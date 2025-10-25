Perú Deportes

Julio César Uribe se refirió a la continuidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal: “Hay disposición para que lo que se tenga que mejorar”

El ‘Diamante’ dejó tajante respuesta luego de la derrota sufrida ante Universitario en el Estadio Nacional de Lima

Miguel Solis Ruiz

Miguel Solis Ruiz

El 'Diamante' se refirió a la caída 'celeste' en el estadio Nacional. (Arte 109)

El jueves 23 de octubre, Sporting Cristal cayó 1-0 ante Universitario de Deportes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El conjunto del Rímac tuvo la posesión, pero no encontró los caminos para lastimar a su rival de turno, que sacó rédito de las pocas oportunidades con el gol de Alex Valera.

Este resultado desató una ola de críticas contra todos los integrantes del elenco ‘celeste’. Y es que si bien habían quedado fuera de la pelea por el Clausura fechas atrás, vienen compitiendo por quedar en la segunda casilla de la tabla acumulada, con el objetivo de beneficiarse en los playoffs por el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Muchos hinchas solicitaron la partida del técnico Paulo Autuori, quien llegó esta temporada para reemplazar a Guillermo Farré. En ese sentido, Julio César Uribe -director deportivo del club- fue consultado por la permanencia del entrenador brasileño de cara al 2026. Su respuesta fue tajante.

“Es lo normal (que se quede), no se ha mencionado nada contrario a lo que él ha expresado, nosotros entendemos lo que es el proyecto, entendemos lo que es el trabajo, y todo lo que se tenga que mejorar, la disposición es absoluta, así que repito la hinchada es la que quiero abrazar y ese compromiso que nos han generado con su presencia, créanme que vamos a corregir lo que corresponda para ganar el campeonato”, expresó.

Julio César Uribe se refirió a la continuidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal tras derrota ante Universitario.

Uribe, por otro lado, aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a los hinchas de Cristal que llenó las tres tribunas del estadio Nacional durante el choque contra la ‘U’. Además, les prometió trabajar más que nunca para recompensarlos con un título lo más pronto posible.

“Con la sinceridad de siempre, agradecerle con mucho afecto, respeto, valorando su presencia, valorándolo mucho, se ha generado un compromiso a futuro, la mejor manera de agradecer ese acompañamiento es dándoles un título y vamos a trabajar más que nunca para tratar de conseguirlo de cara al futuro”, manifestó.

Minutos después, el ‘Diamante’ no quiso hablar de la derrota rimense, pero volvió a agradecer a la hinchada. “Se generó una deuda con ellos que esperemos saldarla en el tiempo. Su apoyo es muy importante, se ha generado un compromiso más intenso de cara al futuro, que tiene que ser mucho mejor al que nos corresponde en este momento”.

Finalmente, el directivo señaló cómo Cristal afrontará la recta final del Torneo Clausura, donde tratarán hacer todo lo posible para quedarse en el segundo lugar del Acumulado y estar más cerca del boleto como Perú 2. “Cuatro partidos, cuatro finales y esperar que al final la suma nos favorezca”.

El cuadro 'crema' se impuso 1-0 en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

Los partidos que le restan a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal deberá voltear la página de la derrota ante Universitario y concentrarse en su próximo reto. Se enfrentará este fin de semana ante un duro rival como Los Chankas, que sueña con clasificar a su primera edición de la Copa Sudamericana. Revisa los encuentros que le restan a los ‘celestes’, a continuación:

- Fecha 16: Sporting Cristal vs Los Chankas (domingo 26 de octubre / 11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max)

- Fecha 17: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (Visita)

- Fecha 18: Sporting Cristal vs Cienciano (Local)

- Fecha 19: Atlético Grau vs Sporting Cristal (Visita)

Julio César UribePaulo AutuoriSporting CristalUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

