GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”

Jorge Kieffer dejó mensaje final tras el cierre del partido entre Sport Boys y Alianza Atlético en el Callao. (Video: GOLPERU)

GOLPERU cerró oficialmente su etapa como señal de la Liga 1. El duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético, disputado este domingo 16 de noviembre en el Callao por la última fecha del Torneo Clausura 2025, marcó el final de un ciclo de diez años en la televisión deportiva peruana. Con el pitazo final, la cadena puso punto final a una década en la que se convirtió en una de las principales ventanas del campeonato para millones de aficionados.

El cierre llegó en medio de un escenario marcado por la reestructuración de los derechos audiovisuales y la consolidación de L1 MAX como casa oficial del torneo a partir del 2026. Tras el pitazo final en el Estadio Miguel Grau, la transmisión quedó sellada con un mensaje cargado de emoción a cargo del narrador Jorge Kieffer, una de las voces más representativas de la cadena.

“Damas y caballeros, amigos de todo el país, ha sido y siempre será un honor estar con todos ustedes”, expresó para despedirse de los televidentes de GOLPERU. Luego recordó una frase que, según contó, tomó del exfutbolista Eduardo Malásquez: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos, pero quiero que sepan que siempre hicimos el trabajo con el corazón y profesionalismo del caso”.

El narrador también cerró la emisión haciendo referencia al resultado del partido —victoria 1-0 de Alianza Atlético— y agradeciendo por todos los años al aire. “Ha sido un gusto, como siempre, todos los fines de semana, un placer estar con todos ustedes. Ha ganado Sullana”, añadió en sus palabras finales.

Alianza Atlético se impuso 1-0 ante Sport Boys en la última fecha del Torneo Clausura. Crédito: Alianza Atlético

El final de un proceso ya anunciado

El adiós de GOLPERU no sorprendió. Desde 2023, el canal venía reduciendo progresivamente su presencia en la Liga 1. Tras perder la exclusividad sobre la mayoría de clubes, pasó de transmitir casi todo el torneo —como hizo entre 2016 y 2022— a cubrir apenas algunos partidos por temporada.

En 2025 solo conservó los derechos de Universitario de Deportes y Sport Boys, acuerdo que vence este año y ninguno de los dos equipos tiene más partidos por disputar. Los ‘rosados’ ya jugaron su último partido y los ‘cremas’ finalizarán su campaña de visita en Andahuaylas (transmite L1MAX), con el tricampeonato ya asegurado. Tras ello, la señal quedó sin licencias para continuar al frente de las transmisiones a partir del próximo calendario.

El choque en el Miguel Grau, por tanto, no fue un partido más. Fue el cierre de una etapa marcada por narraciones reconocidas, programas de análisis, coberturas especiales y una presencia constante en el día a día del fútbol peruano.

GOLPERU transmitió su último partido de Liga 1 tras 10 años. Crédito: GOLPERU

Movistar y el futuro de la oferta televisiva

Aunque existe la posibilidad de que Movistar alcance un acuerdo con 1190 Sports para incorporar L1 MAX a su parrilla, todo apunta a que el Consorcio Fútbol Perú ya no volverá a producir ni transmitir encuentros de la Liga 1. El modelo de derechos centralizados implementado por la FPF redefinió por completo la distribución audiovisual del campeonato y dejó sin espacio al esquema tradicional que manejó GOLPERU durante la última década.

Con este cambio, la Liga 1 entra en una etapa distinta, marcada por una oferta concentrada en una sola señal y por una producción estandarizada bajo el control de la federación y su socio comercial. En esa transición, GOLPERU queda oficialmente al margen del torneo, después de haber sido una presencia sostenida en los calendarios anuales del fútbol peruano.

Durante sus diez años de actividad, la señal transmitió campeonatos completos, encuentros decisivos, programas de análisis y la cobertura semanal del torneo local. Con su última emisión, el canal deja oficialmente de integrar el ecosistema audiovisual del fútbol profesional peruano. La Liga 1 continuará bajo un nuevo operador y, por ahora, no existe información concreta sobre el futuro inmediato de GOLPERU ni sobre el rumbo que tomará su programación tras el cierre de esta etapa.