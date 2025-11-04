Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras y Flamengo esperan con gran expectativa el próximo sábado 29 de noviembre, fecha en la que disputarán la final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental de Lima. Ambos equipos brasileños, que suman tres títulos en este certamen —al igual que San Pablo, Santos y Gremio— buscarán alzarse como el club de Brasil con más conquistas continentales, alcanzando su cuarto trofeo.

La Conmebol confirmó el horario oficial del encuentro más esperado: ambos históricos se medirán a las 16:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 17:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 18:00 horas.

La programación se completó y solo falta escuchar el pitazo inicial para conocer el desenlace del partidazo. La campaña del ‘mengao’ hacia la final incluyó una serie semifinal contra Racing, definida por la mínima diferencia (1-0 en el global). En tanto, el ‘verdao’ logró una remontada notable tras perder 3-0 en Ecuador contra Liga de Quito; en el partido de vuelta, el equipo paulista se impuso 4-0 en Brasil, sellando su pase con una vuelta memorable.

El enfrentamiento tendrá el agregado de reditar la final de la edición 2021 del torneo internacional, en la que Palmeiras se impuso por 2-1 sobre Flamengo en tiempo suplementario, logrando su tercer campeonato. Por su parte, el club carioca buscará su cuarto título, el tercero desde 2019, año en el que venció a River Plate 2-1 en Lima. Seguirá la incógnita de si el Mengao podrá repetir ese resultado triunfal en el mismo escenario años después, consolidando su hegemonía regional.

Horario confirmado de la final de la Copa Libertadores 2025

Precios de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima

Hoy, martes 4 de noviembre, arrancó la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025 que se jugará en el estadio Monumental de Lima. La Conmebol solo habilitó las tribunas laterales (Oriente y Occidente). Las tribunas populares (Norte y Sur) no estarán disponibles en la venta general porque solo es uso exclusivo para los hinchas de los clubes finalistas.

El máximo ente del fútbol sudamericano designó a la tribuna norte para los fanáticos de Flamengo, mientras que sur será para los fanáticos de Palmeiras. Cada club gestionará y definirá su propia política de venta y distribución para estos sectores.

Todos los hinchas que deseen adquirir su boleto para oriente y occidente deberán ingresar al portal de Copa Libertadores.

- Sector Oriente (CAT 2) – Bloque C: 200 dólares (680 soles)

- Sector Oriente (CAT 2) – Bloque D: 200 dólares (680 soles)

- Sector Occidente (CAT 1) – Bloque B: 320 dólares (1 088 soles)

- Sector Occidente (CAT 1) – Bloque E: 320 dólares (1 088 soles)

Precios de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025

Dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025

El choque entre Flamengo y Palmeiras será televisada por ESPN, canal oficial de laCopa Libertadores 2025. También podrá seguir el encuentro vía streaming por Disney Plus. Además, Infobae informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Monumental con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.