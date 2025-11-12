Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″

La selección peruana ultima detalles para su primer desafío internacional de noviembre frente a Rusia. El conjunto dirigido de manera interina por Manuel Barreto se medirá ante un rival europeo que no disputa competencias oficiales desde 2022, tras la sanción impuesta por la FIFA a raíz del conflicto bélico con Ucrania. En la antesala del compromiso, una voz histórica del fútbol ruso decidió pronunciarse y encendió la previa.
A pocos días del amistoso, programado para este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, el exfutbolista Aleksandr Mostovói sorprendió con sus declaraciones sobre la ‘bicolor’. Quien es una figura recordada del Celta de Vigo admitió no conocer al actual plantel peruano y adelantó que el triunfo será para su escuadra sin mayores dificultados.
“Llevamos más de tres años que no competimos, solamente estamos jugando partidos amistosos y casi el 90% jugamos en casa. Casi siempre ganamos, porque es fácil. A Bolivia le ganamos, pero aquí nadie los conoce. Es un equipo normalito”, comentó Mostovói en diálogo con el programa ‘Mano a Mano’.
El exinternacional ruso también admitió su desconocimiento sobre el presente de la ‘blanquirroja’, destacando que su última referencia fue el Mundial de Rusia 2018. “No sabemos casi nada de Perú. La última vez que vimos la clasificación en Rusia 2018 y de ahí no fue más. Ya son casi 10 años. Ni yo ni los jugadores casi no sabemos nada. ¿Hay algún jugador que esté jugando en España o Inglaterra? Renato Tapia estaba, ahora anda ganando un poco de plata en Emiratos Árabes”, señaló.
Asimismo, Mostovói agregó que ni siquiera el actual entrenador de la selección europea, Valeri Karpin, tendría información detallada sobre el equipo de Manuel Barreto. “De verdad que no sé de jugadores peruanos, quizás el viejo compañero Karpin probablemente sepa más, pero tampoco es mucho”, sostuvo.
Valoró el nivel de los amistosos sudamericanos
A pesar de sus comentarios, el exfutbolista valoró el hecho de que Rusia pueda disputar amistosos ante selecciones sudamericanas, tras las restricciones impuestas por la FIFA por motivos políticos. “El plan es jugar partidos amistosos con los países que acepten. Menos mal que últimamente tenemos equipos como Perú, Chile, Bolivia e Irán, porque antes hemos enfrentado a países que no sabemos ni cómo se llaman, ganando 10-0 o 7-0. Cuba, por ejemplo, no sabemos ni dónde es y ganamos así”, expresó.
El exjugador también remarcó la incertidumbre sobre el plantel que presentará Perú en San Petersburgo para el amistoso de este miércoles. “El problema que tenemos es que no sabemos quién viene. Por ejemplo, no se sabe si Perú viene con titulares o suplentes”, mencionó.
Pronóstico de Mostovói: “Le vamos a meter 3-0”
Finalmente, Mostovói destacó a dos jóvenes promesas del fútbol ruso como las figuras con mayor proyección del plantel y aprovechó para dejar una declaración que no pasó desapercibida. Además, se animó a pronosticar un resultado abultado a favor de su selección en San Petersburgo.
“Ahora hay dos o tres jugadores bastantes buenos. Uno que está jugando en Lokomotiv de Moscú de nombre Aleksey Batrakov, muy bueno de verdad porque lleva marcando goles, es el segundo año que juega y marca siempre. Ahora está como pichichi. Hay jóvenes bastante buenos. De nombres Matvey Kislyak, hay nombres bastantes buenos (...) Llámenme después del partido contra Perú, como le vamos a meter 3-0”, sentenció.
La selección peruana, bajo la dirección interina de Manuel Barreto, enfrentará este miércoles 12 de noviembre a Rusia a las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Posteriormente, se medirá ante Chile el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, ambos compromisos en territorio ruso como parte de la fecha FIFA de noviembre.