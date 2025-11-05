Gianluca Lapadula cuenta con un nuevo entrenador en Spezia: antiguo seleccionador de Italia luchará por revertir mala situación en Serie B

Gianluca Lapadula estará bajo la dirección técnico de Roberto Donadoni en Spezia. - Crédito: Difusión

El miedo por caer en el abismo profundo del descenso en la Serie B ha obligado a las autoridades del Spezia Calcio a tomar medidas preventivas de urgencia. No hubo más tiempo para resistir en el cargo de entrenador a Luca D’ Angelo. Los malos resultados cosechados se lo llevaron por delante. Así las cosas, se cerró inmediatamente la llegada de Roberto Donadoni.

Nacido en Bérgamo, el antiguo centrocampista cuenta con una amplia carrera como futbolista y entrenador. En ambas facetas representó a la selección de Italia en grandes citas planetarias, llegando a ser subcampeón en la edición USA 94. En la parcela técnica, además, se encargó de guiar a su nación después de la consecución del Mundial 2006 sucediendo en el cargo a Marcelo Lippi.

Roberto Donadoni llevaba cinco años sin dirigir a nivel de clubes. - Crédito: Difusión

Roberto Donadoni, de 62 años, tiene una innegable experiencia alrededor de los campos de fútbol, pero hay un detalle que juega en su contra: su prolongada inactividad. Desde hace más de un lustro que está alejado de los entrenamientos y el día a día de un club. Aun así, Spezia valoró su hoja de vida y le encomendó la ardua tarea de revertir el mal camino en la Serie B.

“En su nueva aventura a orillas del Golfo de los Poetas, el señor Donadoni contará con el apoyo de su asistente Matteo Cioffi, los preparadores físicos Giovanni Saracini y Alessandro Buccolini, y el analista de partidos Martino Sofia“, suscribió el club de Liguria en un comunicado propalado en sus cuentas oficiales.

Control y media vuelta del '9' de Perú para abrir la cuenta en Serie B | VIDEO: Sportstream

Sin mayor tiempo que perder, Donadoni se ha puesto manos a la obra para preparar el partido de presentación contra Bari. Por un tema de tiempo, el experimentado estratega echará mano del mismo sistema anterior (3-5-2) con Gianluca Lapadula como referente en ataque.

Con su llegada, se espera que el Spezia pueda darle vuelta a la complicada situación que atraviesa en el ascenso de Italia, donde está anclado entre los últimos lugares con apenas siete puntos en 11 jornadas, totalizando una sola victoria y seis derrotas.

Roberto Donadoni iniciando sus funciones como entrenador del Spezia. - Crédito: Calcio Spezia

Cambio de mando

El Spezia no soportó más la concatenación de reveses en el inicio de la Serie B 2025/26. De tal manera que se llegó a un acuerdo para relevar de sus funciones a Luca D’ Angelo, un entrenador muy querido que vivió las dos caras de una misma moneda: el éxito y el fracaso.

Su irreparable salida generó un profundo pesar entre los futbolistas del plantel, sobre todo en Salvatore Esposito: “No sé qué decir. Solo quiero agradecerle las emociones que nos ha hecho sentir durante estos dos años y la forma en que me ha tratado. ¡Todo esto quedará grabado en mi corazón y en el de toda La Spezia!"

La campaña del Spezia en la temporada Serie B 2024/25 fue notable: con 66 puntos se clasificaron terceros en la fase regular. A pesar del excelente rendimiento y del reconocimiento de la liga al “gran trabajo de equipo e ideas claras” el ascenso no se concretó: el equipo se quedó a las puertas de subir a la Serie A, lo que dejó sensaciones agridulces para la afición.