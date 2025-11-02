Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada de varios encuentros, tanto en el ámbito local como en las mejores ligas de Europa y América, con la presencia de jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 2 de noviembre se llevarán a cabo varios partidos en las mejores ligas de Europa, así como también en América, con la posible presencia de jugadores peruanos en el exterior. Conoce toda la programación.

En la Liga 1 de Perú, Cusco FC visitará a Alianza Universidad con la consigna de consolidar su segundo lugar en el Torneo Clausura y en la tabla acumulada. En tanto, Cienciano recibirá a Juan Pablo II y Sport Boys hará lo mismo con UTC. Además, habrá clásico en Sullana con el choque entre Atlético Grau y Alianza Atlético.

Por otro lado, Barcelona jugará de local contra Elche para recuperar el segundo puesto de LaLiga, actualmente en manos de Villarreal. En cambio, Manchester City se medirá en casa frente a Bournemouth para escalar ubicaciones y volver a la parte alta de la Premier League.

Ahora, los futbolistas peruanos que podrían tener minutos en el extranjero son ocho. Joao Grimaldo estaría en la consideración de Riga FC ante Grobiņas SC por la liga de Letonia, mientras que Gianluca Lapadula sería titular en Spezia Calcio contra Monza por la Serie B.

Asimismo, Luis Advíncula fue convocado en Boca Juniors para el duelo ante Estudiantes La Plata y Marco Saravia sería tomado en cuenta por Defensor Sporting de Uruguay para enfrentar a Peñarol.

Christian Cueva y Alfonso Barco también tendrían chances en Emelec para el partido con Macará por la LigaPro de Ecuador. Por último, habría duelo de peruanos en el Brasileirao con Corinthians (André Carillo) vs Gremio (Erick Noriega).

Partidos de Liga 1

- Alianza Universidad vs Cusco FC (13:00 horas / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Atlético (15:30 horas / L1 MAX)

- Cienciano vs Juan Pablo II (18:00 horas / L1 MAX)

- Sport Boys vs UTC (18:00 horas / GOLPERU)

Partidos de Liga 2

- FC Cajamarca vs CD Moquegua (13:00 horas / YouTube ATV, YouTube FPF, YouTube Depormatch)

- Unión Comercio vs César Vallejo (15:15 horas / YouTube ATV, YouTube FPF, YouTube Depormatch)

Partidos de LaLiga

- Levante vs Celta de Vigo (08:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Deportivo Alavés vs Espanyol (10:15 horas / DSports)

- Barcelona vs Elche (12:30 horas / ESPN, Disney+)

- Real Betis vs Mallorca (15:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- West Ham vs Newcastle United (09:00 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester City vs Bournemouth (11:30 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Hellas Verona vs Inter de Milán (06:30 horas / ESPN, Disney+)

- Fiorentina vs Lecce (09:00 horas / Disney+)

- Torino vs Pisa SC (09:00 horas / Disney+)

- Parma vs Bologna (12:00 horas / Disney+)

- AC Milan vs AS Roma (14:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Colonia vs Hamburgo (09:30 horas / Disney+)

- Wolfsburgo vs Hoffenheim (11:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Rennes vs Racing de Estrasburgo (09:00 horas / Disney+)

- Lille vs Angers (11:15 horas / Disney+)

- Toulouse vs Le Havre (11:15 horas / Disney+)

- Nantes vs Metz (11:15 horas / Disney+)

- Lens vs Lorient (11:15 horas / Disney+)

- Stade Brestois vs Olympique de Lyon (14:45 horas / Disney+)

Partido de Serie B

- Monza vs Spezia Calcio (11:15 horas)

Partido de liga de Letonia

- Grobiņas SC vs Riga FC (06:00 horas)

Partidos de MLS

- Columbus Crew vs FC Cincinnati (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Austin FC vs Los Angeles FC (20:45 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Pumas UNAM vs Xolos Tijuana (13:00 horas / ViX, TUDN, Las Estrellas)

- Querétaro vs Mazatlán (18:00 horas / Caliente TV, FOX One)

- Pachuca vs Chivas de Guadalajara (20:00 horas / Caliente TV, FOX One)

Partidos de fútbol argentino

- Estudiantes La Plata vs Boca Juniors (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Godoy Cruz vs San Martín San Juan (16:30 horas / TNT Sports, Max)

- River Plate vs Gimnasia La Plata (18:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Bahía vs Red Bull Bragantino (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Corinthians vs Gremio (14:00 horas / L1 MAX, Globo, Premiere)

- Ceará vs Fluminense (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Internacional vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Amazon Prime Video)

- Juventude vs Palmeiras (16:30 horas / Premiere)

- Vasco da Gama vs Sao Paulo (18:30 horas / Cazé TV, RecordTV, Premiere)

Partidos de fútbol uruguayo

- River Plate de Montevideo vs Miramar Misiones (08:00 horas / Disney+)

- Racing de Montevideo vs Danubio (14:30 horas / Disney+)

- Peñarol vs Defensor Sporting (17:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Atlético Bucaramanga vs La Equidad (15:00 horas / RCN, Win Sports)

- Atlético Nacional vs Águilas Doradas (17:15 horas / RCN, Win Sports)

- Fortaleza vs Junior de Barranquilla (19:30 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Vinotinto FC vs Manta FC (13:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

- Macará vs Emelec (15:30 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

- Universidad Católica vs Barcelona SC (18:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano (15:30 horas / Tigo Sports)

- Cerro Porteño vs Guaraní (18:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Huachipato vs Universidad de Chile (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- Coquimbo Unido vs Unión La Calera (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad Católica vs O’Higgins (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Everton vs Unión Española (18:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- ABB vs The Strongest (14:00 horas / Tigo Sports)

- Real Tomayapo vs Jorge Wilstermann (16:15 horas / Tigo Sports)

