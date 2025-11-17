Perú Deportes

GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”

Tras el duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético en el Callao, la señal deportiva puso fin oficialmente a su ciclo de transmisiones del campeonato local

Guardar
Jorge Kieffer dejó mensaje final tras el cierre del partido entre Sport Boys y Alianza Atlético en el Callao. (Video: GOLPERU)

GOLPERU cerró oficialmente su etapa como señal de la Liga 1. El duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético, disputado este domingo 16 de noviembre en el Callao por la última fecha del Torneo Clausura 2025, marcó el final de un ciclo de diez años en la televisión deportiva peruana. Con el pitazo final, la cadena puso punto final a una década en la que se convirtió en una de las principales ventanas del campeonato para millones de aficionados.

El cierre llegó en medio de un escenario marcado por la reestructuración de los derechos audiovisuales y la consolidación de L1 MAX como casa oficial del torneo a partir del 2026. Tras el pitazo final en el Estadio Miguel Grau, la transmisión quedó sellada con un mensaje cargado de emoción a cargo del narrador Jorge Kieffer, una de las voces más representativas de la cadena.

“Damas y caballeros, amigos de todo el país, ha sido y siempre será un honor estar con todos ustedes”, expresó para despedirse de los televidentes de GOLPERU. Luego recordó una frase que, según contó, tomó del exfutbolista Eduardo Malásquez: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos, pero quiero que sepan que siempre hicimos el trabajo con el corazón y profesionalismo del caso”.

El narrador también cerró la emisión haciendo referencia al resultado del partido —victoria 1-0 de Alianza Atlético— y agradeciendo por todos los años al aire. “Ha sido un gusto, como siempre, todos los fines de semana, un placer estar con todos ustedes. Ha ganado Sullana”, añadió en sus palabras finales.

Alianza Atlético se impuso 1-0
Alianza Atlético se impuso 1-0 ante Sport Boys en la última fecha del Torneo Clausura. Crédito: Alianza Atlético

El final de un proceso ya anunciado

El adiós de GOLPERU no sorprendió. Desde 2023, el canal venía reduciendo progresivamente su presencia en la Liga 1. Tras perder la exclusividad sobre la mayoría de clubes, pasó de transmitir casi todo el torneo —como hizo entre 2016 y 2022— a cubrir apenas algunos partidos por temporada.

En 2025 solo conservó los derechos de Universitario de Deportes y Sport Boys, acuerdo que vence este año y ninguno de los dos equipos tiene más partidos por disputar. Los ‘rosados’ ya jugaron su último partido y los ‘cremas’ finalizarán su campaña de visita en Andahuaylas (transmite L1MAX), con el tricampeonato ya asegurado. Tras ello, la señal quedó sin licencias para continuar al frente de las transmisiones a partir del próximo calendario.

El choque en el Miguel Grau, por tanto, no fue un partido más. Fue el cierre de una etapa marcada por narraciones reconocidas, programas de análisis, coberturas especiales y una presencia constante en el día a día del fútbol peruano.

GOLPERU transmitió su último partido
GOLPERU transmitió su último partido de Liga 1 tras 10 años. Crédito: GOLPERU

Movistar y el futuro de la oferta televisiva

Aunque existe la posibilidad de que Movistar alcance un acuerdo con 1190 Sports para incorporar L1 MAX a su parrilla, todo apunta a que el Consorcio Fútbol Perú ya no volverá a producir ni transmitir encuentros de la Liga 1. El modelo de derechos centralizados implementado por la FPF redefinió por completo la distribución audiovisual del campeonato y dejó sin espacio al esquema tradicional que manejó GOLPERU durante la última década.

Con este cambio, la Liga 1 entra en una etapa distinta, marcada por una oferta concentrada en una sola señal y por una producción estandarizada bajo el control de la federación y su socio comercial. En esa transición, GOLPERU queda oficialmente al margen del torneo, después de haber sido una presencia sostenida en los calendarios anuales del fútbol peruano.

Durante sus diez años de actividad, la señal transmitió campeonatos completos, encuentros decisivos, programas de análisis y la cobertura semanal del torneo local. Con su última emisión, el canal deja oficialmente de integrar el ecosistema audiovisual del fútbol profesional peruano. La Liga 1 continuará bajo un nuevo operador y, por ahora, no existe información concreta sobre el futuro inmediato de GOLPERU ni sobre el rumbo que tomará su programación tras el cierre de esta etapa.

Temas Relacionados

GOLPERULiga 1peru-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse promete reponerse tras la dolorosa caída en la final del Challenger de Montevideo: “A seguir, no hay de otra”

La primera raqueta nacional cayó en tres sets ante el experimentado Cristian Garin. La derrota lo inhibe de terminar la temporada como Top 100 en el ranking ATP y de acceder directamente al cuadro principal de Australia

Ignacio Buse promete reponerse tras

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Alianza Lima sigue imparable en el campeonato nacional tras imponerse frente a Deportivo Géminis de Natalia Málaga. Mientras que Universitario sufrió increíble derrota ante San Martín luego de ir ganando 2-0 en sets

Tabla de posiciones de la

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

La cuarta jornada dejó emociones de principio a fin: San Martín firmó una remontada memorable ante Universitario y Alianza Lima se impuso con autoridad sobre Géminis. Revisa los marcadores de cada encuentro

Resultados de la fecha 4

Alianza Lima vs Géminis 3-0: resumen de la victoria ‘blanquiazul’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo dirigido por Facundo Morando volvió a mostrar un nivel sólido ante el conjunto de Comas y se llevó el triunfo en sets corridos (25-19, 25-16 y 27-25), extendiendo su impecable invicto

Alianza Lima vs Géminis 3-0:

CD Moquegua conquista el último boleto a la Liga 1 2026 y frustra el ascenso de César Vallejo de ‘Chemo’ del Solar

La región del sur del país volverá a contar con un equipo en la categoría máxima del balompié peruano luego de 12 años producto de una victoria global de 4-2 sobre los trujillanos

CD Moquegua conquista el último
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La última Navidad de estos

La última Navidad de estos congresistas: recibirán tarjeta de S/1.900 y bonos que suman casi S/47.000

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Guillermo Bermejo usó comisión del Congreso para dar empleo a militantes de su partido

JEE concluye que Fernando Rospigliosi y trabajador que usó cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular incumplieron neutralidad electoral

La ‘cárcel dorada’ de Betssy Chávez: así vive sus días la expremier en lujosa residencia diplomática en San Isidro

ENTRETENIMIENTO

Netflix Perú: “Frankenstein” de Guillermo

Netflix Perú: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas para ver esta noche

Son del Duke incorpora a Nickol Sinchi, ex Corazón Serrano, como parte de su renovada delantera

Susan Ochoa incursiona en el género tropical y lanza su videoclip ‘Mix Los Bomberos’

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” supera el millón de espectadores en el cine nacional

Karla Bacigalupo entre las más votadas del Miss Universo y podría llegar al top 30

DEPORTES

Ignacio Buse promete reponerse tras

Ignacio Buse promete reponerse tras la dolorosa caída en la final del Challenger de Montevideo: “A seguir, no hay de otra”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

Alianza Lima vs Géminis 3-0: resumen de la victoria ‘blanquiazul’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

CD Moquegua conquista el último boleto a la Liga 1 2026 y frustra el ascenso de César Vallejo de ‘Chemo’ del Solar