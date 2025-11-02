Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

El cotejo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘carlistas’ se jugará hoy, domingo 2 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2025 . El horario establecido será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Matute con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

La definición de las semifinales será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO , el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play , es gratuito para los suscriptores.

Con este triunfo, las vigentes campeonas quedaron cerca de un nuevo pase a la final y espera contar con el respaldo de su hinchada, que ya puede adquirir las entradas para el duelo decisivo en búsqueda del bicampeonato.

En la primera parte, el equipo dirigido por José Letelier generó situaciones de peligro, aunque el marcador permaneció igualado. En el inicio del segundo tiempo, Rafaela Marques abrió la cuenta con un cabezazo a los 53 minutos. Más adelante, Silvani Silva amplió la diferencia, también de cabeza, a los 76 minutos.

Alianza Lima consiguió una victoria clave rumbo a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras superar 2-0 a Carlos A. Mannucci como visitante en la semifinal de ida, jugada en Trujillo. Con este resultado, las ‘blanquiazules’ llegan con ventaja al partido de vuelta.

¡Sale el finalista! Alianza Lima recibirá a Carlos A. Mannucci definirán hoy, domingo 2 de noviembre, al finalista del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 . Las ‘blanquiazules’ llegarán con ventaja tras ganar el primer duelo por 2-0, solo necesitan un empate para clasificar a la gran final.

