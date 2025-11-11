Perú Deportes

A qué hora juega Perú vs Rusia HOY: partido amistoso en San Petersburgo por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ buscará ofrecer una buena imagen pese al cansancio por el largo viaje a San Petersburgo. El rival es un invicto elenco ruso. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juegan Perú
A qué hora juegan Perú vs Rusia por amistoso 2025.

La selección peruana se medirá en condición de visitante contra su similar de Rusia hoy, miércoles 12 de noviembre, en un amistoso que se jugará dentro del marco de la fecha FIFA. El Gazprom Arena, en la ciudad de San Petersburgo, será el escenario de un encuentro entre dos equipos con diferentes realidades.

La ‘bicolor’ está en un proceso de reestructuración ejecutado desde la FPF luego del penúltimo lugar en las Eliminatorias 2026 y sin conseguir el boleto al Mundial de Norteamérica. Por tal motivo, Manuel Barreto asumió como DT interino y, en el último amistoso con Chile, presentó una nómina con jugadores jóvenes en su mayoría. Y a pesar de que perdió por 2-1, las conclusiones fueron esperanzadores por el buen rendimiento mostrado y las oportunidades aprovechadas por varios futbolistas como César Inga, Jairo Concha, Joao Grimaldo, entre otros.

Para esta ocasión, hubo algunos cambios en la lista de convocados, con la lesión de ‘Gri’, pero con la presencia de Fabio Gruber, Adrián Ugarriza, Jhonny Vidales y otros nombres nuevos. El largo viaje de dos días podría hacer que la ‘Muñeca’ tenga que hacer ajustes en el once titular.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

Por otro lado, la selección de Rusia encaró dos amistosos en octubre y con saldo invicto: venció 2-1 a Irán y 3-0 a Bolivia. Asimismo, lleva una extensa racha sin perder que se ha dado desde setiembre de 2023, lo que lo convierte en un rival muy complicado.

El entrenador Valeri Karpin se pronunció por el choque con la ‘blanquirroja’ y dijo lo siguiente: “Es difícil comparar antes del partido. El nivel es más o menos el mismo (con Bolivia). Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile. Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo, donde hace calor”.

Eso sí, los rusos tienen el problema de no afrontar competiciones de la UEFA luego de la sanción y la expulsión de los campeonatos regionales debido a un tema político (invasión a Ucrania en 2022).

Historial de enfrentamientos

Perú y Rusia no se han enfrentado en la era moderna, empero, sí lo hicieron cuando la selección europea estaba nominada como Unión Soviética. El primer cruce se dio en 1970, durante la preparación previa al Mundial de México ese año, con un empate 0-0 en el Estadio Naciona. Días más tarde, el equipo soviético se impuso 2-0 con doblete de Anatoliy Byshovets.

En 1972, Unión Soviética le ganó a Perú en la ciudad ucraniana de Kiev por 2-0 con las anotaciones de Anatoliy Banishevskiy y Anatoliy Konkov. Ahora, cinco décadas después, el combinado patrio buscará su primer triunfo ante Rusia.

La selección peruana jugó un
La selección peruana jugó un amistoso en Kiev ante Unión Soviética en 1972. - créditos: Facebook Tesoros Deportivos

A qué hora juega Perú vs Rusia por amistoso 2025

El partido amistoso entre Perú y Rusia, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, se disputará el miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas para Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 13:00 horas.

En tanto, el inicio está programado para las 14:00 horas en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, mientras que en México el horario será a las 11:00 horas. En España, el compromiso dará inicio a las 19:00 horas.

Qué canal transmite Perú vs Rusia por amistoso 2025

El Perú vs Rusia se disputará en el Gazprom Arena, en San Petersburgo y la transmisión para el público ‘incaico’ estará disponible por Movistar Deportes en los canales 3 y 703 en alta definición, además de América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709). También podrá seguirse a través de la plataforma de streaming, Movistar TV App.

De la misma manera, Infobae Perú brindará cobertura digital y actualizaciones minuto a minuto en su portal web, junto con información previa y declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!

Selección peruanaSelección de Rusiaperu-deportes

