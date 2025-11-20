Perú Deportes

Sporting Cristal quiere fichar a Luis Advíncula pese al poderío económico de Alianza Lima: “Tu casa te abre las puertas”

El periodista Gustavo Peralta informó que el club ‘rimense’ se sumó a la puja por el lateral de Boca Juniors, aunque los ‘íntimos’ tienen una mayor espalda financiera

El periodista Gustavo Peralta informó del interés del club 'celeste' por el lateral peruano, también pretendido por los 'íntimos'.

Aún no culmina la temporada 2025 de la Liga 1, pero se puede anticipar que el siguiente año dará mucho de qué hablar por los jugadores que podrían llegar al Perú. Uno de los que ha sonado con mucha fuerza en las últimas semanas ha sido Luis Advíncula, que ante la poca actividad en Boca Juniors, buscaría una salida y Alianza Lima asoma como un potente interesado. Sin embargo, también está Sporting Cristal, que quiere su regreso y ya se lo hizo saber.

Esta información fue dada a conocer por el periodista deportivo, Gustavo Peralta, quien en el programa ‘Hablemos de MAX’, aseguró que el club ‘rimense’ se unió a la puja por el lateral derecho y que le dejó un mensaje. “Cristal también lo quiere, ya hizo la llamada para decirle ‘si vas a volver a Perú, tu casa te abre las puertas, depende de ti’. Pero ahí hay que ver el factor económico”, fueron sus primeras palabras.

Ana Lucía Rodríguez, la otra integrante del espacio televisivo, manifestó que la entidad ‘blanquiazul’ no ha avanzado en las negociaciones por el ‘Rayo’: “No hay ningún avance de Alianza con Advíncula porque igual hay que recordar que tiene contrato con Boca por todo el 2026, y primero Advíncula tiene que negociar eso y ver si Alianza quiere seguir avanzando; pero no es que se diga que Advíncula va a llegar de todas maneras a Alianza Lima”.

Luis Advíncula solo ha jugado
Luis Advíncula solo ha jugado 6 partidos con Boca Juniors en el segundo semestre del 2026, de los cuales fue titular en 3. - créditos: AFP

La periodista expresó que hay dificultades para que Alianza Lima fiche a Luis Advíncula por el contrato que lo vincula con Boca Juniors, y teniendo en cuenta que el monto solicitado bordea el millón y medio de dólares. “Cualquier negociación tiene que ir directamente de club a club, no puede ser de club a jugador. Así que me imagino que Alianza debe estar en eso, en ver cómo puede hacer para tenerlo, pero hay un contrato de por medio", comentó.

En tanto, Gustavo Peralta graficó el escenario que vive el defensa peruano, quien no tiene continuidad en el cuadro ‘xeneize’: “Para eso hay que poner la plata y ahí depende de Boca y del jugador, que quiere volver a Perú, seguramente con una buena intención económica. Está lo de Cristal también, y me dijeron que está avanzando".

Rodríguez certificó que Sporting Cristal también está interesado en contratarlo, pero Peralta remarcó la espalda financiera de los ‘íntimos’ para llevárselo. A ello se le suma la presencia de Franco Navarro Monteiro, quien hizo debutar a Advíncula como profesional en Juan Aurich.

“No sé si lo económico le dé tanto porque creo que Alianza Lima lo va a superar en lo económico, y hay una pelea de tú a tú en ese aspecto, pero después lo que decida Advíncula... Ahí creo que entra a tallar la presencia de Franco Navarro papá, que lo conoce y bastante bien”, señaló.

La opinión de Luis Advíncula sobre llegar a Sporting Cristal o Alianza Lima

Lo último que se conoció, es que existe una chance de que Luis Advíncula deje Boca Juniors, pero el mismo futbolista remarcó en ‘Enfocados’ que su postura es ir paso a paso, enfatizando en la duración de su contrato con la institución ‘bostera’. Eso sí, dejó en claro que le gustaría volver a Sporting Cristal, “pero tampoco sé porque no han hablado conmigo. Entonces yo igual las puertas no lo voy a cerrar jamás a nadie porque uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro”.

El jugador de 35 años admitió que de niño era hincha de Alianza Lima, pero que eso cambió de adulto y que no le cierra las puertas a ningún club. En esa línea, declaró que "mañana puedo decir ‘quiero ir a Cristal’. Y llega el momento en que Cristal me dice ‘¿sabes qué? No’, por más que yo quiera ellos me dicen que no’. Ahí tendría que ver otras opciones“, agregando que el factor económico no es lo primordial.

El lateral peruano admitió que tiene contrato con Boca Juniors, pero aunque quisiera regresar al cuadro 'celeste', no descartó a Alianza Lima. (Video: Enfocados)

