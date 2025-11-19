Perú Deportes

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

El presidente de la FPF rompió su silencio luego de los partidos de la ‘bicolor’ en la gira en territorio ruso y opinó sobre el trabajo de ambos directivos

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile.

La selección peruana cerró su gira en Rusia con una derrota ante Chile por 2-1 en el estadio Olímpico Fisht de Sochi. Pese a que el primer partido lo empató, la ‘bicolor’ no pudo obtener un resultado positivo ante la ‘roja’. En ambos partidos dirigidos de forma interina por Manuel Barreto hubo participación de varios jugadores jóvenes para el recambio generacional. En ese sentido, Agustín Lozano, presidente de la FPF, llenó de elogios a la ‘Muñeca’ y a Jean Ferrari, y dejó un firme mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario de la Federación Peruana de Fútbol resaltó la presencia de nuevos rostros en el combinado patrio y cómo sudaron la camiseta. "Hay mucho trabajo por delante en este nuevo proceso de la querida Bicolor. La gira en Rusia representó el esfuerzo de nuestros jóvenes futbolistas porque no es sencillo llevar el escudo de la FPF y deben continuar con las metas muy claras y saber que en cada balón siempre hay que dejar la vida”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, el directivo chongoyapano hizo un balance sobre los dos amistosos, con opiniones diferentes en cada uno, pero dejando en claro que ante Chile, pese a la derrota, hubo un buen control del juego. “Saludo el esfuerzo de todos los muchachos por el empate ante Rusia y aunque en el segundo partido contra Chile el marcador fue adverso, creo que se compitió y dominó en muchos momentos del encuentro”, precisó.

Eso no fue todo, ya que Agustín Lozano aprovechó para halagar la labor de Jean Ferrari y Manuel Barreto, y culminar con una contundense frase. “Es notable el esfuerzo y dedicación del Director de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, y del comando técnico que formó Manuel Barreto para estos amistosos. Ahora corresponde mirar hacia adelante y con el objetivo claro de continuar con la reestructuración y modernización de la Federación”, sostuvo.

De hecho, en los dos cotejos se llevaron varios jugadores jóvenes y que militan en la Liga 1 como César Inga, Matías Lazo, Jairo Concha, Maxloren Castro, sumado a algunos de experiencia y que se desempeñan en el extranjero.

No obstante, Manuel Barreto admitió para ‘ADN Deportes’, que “hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial y que necesitamos sumarlo de cara al 2027, cuando comience la competición oficial”.

Mensaje de Manuel Barreto por la convocatoria de los jóvenes en la selección peruana

Tras el empate 1-1 ante Rusia, Manuel Barreto se refirió al proceso de recambio generacional de la selección peruana y la importancia de abrir espacio a futbolistas que militan en la Liga 1. “La selección nacional está abierta a los nuevos jugadores que juegan en Perú, a aquellos que están dispuestos a darlo todo, a subir al ataque y a atacar. Deben tener prioridad”, afirmó el DT que tiene las funciones de jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.

Además, Barreto subrayó el protagonismo de futbolistas del medio local: “El 70% u 80% de esta selección juega en Perú. La idea de venir acá (a Rusia) y aprovechar esta oportunidad, jugar con el rival del nivel que hemos enfrentado, es que esos jugadores que juegan en el Perú puedan tener la oportunidad de emigrar, ya sea a Norteamérica, Centroamérica o Europa”.

La 'Muñeca' habló de la presencia de los nuevos futbolistas y el recambio generacional en la 'bicolor' tras el empate en San Petersburgo. (Video: L1 MAX)

Por lo pronto, Manuel Barreto terminó su rol como entrenador interino de la selección peruana. Empero, queda un amistoso más por jugar en el 2025 y será el domingo 21 de diciembre ante Bolivia en el estadio Félix Castillo, en Chincha. Aunque este partido será organizado por la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), por lo que cabe la posibilidad de que haya un cambio en el comando técnico y también en la lista de convocados.

Mientras tanto, Jean Ferrari continuará con su labor para encontrar al nuevo estratega que consiga la clasificación a la Copa del Mundo de 2030. El directivo pidió paciencia y que irán “paso a paso”.

