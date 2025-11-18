Gianluca Lapadula muestra su lado más solidario: hizo entrega de equipamiento médico al primer centro deportivo de Turín que lo albergó

Gianluca Lapadula donó un desfibrilador de última generación. - Crédito: Paradiso Collegno

Gianluca Lapadula no olvida sus raíces. Aprovechando el parón FIFA de selecciones, el delantero ítaloperuano realizó un breve viaje hacia la ciudad de Turín por una noble causa que ha evidenciado su lado más solidario: ha hecho entrega de un invaluable equipamiento médico Paradiso Collegno, el centro deportivo con el que inició su aventura futbolística.

El delantero del Spezia, de 35 años, ha donado un desfibrilador Life-Point Pro AED al modesto club que lo arropó cuando apenas era un joven soñador con hambre de gloria. Allí no solo lo ganó todo, en cuanto a títulos y reconocimientos personales, también dio el paso adecuado para arrancar su carrera profesional.

En medio de un enorme recibiendo, entre selfies y una firma de autógrafos a más de un centenar de jóvenes que militan en el complejo formativo, Gianluca Lapadula quedó más que conmocionado al tiempo que compartió un mensaje vinculado a la salud y el futuro de los potenciales deportistas.

Gianluca Lapadula sosteniendo su camiseta de juvenil donada. - Crédito: Paradiso Collegno

“Ha sido un viaje a un pasado lleno de momentos inolvidables con mi hermano y muchos amigos. La salud es lo primero, sobre todo para los jóvenes. El deporte es el hogar y la familia, un lugar que hay que proteger”, mencionó el goleador peruano.

Para la ocasión especial, el presidente Franco Mesiano, en vista de todos los entrenadores de las distintas categorías y la familia del ariete del ascenso de Italia, le obsequió su antigua camiseta original con el dorsal ‘11′, aquella que acompañó a Gianluca Lapadula entre el 2004 y 2006 cuando tenía apenas 14 años.

“Era el momento oportuno para devolverle a Gianluca todo lo que dio e hizo por este equipo. Es imposible olvidar sus hazañas y sus jugadas, que también fueron recordadas por los antiguos directivos del Paradiso. Nadie aquí ha olvidado a Lapadula", externó el titular del club regional

El '10' de Spezia continúa en racha goleadora en el ascenso de Italia. | VIDEO: SportStream

“Al contrario, su gran motivación y su deseo de dejar huella son cualidades que lo han distinguido no solo aquí en el Paradiso Collegno, sino a lo largo de toda su trayectoria como lo demuestra su compromiso inquebrantable incluso hoy. Un verdadero campeón. Y no solo en el campo, dado su gesto de donarnos un desfibrilador. Agradecemos a Gianluca todo lo que hizo”, agregó Mesiano.

Antes de retirarse del empapado campo en el que vivió momentos únicos en su adolescencia, Gianluca Lapadula evocó los mejores pasajes de aquella etapa que fue posible, en una gran parte, por la manera en cómo la Juventus le cerró las puertas pese a que era un talento interesante en las divisiones menores. A partir de esa negativa, hizo una carrera modesta que, con el avance del tiempo, se volvió en muy llamativa entre los principales niveles del fútbol en Italia.

"Todavía recuerdo los viajes con mis compañeros cuando recorríamos la ciudad de punta a punta entre risas y entusiasmo, persiguiendo nuestro sueño. Esa emoción nunca me ha abandonado. El talento no da satisfacción si no va acompañado de trabajo duro y sacrificio“, cerró un conmovido Lapadula en declaraciones ofrecidas a La Repubblica.