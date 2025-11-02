Perú Deportes

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘íntimas’ buscarán cerrar su pase a la final frente las ‘carlistas’ en el estadio Alejandro Villanueva: tienen la ventaja de 2-0 en la ida. Sigue las incidencias del crucial duelo

02:54 hsHoy

¡Sale el finalista! Alianza Lima recibirá a Carlos A. Mannucci definirán hoy, domingo 2 de noviembre, al finalista del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Las ‘blanquiazules’ llegarán con ventaja tras ganar el primer duelo por 2-0, solo necesitan un empate para clasificar a la gran final.

¿Cómo quedó la semifinal de ida entre Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci?

Alianza Lima consiguió una victoria clave rumbo a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras superar 2-0 a Carlos A. Mannucci como visitante en la semifinal de ida, jugada en Trujillo. Con este resultado, las ‘blanquiazules’ llegan con ventaja al partido de vuelta.

En la primera parte, el equipo dirigido por José Letelier generó situaciones de peligro, aunque el marcador permaneció igualado. En el inicio del segundo tiempo, Rafaela Marques abrió la cuenta con un cabezazo a los 53 minutos. Más adelante, Silvani Silva amplió la diferencia, también de cabeza, a los 76 minutos.

Con este triunfo, las vigentes campeonas quedaron cerca de un nuevo pase a la final y espera contar con el respaldo de su hinchada, que ya puede adquirir las entradas para el duelo decisivo en búsqueda del bicampeonato.

Precios de entradas

Los fanáticos podrán separar sus boletos a través del portal de Joinnus.

- Sur: S/. 7.90 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Oriente: S/. 20.00 soles

- Oriente Conadis: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/ 25.00 soles

- Occidente (silla de ruedas): S/. 20.00 soles

- Occidente Central: S/. 35.00 soles

- Palco: S/. 45.00 soles

Canal TV para ver Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

La definición de las semifinales será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Matute con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Horarios del Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

El cotejo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘carlistas’ se jugará hoy, domingo 2 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Horarios del Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci por la Liga Femenina 2025
Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2025

Domingo 2 de noviembre

- Universitario de Deportes vs Sporting Cristal (12:30 horas / Campo Mar / Movistar Deportes, América Televisión)

- Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Movistar Deportes, América Televisión)

Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2025

