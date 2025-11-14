Perú Deportes

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

La cuarta jornada tendrá duelos emocionantes: Universitario se medirá con San Martín, Alianza Lima hará lo suyo con Géminis de Natalia Málaga, y mucho más

Guardar
Resultados de la fecha 4
Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hoy, sábado 15 de noviembre, se vivirá la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y habrán partidos emocionantes que nadie quiere perderse. Alianza Lima vive una semana intensa tras la seguidilla de encuentros que afrontó debido a su participación en el Mundial de Clubes 2025, que se llevará a cabo el próximo martes 9 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

Las ‘blanquiazules’ adelantaron su choque con Circolo Sportivo Italiano por la jornada 7 del torneo nacional y celebró un nuevo triunfo por 3-0 con parciales de 25-17, 25-15 y 25-17. Ese resultado le permitió recuperarse luego de dejar el invicto con Olva Latino, donde perdió su primer set en la competencia y le hizo perder el liderato: ahora comparte el primer lugar con Universitario de Deportes.

Ahora le toca al equipo de Facundo Morando mantener la tendencia ante Deportivo Géminis de Natalia Málaga. La exvoleibolista debutó con victoria con Deportivo Wanka la fecha anterior por 3-0.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 en sets y consiguieron la victoria. (Video: Latina)

Universitario vs San Martín: el partidazo de la fecha

Las ‘pumas’ y las ‘santas’ protagonizarán el duelo de la jornada, estarán frente a frente por primera vez de la temporada y hay mucha expectativa por saber quién se quedará con el triunfo. Ambos equipos han ganado sus encuentros hasta el momento, y el choque es de pronóstico reservado.

El último festejo de Universitario fue con Deportivo Soan, cuando la derrotó por 3-0 con sets de 25-14, 25-20 y 25-14. La MVP fue la punta estadounidense Cat Flood, quien se convirtió en la máxima anotadora del certamen.

Mientras que San Martín hizo lo suyo con Circolo Sportivo Italiano, le ganó por 3-0 con parciales de 25-12, 25-19 y 25-22. Las de Santa Anita marchan en el tercer lugar con 9 puntos, pero con 2 parciales en contra.

Las 'pumas' superaron 25-14 a las de Puente Piedra. (Latina TV)

Resultados y programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 15 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Atlético Atenea (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)
  • Olva Latino vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)
  • San Martín vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

Domingo 16 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)
  • Regatas Lima vs Deportivo Soan (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)
  • Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)
Programación de la fecha 4
Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Canal TV para ver los partidos de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Todos los emocionantes duelos se transmitirán a través de Latina Televisión por medio de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible en su página web y aplicativo que es totalmente gratuito. Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los partidos que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau con toda la previa, punto a punto, mejores jugadas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Precios de entradas

Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Temas Relacionados

Alianza Lima VóleyUniversitario VóleySan Martín VóleyRegatas LimaDeportivo GéminisLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘roja’ chocará con los rusos en Sochi, quienes igualaron 1-1 con Perú. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

A qué hora juega Chile

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Habrán duelos emocionantes: España saldrá a asegurar su boleto al Mundial 2026, Chile hará lo suyo con Rusia, Alianza Lima y Universitario lucharán por el título de la Liga Femenina, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 15

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ se enfrentan por seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Cat Flood y Fernanda Tomé protagonizarán un duelo atractivo. Sigue todas las incidencias

Universitario vs San Martín EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ podrían coronarse campeonas nacionales si le ganan a la ‘U’ en su condición de local. Sigue las incidencias del vibrante clásico que definirá el torneo peruano

Alianza Lima vs Universitario EN

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en inicio de la fecha 4 de la primera fase

Alianza Lima y Universitario lideran la competencia nacional y saldrán a sacar ventaja en la cuarta jornada. San Martín y Deportivo Géminis les siguen los pasos. Entérate cómo marchan los equipos en la primera etapa del torneo peruano

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Pedro Castillo

La vacancia de Pedro Castillo no requería de 104 votos, según exoficial mayor del Congreso

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

Rafael López Aliaga sobre su paso como alcalde de Lima: “Me jodí la vida tres años”

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira: Estos son

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

Jefferson Farfán oficializa el ingreso de Mario, Laura y Gerardo a su canal de streaming: horario y fecha de estreno

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 15

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en inicio de la fecha 4 de la primera fase

Dónde ver Chile vs Rusia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2025