Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia

El instante en que Zoila La Rosa fue sorprendida por su pareja tras el partido. Crédito: Instagram

Zoila La Rosa fue protagonista de una de las escenas más emotivas del fin de semana en el vóley francés. Tras la contundente victoria de su equipo, el Saint-Dié, por 3-0 ante France Avenir, la voleibolista peruana vivió una gran sorpresa en plena cancha, cuando su pareja apareció entre las celebraciones para dedicarle unas palabras y, de rodillas, pedirle matrimonio ante la ovación del público.

En medio de las celebraciones por el triunfo liguero, su pareja apareció por detrás de Zoila, le dirigió unas palabras frente a sus compañeras, y de pronto se arrodilló para hacerle la gran pregunta. La reacción de la armadora nacional no se hizo esperar: emocionada y sonriente, aceptó la propuesta, sellando el momento con un beso y un fuerte abrazo entre aplausos y gritos de alegría.

El gesto conmovió no solo a las jugadoras del Saint-Dié que se encontraban dentro del campo y tampoco esperaban ser parte de la sorpresa, sino también a los fanáticos presentes en las gradas, quienes celebraron junto a los recién comprometidos este instante lleno de amor y felicidad.

Horas después, Zoila compartió el especial momento en sus redes sociales, acompañándolo de un mensaje cargado de emoción y gratitud: “En este punto de mi vida he pasado momentos difíciles que me han puesto a prueba. Y gracias a Dios, llegaste tú para mantenerme tranquila, entenderme, ayudarme y animarme con amor. Sí, contigo quiero seguir escribiendo historias, vivir miles de aventuras, crear recuerdos y superar desafíos. Te amo, mi amor. Me sorprendiste, y mucho”, escribió la armadora.

La voleibolista nacional fue una de las figuras del encuentro antes del emotivo momento. (Video: Instagram)

El video de la romántica escena, al final del partido de vóley, rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla por esta nueva etapa tanto en su vida personal como profesional. Sin duda, Zoila La Rosa no solo sumó un nuevo triunfo en la cancha, sino también en el amor.

Zoila La Rosa, figura en Francia

La trayectoria de Zoila La Rosa en el vóley francés es sinónimo de constancia y profesionalismo. La armadora nacional atraviesa su décima temporada consecutiva en Europa, consolidándose como una de las voleibolistas peruanas con mayor presencia en el extranjero.

Este 2025, la deportista volvió a vestir la camiseta del Saint-Dié des Vosges Volley Ball, conocido como Les Louves, club al que ya había pertenecido durante la temporada 2022/2023. Su regreso coincide con un momento histórico para la institución, que acaba de lograr el ascenso a la Ligue A, la máxima categoría del voleibol francés, tras proclamarse campeón de la Élite Féminine.

Antes de su retorno a Saint-Dié, La Rosa defendió los colores del Volley Club Marcq-en-Barœul (VCMB) en la campaña 2024/2025, equipo con amplia tradición en Francia y donde también brillaron otras peruanas como Clarivett Yllescas. Fue precisamente el VCMB el que le abrió las puertas del vóley europeo en la temporada 2016/2017, cuando aún militaba en la Universidad San Martín.

Zoila La Rosa es figura del Saint-Dié en Francia. Crédito: Instagram

A lo largo de su carrera en Francia, Zoila ha pasado por clubes como el Municipal Olympique Mougins (2020/21) y el Volley Ball Stade Laurentin (2021/22), acumulando experiencia en distintas divisiones y ganándose el respeto del medio local. Su desempeño la ha convertido en una jugadora clave, reconocida por su liderazgo, su lectura de juego y su capacidad para guiar a los equipos en los momentos decisivos.

Actualmente, el Saint-Dié se ubica en la séptima posición del campeonato, dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Con la presencia de Zoila La Rosa, el club busca afianzarse en la élite y continuar haciendo historia en el vóley francés.