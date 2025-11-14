Perú Deportes

Hernán Barcos ofreció disculpas a Carlos Zambrano por quitarle la cinta de capitán en Andahuaylas: “Estaba con la cabeza un poco caliente”

El incidente entre los dos referentes de Alianza Lima quedó resuelto tras las disculpas públicas del atacante argentino de 41 años a las afueras del centro de entrenamiento

Hernán Barcos se disculpó con
Hernán Barcos se disculpó con Carlos Zambrano por exigirle la cinta de capitán en Andahuaylas. Crédito: L1MAX

El estadio Unión Chankas fue testigo de una victoria incuestionable de Alianza Lima contra el equipo local que lleva el nombre del recinto en honor a los guerreros que se enfrentaron a los incas. Sobre gramado andahuaylino, Néstor Gorosito dio ingreso a Hernán Barcos para suplir al artillero de la tarde, Paolo Guerrero.

El Depredador le concedió la capitanía a Carlos Zambrano. Sin embargo, el Pirata decidió exigirle la cinta al defensor central. Ambos no cruzaron miradas y el León simple y llanamente se despojó del brazalete distintivo. A propósito de este episodio, el atacante argentino de 41 años ha ofrecido disculpas públicas por su accionar en Andahuaylas.

A la salida de un entrenamiento, el ex LDU y Atlético Nacional atendió a los medios de comunicación y reconoció el yerro. “Fue un error mío”, explicó. “Estaba con la cabeza un poco caliente”, recogió Jax Latin Media. “Se la pedí a Carlos de mala manera”, sumó.

Carlos Zambrano se refirió a
Carlos Zambrano se refirió a la vigencia de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Crédito: Difusión.

Más adelante, confesó que luego del altercado conversó con todo el grupo de jugadores blanquiazules y le pidió disculpas al Kaiser. “No era tan importante tampoco. No fue bueno para mí, no tenía necesidad”, lamentó el experimentado deportista.

De esta manera, el curtido futbolista argentino pone paños fríos a una situación altamente comentada en los medios. El club se prepara para cerrar el año de la mejor manera con el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La entidad íntima no cuenta con un camino sencillo, puesto todo indica que deberá disputar las semifinales.

A la espera de renovación

Barcos ha demostrado que puede ser de vital importancia para el club victoria, pese a sus 41 primaveras encima. El nacido en Bell Ville se despachó esta temporada con dianas inolvidables para los seguidores de la entidad nacida en la calle Cotabambas. La Bombonera y el Arena de Gremio serán recordadas para siempre como un grato recuerdo.

En ese sentido, el atacante argentino toma con cautela su proceso de renovación para seguir vistiendo la camiseta de rayas azules y blancas en la próxima temporada. “Vamos a esperar hasta el último partido y después el club tomará decisiones, estamos esperando, el club sabe mi deseo y estamos a la espera”, aseguró.

El delantero puso el 1-1 para la clasificación 'blanquiazul'. (Video: ESPN)

“En lo personal el deseo es continuar, el club analiza más lo deportivo, los números que he tenido durante el año y después se tomarán decisiones. El hincha gracias a Dios siempre está apoyando pero no es decisivo a la hora de tomar decisiones para el club, para mí primero está Alianza y segundo Alianza”, sumó.

De momento, los ojos están puestos en acceder al cupo que otorga el play-off a la fase de grupos de la Copa Libertadores: “La idea es que pueda continuar y después afinaremos los puntos pero estamos tranquilos, trabajando y pensando en el grupo y ser Perú 2”.

La pelea por ser Perú 2

La verdadera disputa en las últimas jornadas se concentra en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025. En esta clasificación, las primeras posiciones no solo definen quiénes jugarán la final del campeonato, sino también los preciados cupos a la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones acumulada de
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025.

En la recta final, Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal se afianzan para disputar estas contiendas y definir al equipo que clasificará a la fase de grupos en el torneo más importante del continente. De momento, el cuadro cusqueño esperaría en la llave final al vencedor de la serie entre los del Rímac y La Victoria.

La presión es doble, ya que además de la gloria deportiva, los cupos a Libertadores conllevan importantes beneficios económicos, convirtiendo los play-offs de la Liga 1 en un verdadero espectáculo deportivo, más allá que el campeón ya se haya definido.

