Perú Deportes

La inédita reacción de Luis Advíncula al enterarse de los rumores que fichará por Alianza Lima en 2026

El lateral peruano fue entrevistado por Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien le mostró la camiseta del cuadro ‘blanquiazul’ en medio de las versiones que dejará Boca Juniors el próximo año

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El lateral de Boca Juniors se pronunció por su posible llegada al club 'blanquiazul' el próximo año. (Video: La Fe de Cuto)

Alianza Lima cuenta con chances remotas de apuntar a conseguir la Liga 1 este año, ya que se ubica en el segundo lugar de la tabla acumulada y a 11 puntos de Universitario de Deportes, su clásico rival. Por tal motivo, la directiva se ha puesto manos a la obra y viene trabajando lo que será la conformación del plantel para la próxima temporada.

Uno de los jugadores que ha sonado con fuerza en las últimas semanas es el de Luis Advíncula, cuya salida no se antoja fácil de Boca Juniors debido a un millonario pago de por medio. En ese sentido, el lateral peruano tuvo una inédita reacción al enterarse de la posibilidad de llegar al club ‘blanquiazul’ en 2026.

Esto ocurrió en el programa de YouTube, ‘La Fe de Cuto’, donde se vio que Luis Guadalupe viajó hasta Argentina para entablar una amena charla con el ‘Rayo’. De hecho, lo publicado hasta el momento es un adelanto de la entrevista que saldrá próximamente.

En este avance, se vio que el exdefensa de la ‘U’ hizo un alto y le mostró la camiseta del conjunto ‘íntimo’ al experimentado futbolista, agregando que quería conocer la verdad de las versiones ante de que volverá al campeonato local el siguiente curso. “‘Bolt’, ya que estoy acá en Buenos Aires, Argentina, he traído un presente. Quiero saber que de cierto hay porque las noticias en Lima, Perú dicen que tú regresas a Perú y vas a jugar por Alianza Lima, ¿será cierto eso?“, expresó el ‘Cuto’, provocando que Advíncula realice un insólito gesto de desconcierto.

'Cuto' Guadalupe le mostró la camiseta de Alianza Lima a Luis Advíncula y así reaccionó.

Cabe mencionar, que Luis Advíncula no venía teniendo continuidad en Boca Juniors. Desde su participación en el Mundial de Clubes 2025, ha dejado de estar en los planes del Miguel Ángel Russo. Y tras el fallecimiento del laureado DT argentino, su reemplazante, Claudio Úbeda, que asumió de foma interina, tampoco lo ha considerado, de ahí que una salida del peruano es una opción inminente pese a tener contrato hasta diciembre de 2026.

¿Qué dicen en Alianza Lima sobre la posible llegada de Luis Advíncula?

Un club que ha aparecido en el horizonte para el defensa de 35 años es Alianza Lima, pero el pago de un millón y medio de dólares solicitado por Boca Juniors no ha caído bien en el medio local.

Ante esta situación, el gerente deportivo de la institución ‘aliancista’, Franco Navarro Mandayo, se refirió a este posible interés por el jugador ante la prensa. “Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. De más está hablar de su calidad futbolística. En lo personal, lo conozco de paso en la selección y es un excelente profesional”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, el directivo reconoció que es un elemento interesante para los de La Victoria, aunque rechazó el monto mencionado: “Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos; él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales. Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis".

¿Luis Advíncula puede llegar a Sporting Cristal?

Luis Advíncula ha confeso su interés por volver a Sporting Cristal en un futuro en varias entrevistas. De hecho, se ha mostrado como un asiduo fan de las redes sociales del club y reacciona afectuosamente a los triunfos del equipo con el que salió campeón en 2014.

Y con todo lo que se generó de un posible arribo a Alianza Lima, Rodrigo Rebagliati, hijo de Diego, dio a conocer una información sobre las chances del retorno de ‘Bolt’ al Rímac. “Me contaron algo de Advíncula. Que hay una intención de salir de Boca y escuchar todo lo que viene. Lo primero que dijo es ‘con el primero con el que nos sentamos a hablar es con Cristal’”, contó en ‘Los Reba’.

“Cuando se pusieron a tocar los números, Cristal dijo ‘no vamos a hacer ninguna locura, esto es lo que tenemos y no vamos a salir de eso’. Era lejano lo que pedía Advíncula y por eso se abrieron las conversaciones con Alianza”, añadió.

