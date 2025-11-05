Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico final ida por la Liga Femenina 2025

Universitario se medirá con Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025

La Liga Femenina 2025 entró a su etapa decisiva: Universitario de Deportes y Alianza Lima hicieron lo suyo y jugarán la gran final del Torneo Clausura. El clásico definirá al ganador de la competición una vez más en la temporada ya que el Apertura también se determinó así, donde las ‘blanquiazules’ se quedaron con el primer trofeo en el estadio Monumental, el pasado domingo 22 de junio.

Ambos equipos hicieron todos los méritos en sus respectivas llaves de semifinales. Las ‘leonas’ apabullaron a Sporting Cristal en la vuelta, goleó por 5-0 en Campo Mar y eliminaron a las ‘cerveceras’ con contundencia.

Mientras que las ‘íntimas’ se ganaron su boleto a la final tras derrotar a Carlos A. Mannuci por 3-0 en el segundo encuentro que se jugó en el estadio Alejandro Villanueva, obteniendo un marcador global de 5-0.

Y ahora volverán estar frente a frente en dos finales de ida y vuelta que resolverá no solo al ganador del Clausura, también se podría conocer al campeón nacional. Si Alianza se queda con el segundo trofeo, dará la vuelta olímpica de manera directa porque se llevó el Apertura.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 y clasificaron a la final del torneo. (Video: Movistar Deportes)

Horarios de Universitario vs Alianza Lima por la final ida de la Liga Femenina 2025

El primer choque entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ se jugará el domingo 9 de noviembre en Campo Mar, por la final ida del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Canal TV para ver Universitario vs Alianza Lima

El clásico será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Campo Mar con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan por la definición de la Liga Femenina 2025. - créditos: Liga Femenina FPF

¿Cuándo se jugará la final vuelta del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima y Universitario de Deportes lucharán por quedarse con el trofeo del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, serán dos encuentros que definirá el futuro de ambos equipos. No solo se conoció el clásico de ida, también de vuelta: se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.

El horario pactado será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Alianza Lima clasificó a la final de la Liga Femenina 2025

Así se vivió la final entre Universitario vs Alianza del Torneo Apertura 2025

Alianza Lima logró un triunfo relevante en el Estadio Monumental al imponerse 2-0 sobre Universitario de Deportes en el clásico femenino, correspondiente a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025. Con este resultado, el conjunto victoriano aseguró su lugar en la Copa Libertadores Femenina 2025, donde su participación terminó en la fase de grupos.

Las ‘pumas’ ejercieron presión desde el inicio, generando aproximaciones, pero la defensa visitante mantuvo el orden y contuvo los avances del local. La apertura del marcador se produjo cerca del final del primer tiempo, tras una jugada revisada por el VAR. Un centro al área impactó en la mano de la capitana de Universitario, Fabiola Herrera. El árbitro sancionó penal y Annaysa Silva transformó la oportunidad en gol, adelantando a las ‘íntimas’ antes del descanso.

El equipo blanquiazul se impuso 2-0 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2025. | Movistar Deportes

Con la ventaja en el marcador, Alianza afrontó la segunda mitad con mayor tranquilidad. El equipo priorizó la circulación del balón y buscó explotar los espacios ante el desgaste físico de Universitario. A los 73 minutos, un avance rápido por la banda derecha derivó en el segundo gol: Silvani Oliveira se anticipó en el área, recibió un pase filtrado y definió con fuerza al arco, ampliando la diferencia.

La ‘U’ incrementó la presión en los minutos finales y adelantó sus líneas en busca del descuento, pero la defensa aliancista respondió en cada intento y mantuvo el arco invicto. El silbatazo final marcó el festejo del equipo de José Letelier, que logró el título del Torneo Apertura tras una campaña sólida y una victoria determinante en el clásico.