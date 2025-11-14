Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hoy, sábado 15 de noviembre, se vivirá la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y habrán partidos emocionantes que nadie quiere perderse. Alianza Lima vive una semana intensa tras la seguidilla de encuentros que afrontó debido a su participación en el Mundial de Clubes 2025, que se llevará a cabo el próximo martes 9 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

Las ‘blanquiazules’ adelantaron su choque con Circolo Sportivo Italiano por la jornada 7 del torneo nacional y celebró un nuevo triunfo por 3-0 con parciales de 25-17, 25-15 y 25-17. Ese resultado le permitió recuperarse luego de dejar el invicto con Olva Latino, donde perdió su primer set en la competencia y le hizo perder el liderato: ahora comparte el primer lugar con Universitario de Deportes.

Ahora le toca al equipo de Facundo Morando mantener la tendencia ante Deportivo Géminis de Natalia Málaga. La exvoleibolista debutó con victoria con Deportivo Wanka la fecha anterior por 3-0.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 en sets y consiguieron la victoria. (Video: Latina)

Universitario vs San Martín: el partidazo de la fecha

Las ‘pumas’ y las ‘santas’ protagonizarán el duelo de la jornada, estarán frente a frente por primera vez de la temporada y hay mucha expectativa por saber quién se quedará con el triunfo. Ambos equipos han ganado sus encuentros hasta el momento, y el choque es de pronóstico reservado.

El último festejo de Universitario fue con Deportivo Soan, cuando la derrotó por 3-0 con sets de 25-14, 25-20 y 25-14. La MVP fue la punta estadounidense Cat Flood, quien se convirtió en la máxima anotadora del certamen.

Mientras que San Martín hizo lo suyo con Circolo Sportivo Italiano, le ganó por 3-0 con parciales de 25-12, 25-19 y 25-22. Las de Santa Anita marchan en el tercer lugar con 9 puntos, pero con 2 parciales en contra.

Las 'pumas' superaron 25-14 a las de Puente Piedra. (Latina TV)

Resultados y programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 15 de noviembre

Deportivo Wanka vs Atlético Atenea (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

Olva Latino vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

San Martín vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

Domingo 16 de noviembre

Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

Regatas Lima vs Deportivo Soan (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Canal TV para ver los partidos de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Todos los emocionantes duelos se transmitirán a través de Latina Televisión por medio de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible en su página web y aplicativo que es totalmente gratuito. Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los partidos que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau con toda la previa, punto a punto, mejores jugadas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Precios de entradas

Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles