A qué hora juega Venezuela vs Canadá: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Venezuela y Canadá se miden en amistoso FIFA en Florida. Crédito: Agencias

Venezuela y Canadá se enfrentarán este martes 18 de noviembre en un nuevo amistoso internacional que tendrá lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. El encuentro, programado dentro de la última ventana FIFA del año, servirá como un examen importante para medir el momento futbolístico de ambas selecciones mientras ajustan detalles con miras al 2026.

La ‘vinotinto’ llega fortalecida a este encuentro después de su reciente victoria por 1-0 frente a Australia. En ese partido, Jesús Andrés Ramírez marcó el único tanto del compromiso, confirmando su buen presente. El equipo dirigido de manera interina por Fernando Aristeguieta exhibió una propuesta competitiva, impulsada por la destacada actuación del joven Ender Echenique, quien brilló a nivel individual y además aportó la asistencia clave en el triunfo.

Este amistoso representa una oportunidad valiosa para que Venezuela continúe su proceso de reajuste después del duro cierre de Eliminatorias. El combinado criollo estuvo cerca del repechaje, pero la derrota 3-6 ante Colombia en Maturín y el inesperado triunfo de Bolivia sobre Brasil (1-0) terminaron por sacarlo de la carrera. Ese desenlace obligó a replantear el proyecto deportivo y abrió una etapa de renovación, en la que los jóvenes comienzan a ganar espacio y los amistosos se convierten en pruebas determinantes.

Del otro lado aparece Canadá, una selección que ya tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026 por su condición de anfitrión. Aun así, el equipo de Jesse Marsch mantiene la intensidad en su preparación. Su reciente empate 0-0 ante Ecuador fue un partido cargado de tensión, marcado por la expulsión temprana de Ali Ahmed a los seis minutos tras una dura entrada sobre Alan Franco. Con un hombre menos, el conjunto de la hoja de maple mostró disciplina táctica y solidez defensiva para sostener el resultado.

La selección venezolana no logró clasificar al Mundial 2026 y hoy enfrenta un proceso total de renovación. Crédito: REUTERS

El partido ante Venezuela será, ahora, un test interesante para medir la evolución de ambos equipos. Para la ‘vinotinto’, es una oportunidad de confirmar avances y dar continuidad a su nueva etapa de cara al próximo proceso clasificatorio. Para Canadá, es otro ensayo rumbo a una Copa del Mundo en la que tendrán la obligación de mostrar una imagen más competitiva que en 2022.

A qué hora juega Venezuela vs Canadá en amistoso por fecha FIFA 2025

El duelo entre Venezuela y Canadá está programado para este miércoles 19 de noviembre a las 20:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. El encuentro se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Florida. En otros países de la región, el compromiso comenzará a las 21:30 en Venezuela y Bolivia; mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil arrancará a las 22:30. Para México (hora del centro), el partido se jugará a las 19:30, y en España, debido al cambio de huso horario, iniciará a las 02:30 del jueves 20.

Qué canal transmite Venezuela vs Canadá en amistoso por fecha FIFA 2025

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de Televen y SimpleTV para todo el territorio venezolano. En Estados Unidos, el amistoso podrá seguirse a través de fuboTV y FOX Sports, ofreciendo varias alternativas para disfrutar del partido en directo. En Perú no hay ninguna señal internacional que pasará el encuentro.

Ecuador empató con Canadá por la fecha FIFA 2025

Venezuela vs Canadá: último cruce

Más de un año ha pasado desde el último cruce entre Venezuela y Canadá. Su enfrentamiento más reciente se dio en los cuartos de final de la Copa América 2024, donde igualaron 1-1 gracias a los goles de Salomón Rondón y Jacob Shaffelburg. Aquel duelo terminó resolviéndose desde el punto penal, instancia en la que el conjunto norteamericano se impuso por 4-3 para avanzar a semifinales.