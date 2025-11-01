Pedro García lanzó fulminante crítica contra Alianza Lima por agónico empate con Melgar: “Indigno, desorganizado y caótico”

Alianza Lima empató 2-2 con Melgar en Matute, el pasado viernes 31 de octubre. Los ‘blanquiazules’ lograron igualar el marcador en los descuentos tras gol agónico de Renzo Garcés, y desaprovechó la oportunidad de poder adueñarse del segundo lugar de la tabla acumulada.

Ese punto lo mantiene en la tercera posición de la tabla acumulada con 62 unidades, y complicó su lucha por llegar de la mejor manera a los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Los hinchas ‘íntimos’ salieron del estadio con bronca y no se hicieron esperar las críticas en redes sociales. Pedro García se unió a los cuestionamientos y lanzó un fulminante comentario contra el equipo de Néstor Gorosito.

“Gorosito te ha mostrado la mejor cara de Alianza en años, y te ha mostrado también la peor cara de Alianza en el último tiempo, porque lo último de Alianza ha sido indigno. Lo de hoy ha sido la peor cara de Alianza, no. Indigno. Desorganizado, caótico. Alianza hoy día fue caótico, desorganizado. Mientras veías a Melgar, un equipo que estructuraba, que se defendía, que salió ordenado, que había una secuencia de pases y tal, en Alianza la bola no pasaba por los que más saben y fue un equipo, te lo juro, te lo digo sin ningún tipo de exageración, fue un equipo indigno. Hoy día no tuvo un juego armónico, organizado, acoplado. Nada que ver. Y encima con falla defensiva”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Gol de Diego Garcés que marca el empate 2-2 ante Melgar en Matute. Liga 1 Max

“Melgar jugó mejor, pero no hables de merecimientos”

Pedro García analizó el encuentro entre Alianza Lima y Melgar, y marcó que los ‘rojinegros’ jugaron mejor. Sin embargo, fue enfático al mencionar que eso no importa mucho si es que no te llevas el triunfo y más en la última recta del Torneo Clausura 2025.

“Melgar jugó mejor, pero acá no hables de premios, de merecimientos. Le hicieron un gol en el 90 y muchos. Ok, listo, se acabó. A llorar al río. Pero Melgar jugó mejor. Si lo ves bien, Alianza hace un gol a empujones en la última, con mérito en el empujón, y de penal con Guerrero en la segunda instancia del penal, en un penal que me parece que admite discusión. No me quiero meter en eso, pero digo, ¿tuvo claridad Alianza Lima para llegar al gol? De ninguna manera. ¿Tuvo claridad en el juego Melgar? Yo creo que sí. No importa el cómo, hoy día importa puntuar para meterte en Perú 2. Lo demás no importa", comentó Eloy.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025?

Los ‘blanquiazules’ no tendrán tiempo para corregir errores debido a que les tocará enfrentar a Los Chankas este miércoles 5 de noviembre en Andahuaylas, partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima está obligado a sacar un triunfo para recuperar el segundo lugar en la tabla acumulada a falta de dos fechas para que termine la competición.

Alianza Lima empató con Melgar en Matute por el Torneo Clausura 2025. Créditos: Liga 1

Fixture que le resta a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

- Fecha 9: Alianza Lima vs Los Chankas (miércoles 5 de noviembre / 15:15 horas / Andahuaylas)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)