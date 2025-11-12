Perú Deportes

Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″

Aleksandr Mostovói, leyenda del fútbol ruso, encendió la previa del amistoso internacional al ningunear a la ‘bicolor’ y asegurar que su selección se impondrá sin dificultades

Guardar
Aleksandr Mostovói, leyenda del fútbol ruso, encendió la previa del amistoso internacional al ningunear a la ‘bicolor’ y pronosticar goleada. (Video: DENGANCHE)

La selección peruana ultima detalles para su primer desafío internacional de noviembre frente a Rusia. El conjunto dirigido de manera interina por Manuel Barreto se medirá ante un rival europeo que no disputa competencias oficiales desde 2022, tras la sanción impuesta por la FIFA a raíz del conflicto bélico con Ucrania. En la antesala del compromiso, una voz histórica del fútbol ruso decidió pronunciarse y encendió la previa.

A pocos días del amistoso, programado para este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, el exfutbolista Aleksandr Mostovói sorprendió con sus declaraciones sobre la ‘bicolor’. Quien es una figura recordada del Celta de Vigo admitió no conocer al actual plantel peruano y adelantó que el triunfo será para su escuadra sin mayores dificultados.

“Llevamos más de tres años que no competimos, solamente estamos jugando partidos amistosos y casi el 90% jugamos en casa. Casi siempre ganamos, porque es fácil. A Bolivia le ganamos, pero aquí nadie los conoce. Es un equipo normalito”, comentó Mostovói en diálogo con el programa ‘Mano a Mano’.

El exinternacional ruso también admitió su desconocimiento sobre el presente de la ‘blanquirroja’, destacando que su última referencia fue el Mundial de Rusia 2018. “No sabemos casi nada de Perú. La última vez que vimos la clasificación en Rusia 2018 y de ahí no fue más. Ya son casi 10 años. Ni yo ni los jugadores casi no sabemos nada. ¿Hay algún jugador que esté jugando en España o Inglaterra? Renato Tapia estaba, ahora anda ganando un poco de plata en Emiratos Árabes”, señaló.

Aleksandr Mostovói desconoció y minimizó
Aleksandr Mostovói desconoció y minimizó a la selección peruana. Crédito: AFP

Asimismo, Mostovói agregó que ni siquiera el actual entrenador de la selección europea, Valeri Karpin, tendría información detallada sobre el equipo de Manuel Barreto. “De verdad que no sé de jugadores peruanos, quizás el viejo compañero Karpin probablemente sepa más, pero tampoco es mucho”, sostuvo.

Valoró el nivel de los amistosos sudamericanos

A pesar de sus comentarios, el exfutbolista valoró el hecho de que Rusia pueda disputar amistosos ante selecciones sudamericanas, tras las restricciones impuestas por la FIFA por motivos políticos. “El plan es jugar partidos amistosos con los países que acepten. Menos mal que últimamente tenemos equipos como Perú, Chile, Bolivia e Irán, porque antes hemos enfrentado a países que no sabemos ni cómo se llaman, ganando 10-0 o 7-0. Cuba, por ejemplo, no sabemos ni dónde es y ganamos así”, expresó.

El exjugador también remarcó la incertidumbre sobre el plantel que presentará Perú en San Petersburgo para el amistoso de este miércoles. “El problema que tenemos es que no sabemos quién viene. Por ejemplo, no se sabe si Perú viene con titulares o suplentes”, mencionó.

Manuel Barreto continúa con sus
Manuel Barreto continúa con sus trabajos en la selección peruana. Crédito: FPF

Pronóstico de Mostovói: “Le vamos a meter 3-0”

Finalmente, Mostovói destacó a dos jóvenes promesas del fútbol ruso como las figuras con mayor proyección del plantel y aprovechó para dejar una declaración que no pasó desapercibida. Además, se animó a pronosticar un resultado abultado a favor de su selección en San Petersburgo.

“Ahora hay dos o tres jugadores bastantes buenos. Uno que está jugando en Lokomotiv de Moscú de nombre Aleksey Batrakov, muy bueno de verdad porque lleva marcando goles, es el segundo año que juega y marca siempre. Ahora está como pichichi. Hay jóvenes bastante buenos. De nombres Matvey Kislyak, hay nombres bastantes buenos (...) Llámenme después del partido contra Perú, como le vamos a meter 3-0”, sentenció.

La 'bicolor' jugará ante Rusia y Chile en el país europeo. (FPF)

La selección peruana, bajo la dirección interina de Manuel Barreto, enfrentará este miércoles 12 de noviembre a Rusia a las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Posteriormente, se medirá ante Chile el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, ambos compromisos en territorio ruso como parte de la fecha FIFA de noviembre.

Temas Relacionados

Selección peruanaAleksandr MostovóiAmistoso FIFAperu-deportes

Más Noticias

Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

El entrenador tricampeón de la Liga 1 emerge como una importante posibilidad para liderar las riendas de instituciones con mucha historia en México. Aunque cuenta con contrato vigente en la ‘U’, el pago de su rescisión no sería ningún problema

Jorge Fossati despierta la atención

Aldo Corzo arremetió contra Hernán Barcos por bronca con Alex Valera, y lanzó contundente comentario: “Yo iba a ‘tirar bombas’”

El ‘Mazo’ el polémico episodio del último clásico y no dudó en explotar contra el ‘Pirata’, además de defender al ‘Cholo’, y cómo reaccionó el plantel de Universitario

Aldo Corzo arremetió contra Hernán

Natalia Málaga deseó éxito a Alianza Lima para el Mundial de Clubes con sutil comentario: “No jueguen como el domingo”

La entrenadora de Géminis felicitó a las bicampeonas por su próxima participación internacional, aunque con su clásico estilo directo les recordó su mal desempeño en la última fecha ante Olva Latino

Natalia Málaga deseó éxito a

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

El jugador con ascendencia asiática no pudo ocultar sus emociones al momento que se acercó a firmar las pancartas con dedicatoria especial realizada por los niños seguidores del club de Tarma

Gu-Rum Choi se quiebra al

Ignacio Buse inició su camino en el Challenger de Montevideo y se acerca al boleto directo para el Australian Open

La primera raqueta nacional se estrenó con una victoria inobjetable en la capital uruguaya luego de dos semanas sin encontrar su mejor versión en Lima

Ignacio Buse inició su camino
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excanciller Francisco Tudela reveló qué

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez dejar el cargo tras ser restituida como fiscal de la Nación: este es el contenido de la carta

Fotografías desmienten a congresista Ariana Orué: su asesor es pareja de su hermana, no está “soltero” como afirmó

ENTRETENIMIENTO

Más peruanos en los Latin

Más peruanos en los Latin Grammy 2025: Daniela y Miguel Tomas fueron nominados por el arte visual del álbum “Por esas trenzas” de Lourdes Carhuas

Maju Mantilla vuelve a América TV tras su paso por Latina: estaría dolida con el canal que “le cerró las puertas”

El consejo de Ethel Pozo y Jean Paul Santa María para Yiddá Eslava: “Debe desconectarse y sanar antes de volver a hablar”

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

DEPORTES

Jorge Fossati despierta la atención

Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

Aldo Corzo arremetió contra Hernán Barcos por bronca con Alex Valera, y lanzó contundente comentario: “Yo iba a ‘tirar bombas’”

Natalia Málaga deseó éxito a Alianza Lima para el Mundial de Clubes con sutil comentario: “No jueguen como el domingo”

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Ignacio Buse inició su camino en el Challenger de Montevideo y se acerca al boleto directo para el Australian Open