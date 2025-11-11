Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Posibles alineaciones de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025.

La selección peruana se verá las caras con su similar de Rusia hoy, miércoles 12 de noviembre, en un amistoso FIFA. El Gazprom Arena de San Petersburgo albergará este partido entre dos escuadras que se medirán por primera vez y tratarán cerrar el año de la mejor manera. Conoce las posibles alineaciones que mandarán al campo los técnicos Manuel Barreto y Valeri Karpin.

La ‘blanquirroja’ empezó un nuevo proceso bajo el mando interino de la ‘Muñeca’, también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, para llevar a cabo un recambio generacional que se vio reflejada en la primera convocatoria para el anterior amistoso con Chile. Pese a que el combinado patrio perdió por 2-1 en Santiago, dejó esperanzas de cara a armar un mejor plantel con miras a clasificar al Mundial 2030.

“Esta es una transición que me toca liderar. Sabemos que el universo actual de futbolistas peruanos tiene grandes jugadores, pero necesitamos ampliarlo. Queremos ver cómo se adaptan jugadores en buen nivel y otros jóvenes que puedan ir acoplándose a la selección. La idea es ayudar al próximo DT ampliando el grupo de jugadores con el que pueda contar”, indicó el DT interino en su primera conferencia de prensa.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

Para la gira en territorio ruso, Manuel Barreto dejó de lado a algunos futbolistas, pero convocó a otros de buen presente, siempre manteniendo la consigna de llevar sangre nueva para que el próximo entrenador tenga mayores opciones. En esa línea, convocó a Fabio Gruber, Carlos Cabello, Adrián Ugarriza y Jhonny Vidales como nuevas apariciones.

Posible alineación de Perú

De cara al choque con Rusia, Barreto emplearía el mismo modelo de juego que utilizó anteriormente con Chile, que sería el 4-3-3, recuperando las raíces del fútbol ‘incaico’. Y bajo los tres palos estaría Pedro Gallese, quien volvió para este compromiso luego de su última performance ante Paraguay por las Eliminatorias 2026.

La línea defensiva se compondría de cuatro elementos y con una novedad: Miguel Araujo sería el defensa central de experiencia y estaría acompañado por el futbolista de Nuremberg, Fabio Gruber, que haría su debut con la selección peruana. Matías Lazo y Marcos López irían por los laterales derecho e izquierdo, respectivamente.

En la mitad de la cancha, Erick Noriega jugaría como volante pívot, en tanto que Jesús Castillo lo complementaría junto a Jairo Concha. Este último tendría un rol más de creación y pegado a los atacantes. Justamente, la zona ofensiva estaría integrada por Bryan Reyna por la banda derecha, Maxloren Castro por la izquierda y dejando a Alex Valera como delantero centro.

Fabio Gruber con Nuremberg de la Bundesliga 2, siendo dirigido por la leyenda, Miroslav Klose. - créditos: FC Nuremberg

Ahora, en la banca habría jugadores que podrían ingresar en cualquier momento de la contienda. Luis Abram, César Inga, Martín Távara, Piero Cari, Piero Quispe, Kenji Cabrera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza y Jhonny Vidales son algunos nombres que aguardarán tener minutos en el estadio de Zenit de San Petersburgo.

Posible alineación de Rusia

La selección de Rusia acumula un largo invicto, ya que no pierde desde el 11 de setiembre de 2023 (2-1 con Egipto sub 23). Desde entonces, ha cosechado triunfos y empates en partidos, aunque no en competiciones oficiales por la sanción que le impuso la FIFA debido a la invasión militar sobre Ucrania en 2022.

Esta problemática no ha cortado el proceso de una escuadra rusa que viene de ganar sus últimos partidos amistosos: 2-1 sobre Irán y 3-0 contra Bolivia.

El entrenador Valeri Karpin mandaría al campo al siguiente once titular: Stanislav Agkatsev, Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Alexander Silyanov, Ivan Oblyakov, Dmitri Barinov, Aleksandr Golovin, Alexei Miranchuk, Nikolay Komlichenko y Ivan Sergeev.

Aleksandr Golovin, volante de AS Mónaco, es la figura de la selección de Rusia. - créditos: REUTERS/Manon Cruz