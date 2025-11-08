Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Entradas Alianza Lima vs Universitario para la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

No falta nada para conocer al campeón de la Liga Femenina 2025. Universitario de Deportes y Alianza Lima estarán frente a frente por la final del Torneo Clausura. El título se definirá en un nuevo clásico, tal como ocurrió en el Apertura, instancia en la que las ‘blanquiazules’ superaron a la ‘U’ y aseguró el primer trofeo de la temporada en el estadio Monumental, el pasado 22 de junio.

Ambos equipos se medirán en dos duelos de ida y vuelta que definirá al ganador del segundo campeonato de la temporada. El primer cotejo se jugará este domingo 9 de noviembre en Campo Mar, y todo se definirá el próximo sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.

Además del título del segundo torneo del año, está en juego la posibilidad de celebrar el título nacional de manera directa si las ‘íntimas’ se quedan con el Clausura, ya que también conquistaron el Apertura.

Este cotejo definirá el futuro del cuadro victoriano y necesita el aliento incondicional de toda su hinchada. Ya salieron a la venta las entradas a través del portal de Joinnus. Los fanáticos podrán asegurar su boleto que van desde los S/. 7.90 soles para tribunas populares hasta S/. 35 soles para oocidente.

El clásico femenino definirá el sentimiento de revancha para Universitario o la consolidación de Alianza en la cima del fútbol femenino peruano en la temporada 2025.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 y clasificaron a la final del torneo. (Video: Movistar Deportes)

Precios de entradas

- Sur: S/. 7.90 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Oriente: S/. 20.00 soles

- Oriente Niño: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 25.00 soles

- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 20.00 soles

- Occidente Central: S/. 35.00 soles

- Occidente Central Niño: S/. 17.50 soles

- Palco: S/. 45.00 soles

Precios de entradas para Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2025

Horarios de Alianza Lima vs Universitario por las finales de la Liga Femenina 2025

El primer choque entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ se jugará el domingo 9 de noviembre en Campo Mar, por la final ida del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Y la vuelta se jugará el próximo sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. El horario pactado será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Horarios de Universitario vs Alianza Lima de las finales de la Liga Femenina 2025

Dónde ver las finales de la Liga Femenina 2025

Los duelos por la final del Torneo Clausura 2025 será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.