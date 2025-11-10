Perú Deportes

DT de Rusia augura un partido complicado contra Perú por amistoso en San Petersburgo: “Será duro, no tenemos ninguna ventaja”

El entrenador Valeri Karpin ha realizado un análisis de lo que será el encuentro internacional contra la ‘bicolor’. También se ha animado a establecer una comparativa con Chile, otro rival inminente

Valery Karpin, entrenador de Rusia,
Valery Karpin, entrenador de Rusia, no concederá ventaja alguna al enfrentarse contra Perú, en San Petersburgo. - Crédito: MATCH TV

La selección de Rusia se encuentra enfocada en su próximo partido amistoso contra Perú. Iniciando la semana, el entrenador Valery Karpin dispuso de un entrenamiento en los complejos de Novogorsk antes de realizar el viaje con destino a San Petersburgo, donde se llevará a cabo el lance internacional en el país.

Abordando lo que será el envite, el entrenador ruso ha dejado muy en claro que la ‘bicolor’ es un plantel que presentará cierta dificultad al igual que Chile, el otro oponente que aparecerá para dar por concluido los encuentros anuales. Además, ha incidido en que la localía no supondrá un aditamento alguno.

Valery Karpin prepara un partido
Valery Karpin prepara un partido de alta exigencia contra Perú. - Crédito: MATCH TV
“Es difícil comparar antes del partido. El nivel es más o menos el mismo. Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile. Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo, donde hace calor”, mencionó el DT Valery Karpin añadiendo que “no tenemos ninguna ventaja climática”.

Con respecto a la idea de juego a plasmar, el estratega de Rusia evidenció un pleno conocimiento del próximo rival de turno: “Hay trabajo previo. Sé que solo han jugado un partido con este entrenador [Manuel Barreto], contra Chile. Probablemente solo el seleccionador peruano sabe cómo jugarán contra nosotros”.

Dos niños chilenos se le acercaron para sacarse una foto a su lado. | VIDEO: Marco Giovanni Cabrera

Nuestro entusiasmo por los partidos contra Perú y Chile es, como siempre, máximo. Quiero complacer a la afición y poner a prueba mi fortaleza en los últimos partidos del año con un juego de calidad y un resultado positivo”, sumó Valery Karpin en su reciente conferencia de prensa.

Para el choque de las próximas horas, a desarrollarse en Gazprom Arena, Rusia ha prescindido de tres puntuales de los que se esperaba siquiera una aparición en la banca de los suplentes. Los recortados en la convocatoria de noviembre son Arsen Zakharyan (Real Sociedad), Dmitri Bárinov (Lokomotiv Moscú) y Aleksandr Silyanov (Lokomotiv Moscú).
Rusia, en su pasada presentación,
Rusia, en su pasada presentación, goleó a Bolivia. - Crédito: AFP

Homenaje

El juego contra Perú, además, servirá como escenario ideal para que la delegación de Rusia (futbolistas y comando técnico) rinda honores, en la antesala, a los defensores del asedio de Leningrado y a los civiles que perdieron cruelmente la vida en la Gran Guerra Patria.

La RFU organiza una serie de eventos en todas las ciudades donde juega nuestra selección nacional, dedicados al aniversario de la Gran Victoria y a la preservación de la memoria histórica. El Sitio de Leningrado es el principal símbolo del monstruoso sufrimiento y la inquebrantable voluntad de nuestro pueblo durante la Gran Guerra Patria", sostuvo Maxim Mitrofanov.

Y sumó el Secretario General del RFU: “Por lo tanto, en vísperas del partido contra Perú, toda la selección rusa visitará el monumento conmemorativo del cementerio de Piskarevskoye y honrará la memoria de los héroes de Leningrado”.

La delegación también incluirá a los exjugadores de la selección nacional y embajadores de la RFU Pavel Pogrebnyak, Alexei Igonin, Igor Semshov, Denis Glushakov, Ruslan Pimenov y Ari.

Integrantes de la selección de
Integrantes de la selección de Rusia rindiendo honores a la memoria de los defensores del Leningrado asediado. - Crédito: RFU

Desde febrero de 2022, Rusia fue excluida de todas las competiciones oficiales de FIFA y UEFA como respuesta a su invasión de Ucrania. La decisión implica que sus selecciones y clubes no pueden disputar torneos internacionales.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) ratificó la sanción en julio de 2022. La medida se fundamenta en la necesidad de garantizar “la integridad y el orden seguro” de las competiciones mientras persista el conflicto.

