A dos partidos del Top 100: Ignacio Buse ganó en Montevideo y se alista para medirse en semifinales ante Román Andrés Burruchaga

El peruano superó a Gustavo Heide y buscará el pase a la final del Uruguay Open ante Román Burruchaga. | X / @PeruanoTenis

Encendido, con los cabellos rojos recogidos por la gorra para atrás. Salva cuatro puntos de quiebre. Su rival la deja en la red y el “vamos” resuena. Sabe que ha pisado fuerte en el Carrasco Tennis Lawn Club de Montevideo. Ignacio Buse ha dejado atrás la incertidumbre y los fantasmas que lo perturbaron en Lima. Por su mente rondaron.

En la capital uruguaya, se ha encontrado. Su rival falla el drop y puño cerrado. 6-1 categórico el primer parcial, pero “fue engañoso”, aprecia a pie de pista con las redes oficiales del evento. El revés a dos manos funciona a toda máquina en unas condiciones lentas pese a la arcilla, que no abunda como en Lima, pero ya lo dejó atrás: “emocionalmente me siento mejor”.

Resignado Gustavo Heide en la primera manga, puso sus fichas en el segundo parcial. Quiebre, pero sin confirmar. Nacho toma el control y eleva a cuatro sus roturas. Confirma y a celebrar. El brasileño se ha reincorporado al circuito tras casi ocho meses fuera por lesión. El ranking protegido lo amparaba.

Ignacio Buse se medirá ante Román Andrés Burruchaga en la semifinal del Challenger 100 de Montevideo. Crédito: Difusión

Ahora hay que ir paso a paso. Instalado en semifinales, el objetivo de alcanzar el Top 100 está cerca. Proclamarse campeón en Montevideo representaría su tercer título Challenger y un boleto directo al cuadro principal en Melbourne Park, que el año pasado lo vio estrenarse en la qualy de una cita grande.

“Un poco toqué fondo en Lima”, confesó y con todo lo que la frase conlleva. El cuerpo técnico activó protocolos y trabajó para que el limeño recupere su nivel. Necesitará de su mejor versión para apear a Román Andrés Burruchaga. El argentino está en alza, pero el Colorado sabe qué es derrotarlo: lo mandó a casa en cuartos de final del ATP 250 de Gstaad.

El antecedente es auspicioso, pero el nivel del hijo de Jorge augura un juego de similares potencias. El 107 en el ranking en vivo de Buse aún no le asegura nada. Una nueva victoria ante el gaucho sería de vital importancia. “Todos sabemos de que hay que pensar lo menos posible en eso”, pues cinco tenistas en Montevideo buscan lo mismo que él.

El tenista peruano admitió dificultades emocionales y apuntó a la necesidad de reencontrarse con su mejor versión en la cancha. | X / @PuntoEnJuego

Duelo que sacará chispas

El ranking en vivo arde al rojo vivo. Buse sumó 25 unidades tras su victoria a Heide. Casilla 107 para alcanzar su mejor ranking, pero Román Andrés Burruchaga también ganó y está un escaño arriba. Precisamente, los dos se verán las caras en Montevideo.

Atrás, en el 110, aparece el chileno Tomás Barrios Vera, quien aún no juega su disputa su duelo de cuartos de final. Adelante, otro sureño: Cristian Garín es 101 y, por ahora está quedando fuera ante el Paraguay Daniel Vallejo. Por si fuera poco, el español Carlos Taberner no se queda atrás.

Con tantos tenistas expectantes de hacerse con el trofeo que los depositaría en el main draw de Australia, la competencia ha crecido exponencialmente. El compromiso entre Buse y Burruchaga se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre a las 15:00 horas de Perú.

Ranking en vivo de la ATP.

El tenista peruano competirá por segundo año consecutivo en Melbourne Park. Este 2025, el limeño de 21 años se enfrentó al alemán Dominik Koepfer, quien era el primer preclasificado en la qualy y el jugador mejor posicionado en el ranking ATP: 123° ATP en ese momento. Buse dejó buenas sensaciones, pues exigió hasta el tiebreak en el tercer set al teutón.

El cotejo entre sexto y séptimo preclasificado en el Uruguay Open será transmitido por la señal de Challenger TV, un portal gratuito que emite todos los partidos del circuito a través de su plataforma web, disponible en dispositivos móviles y ordenadores.