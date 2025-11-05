Perú Deportes

Natalia Málaga explicó su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “No vengo por una temporada, vengo para quedarme”

La entrenadora nacional explicó las razones que la motivaron a asumir el desafío de dirigir a Deportivo Géminis en una de las campañas más exigentes del campeonato local

Natalia Málaga ya inició una nueva etapa en su carrera al asumir la dirección técnica de Deportivo Géminis, club con el que buscará devolver el protagonismo al vóley peruano. Su regreso a los banquillos genera gran expectativa, no solo por su experiencia y carácter, sino también por la convicción con la que afronta este desafío.

En diálogo con ‘El Poli.pe’ de Radio Ovación, la reconocida entrenadora nacional compartió los motivos detrás de su decisión y las metas que se traza junto a la institución de Comas. También resaltó la sólida relación de confianza que mantiene con el presidente Luis Linares, pieza clave en su llegada al equipo.

Estoy contenta y agradecida con Lucho (Linares) por la oportunidad que me da de dirigir a su club, por la confianza. Hemos tenido muchos años de trabajo en la Federación, él sabe cómo trabajo y yo sé cómo trabaja él. Mientras estuve a cargo de los equipos que me dio, nunca me faltó nada. Entonces, las cosas van por buen camino”, señaló la exseleccionadora peruana.

Natalia Málaga, exentrenadora de Universidad César Vallejo y Latino Amisa reconoció que siempre tuvo una valoración positiva de Deportivo Géminis y de su papel en la Liga Peruana de Vóley, motivo por el cual asume este nuevo reto con la intención de devolverle al club su esencia ganadora y volver a posicionarlo entre los protagonistas del torneo local.

Géminis siempre ha sido un equipo muy competitivo, desde la época en la que yo jugaba hasta cuando comencé a dirigir con Vallejo. Era uno de los conjuntos que disputaba los tres primeros lugares y siempre se ha caracterizado por armar buenos planteles y contar con grandes extranjeras. Ahora se está trabajando con tres chicas dominicanas muy jóvenes, dentro de un proyecto alucinante”, comentó con entusiasmo.

Una apuesta por el crecimiento del vóley peruano

Natalia Málaga reveló que su llegada a Deportivo Géminis se concretó en un corto tiempo y que, desde el fin de semana, ya viene observando de cerca al plantel. Aunque reconoció que no sigue con frecuencia el campeonato peruano, destacó algunos aspectos positivos que ha encontrado en esta nueva etapa.

“Vi al equipo el domingo contra Regatas, porque Lucho habló conmigo el jueves y me propuso esto. Sigo la liga muy poco; suelo observar a los equipos que van a las finales y también repaso a los que están de media tabla para abajo, porque siempre es bueno conocer qué va saliendo. Y la verdad es que hay muchas caras nuevas, empezando por las extranjeras”, detalló.

La experimentada estratega, símbolo del carácter y la exigencia que marcaron a la selección peruana, dejó en claro que su regreso a los banquillos no obedece a una motivación personal, sino a un compromiso genuino con el crecimiento del vóley nacional. En esa línea, aseguró que su objetivo es consolidar un proyecto a largo plazo y mantenerse activa en el torneo local.

Yo pienso en el bien del vóley peruano, no en el bien mío. Como jugadora y entrenadora he logrado lo que he querido. No me cruzo de brazos, sigo buscando metas. Me encantan los retos. Y no lo veo para mí, sino para ver qué es lo que se deja. Yo me quedo siempre acá, no vengo una temporada y me voy”, expresó con la determinación que la caracteriza.

La llegada de Natalia Málaga representa un impulso anímico importante para un Géminis que busca volver a ser protagonista. Su experiencia, liderazgo y compromiso con la formación de nuevas generaciones podrían convertirse en los pilares de un proceso de crecimiento sostenido. En una Liga Peruana de Vóley cada vez más competitiva, su presencia no solo refuerza al equipo de Comas, sino que también envía un mensaje claro de renovación y confianza en el talento nacional.

