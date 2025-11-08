Perú Deportes

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

La definición del Torneo Clausura se jugará el próximo sábado 15 de noviembre, y los boletos ya están disponibles. Entérate todos los detalles del crucial cotejo

Guardar
Entradas Alianza Lima vs Universitario
Entradas Alianza Lima vs Universitario para la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

No falta nada para conocer al campeón de la Liga Femenina 2025. Universitario de Deportes y Alianza Lima estarán frente a frente por la final del Torneo Clausura. El título se definirá en un nuevo clásico, tal como ocurrió en el Apertura, instancia en la que las ‘blanquiazules’ superaron a la ‘U’ y aseguró el primer trofeo de la temporada en el estadio Monumental, el pasado 22 de junio.

Ambos equipos se medirán en dos duelos de ida y vuelta que definirá al ganador del segundo campeonato de la temporada. El primer cotejo se jugará este domingo 9 de noviembre en Campo Mar, y todo se definirá el próximo sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.

Además del título del segundo torneo del año, está en juego la posibilidad de celebrar el título nacional de manera directa si las ‘íntimas’ se quedan con el Clausura, ya que también conquistaron el Apertura.

Este cotejo definirá el futuro del cuadro victoriano y necesita el aliento incondicional de toda su hinchada. Ya salieron a la venta las entradas a través del portal de Joinnus. Los fanáticos podrán asegurar su boleto que van desde los S/. 7.90 soles para tribunas populares hasta S/. 35 soles para oocidente.

El clásico femenino definirá el sentimiento de revancha para Universitario o la consolidación de Alianza en la cima del fútbol femenino peruano en la temporada 2025.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 y clasificaron a la final del torneo. (Video: Movistar Deportes)

Precios de entradas

- Sur: S/. 7.90 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Oriente: S/. 20.00 soles

- Oriente Niño: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 25.00 soles

- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 20.00 soles

- Occidente Central: S/. 35.00 soles

- Occidente Central Niño: S/. 17.50 soles

- Palco: S/. 45.00 soles

Precios de entradas para Alianza
Precios de entradas para Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2025

Horarios de Alianza Lima vs Universitario por las finales de la Liga Femenina 2025

El primer choque entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ se jugará el domingo 9 de noviembre en Campo Mar, por la final ida del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Y la vuelta se jugará el próximo sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. El horario pactado será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Horarios de Universitario vs Alianza
Horarios de Universitario vs Alianza Lima de las finales de la Liga Femenina 2025

Dónde ver las finales de la Liga Femenina 2025

Los duelos por la final del Torneo Clausura 2025 será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesLiga Femenina FPFLiga Femeninaperu-deportes

Más Noticias

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

El administrador de la ‘U’ confirmó que el contrato con el Consorcio terminará en diciembre y mostró firme postura sobre alinearse a la Federación la próxima temporada

Franco Velazco lanzó advertencia a

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima y Universitario buscarán su tercer triunfo consecutivo para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen nacional

Resultados de la fecha 3

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Los ‘dorados’ recuperaron el segundo lugar tras triunfo frente Sport Boys, y los ‘íntimos’ son terceros. Entérate cómo se va armando las llaves para el repechaje por el boleto al torneo internacional

Fechas confirmadas de los ‘play

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La fecha tendrá encuentros emocionantes: Atlético de Madrid se medirá con Levante, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Universitario defenderá el invicto en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 8

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ van por su tercer triunfo al hilo, mientras que la escuadra de Puente Piedra no ha ganado hasta el momento. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Morgan Quero queda fuera de

Morgan Quero queda fuera de las presidenciales: JNE rechaza modificar fecha de afiliación de exministro

Salvador del Solar sobre fallo judicial que anula proceso para inhabilitarlo: “No me he defendido para regresar a la política”

Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez porque el asilo es una “institución humanitaria”, afirma excanciller Óscar Maurtua

Keiko Fujimori reclama omisión de su padre en película sobre la operación Chavín de Huántar

Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México

ENTRETENIMIENTO

El polémico gesto de Fátima

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”

DEPORTES

Franco Velazco lanzó advertencia a

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026