masculino.
Programación fecha 8 Liga Peruana de Vóley Masculino.

Transmisión de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025

La Federación Peruana de Vóley (FPV) aún no ha cerrado ningún acuerdo para la transmisión televisiva de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025. Por ello, todos los partidos del campeonato se podrán ver en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la FPV y de su página oficial en Facebook, garantizando el acceso para todos los aficionados.

Formato del torneo

La Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025 se disputará en dos etapas. En la fase inicial, los equipos jugarán todos contra todos a lo largo de 18 jornadas, acumulando un total de 45 encuentros. Al concluir esta ronda, los ocho primeros de la clasificación accederán a los playoffs, donde se medirán en series al mejor de tres partidos: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

Los vencedores avanzarán a las semifinales, que mantendrán el mismo formato al mejor de tres, al igual que la final. En contraparte, el equipo ubicado en la última posición al término de la fase regular perderá la categoría y descenderá a la Liga Intermedia para la próxima temporada.

