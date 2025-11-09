Natalia Málaga valora su regreso a la Liga Peruana de Vóley después de tres años: “Me siento con muchas ganas de competir”

La entrenadora nacional volvió a dirigir en el torneo local y consiguió su primer triunfo al frente de Géminis. (Video: Latina)

El regreso de Natalia Málaga a la Liga Peruana de Vóley no pudo ser más auspicioso. Tres años después de su última participación en el torneo local, la estratega nacional volvió al banquillo con una victoria clara de Géminis sobre Deportivo Wanka por 3-0 (25-19, 26-24, 25-14), por la tercera fecha del campeonato. Su retorno generó expectativa, y el equipo respondió con un rendimiento sólido y un juego más equilibrado.

En declaraciones a ‘Latina Televisión’ tras el encuentro, Málaga compartió su satisfacción por volver a dirigir y la emoción que le genera competir nuevamente en el vóley peruano. “Me he sentido súper bien, conozco esto, y después de tanto tiempo uno viene a conocer las caras nuevas que hay entre las jugadoras. Me he sentido bien, con muchas ganas de participar, de estar acá y competir”, expresó con una sonrisa.

Durante su primera semana de entrenamientos con Géminis, Natalia se enfocó en reforzar fundamentos y en generar mayor confianza dentro del grupo. La entrenadora explicó que el trabajo ha sido intenso y detalló las áreas en las que concentró sus primeros esfuerzos para encarar el choque frente a Wanka.

“Se han reforzado bastantes cosas, que es lo normal en un entrenamiento: corregir e ir mejorando. Pero hay que trabajar y mejorar más para que el equipo tenga tranquilidad y seguridad. Cada jugadora debe hacer bien las cosas de acuerdo al planteamiento. Tiene que ser impecable, trabajar al mil por ciento para darlo todo en la cancha”, señaló.

Natalia Málaga celebrando con sus jugadoras su primer triunfo desde que llegó a Géminis. Crédito: LPV

Málaga, reconocida por su carácter exigente y su énfasis en el trabajo defensivo, explicó que uno de sus primeros objetivos fue reforzar aspectos clave como el saque, el recibo y la solidez en la respuesta defensiva. En esa línea, destacó la actitud de sus jugadoras y la rápida asimilación de los conceptos durante su debut, algo que consideró un buen punto de partida para el crecimiento del equipo.

“Esta semana me centré en el saque, en el recibo y en la parte defensiva. Lamentablemente, las jugadoras grandes saben defender, pero no se exigen tanto como las de mediana estatura. Eso se necesita, y justamente Katielle (Alonzo) me decía: ‘Profesora, me ha salido bien porque usted me enseñó eso en la semana’. Yo le respondí que no tenía que enseñarle, sino reforzarlo. Ella se ha sentido bien en esa parte”, contó entre risas.

Intensidad y compromiso como sello

Natalia Málaga también resaltó el entusiasmo de sus jugadoras en cada práctica, destacando la disposición del grupo a adaptarse a su estilo de trabajo.

“Hago énfasis en la defensa, y les encanta. En los entrenamientos me retan, y eso es bueno, porque tú no sabes en qué momento te puede llegar una bola complicada. Normalmente va la líbero y ellas se quedan paradas, pero ahora no, porque también funcionan y trabajan. Sea jugadora alta o baja, todas tienen que saber recibir y estar preparadas”, enfatizó.

El equipo de Comas se impuso 3-0 sobre Deportivo Wanka en la tercera fecha del campeonato. (Video: Latina)

Consciente del alto nivel competitivo de esta temporada, Málaga fue clara en cuanto a las metas del equipo. Su objetivo inmediato es consolidar a Géminis en la parte alta de la tabla, paso a paso y sin perder el enfoque. Sin embargo, es consciente de que los 12 clubes del campeonato entrenan arduamente para lo mismo.

“Todos los equipos están preparándose para estar dentro del top 8, para empezar. Hay que ir subiendo y mejorando cada vez más en cada partido para llegar a los cuatro primeros. Esa es la mira y la proyección de cada equipo”, puntualizó.

Con esta primera victoria, Natalia Málaga inicia un nuevo ciclo al mando de Géminis con la misma energía y convicción que la caracterizan, decidida a construir un equipo competitivo y recuperar el protagonismo del club en la Liga Peruana de Vóley. Hay sensaciones positivas en el arranque de esta etapa.