La Copa Libertadores llegó a Lima: el imponente trofeo está disponible para fotografías de fanáticos y turistas

El prestigioso galardón, que será disputado en la final entre Flamengo y Palmeiras, está disponible a toda clase de público para retratos y dinámicas. También se prevé un sorteo que beneficiará a menores de edad pensando en el próximo partido

La Copa Libertadores será disputada
La Copa Libertadores será disputada por Flamengo y Palmeiras en la final. - Crédito: EFE

La Copa Libertadores ha llegado a Lima. El imponente trofeo del campeonato de clubes más importante de América se encuentra entre nosotros, listo para ser empleado como un objeto de deseo por los peruanos a la espera del desarrollo de la gran final, a desarrollarse en el estadio Monumental, el próximo 29 de noviembre.

En concreto, la anhelada copa está ubicada en la capital con fines marketeros. Todos aquellos simpatizantes del buen fútbol pueden acercarse al establecimiento de McDonald’s, ubicado entre las avenidas Javier Prado y Guardia Civil, en el distrito de San Borja, para obtener fotografías al lado del prestigioso galardón.

La Copa Libertadores, la gloria
La Copa Libertadores, la gloria de América. - Crédito: CONMEBOL

Por si fuera poco, se está impulsando una dinámica con respecto a un sorteo, que implicará a menos de edad entre 7 a 11 años, para que los ganadores acompañen en la entrada de la final de la Copa Libertadores a los capitanes del Flamengo y Palmeiras, clubes que disputarán la gloria en Ate.

Van a disfrutar un día en familia, van a llevarse premios, pelotas, peluches, pero además una serie de experiencias, como tomarse la foto con el trofeo y, bueno, participar para ser los ‘capitanes honorarios’ el día de la final”, mencionó la directora de marketing de MasterCard a Radio Programas del Perú.

Un día antes de dar inicio a las preparaciones publicitarias oficiales en Lima, el trofeo hizo su aparición en el estadio Monumental, sede de la final elegida por la CONMEBOL. La bienvenida estuvo a cargo del presidente Alejandro Domínguez: “Cada vez falta menos para la gran final”.

Los protagonistas del partido que concitará la atención de todo el mundo serán Flamengo y Palmeiras, clubes que constituyen la hegemonía del fútbol brasileño en el amplio escaparate continental por séptimo año consecutivo. El ‘mengao’ cumplió con los deberes dejando a un lado a Racing Club, mientras que el ‘verdao’ tiró de épica para remontar un score adverso frente a Liga de Quito y así eliminarlo de la competición.

Fecha de la final de
Fecha de la final de Copa Libertadores 2025: Palmeiras y Flamengo buscarán el título en Lima - Crédito: Conmebol.

Sede con historia

El estadio Monumental de Lima fue sede de la final de la Copa Libertadores 2019, un hecho histórico para el fútbol sudamericano. El partido, disputado el 23 de noviembre, enfrentó a Flamengo y River Plate. Originalmente, la final debía jugarse en Santiago de Chile, pero por motivos de seguridad fue trasladada a Perú.

Fue la primera final única en la historia del torneo, marcando un nuevo formato. Ante más de 80 mil espectadores, Flamengo remontó en los minutos finales y venció 2-1, con un doblete inolvidable de Gabriel Barbosa consagrándose campeón. El Monumental vivió una jornada inolvidable de pasión y emoción continental.

Aunque el escenario cuenta con la confirmación y respaldo de la CONMEBOL para llevar a cabo una nueva final, desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) han expresado su intención de evitar que el partido se realice en Lima, pensando en un cambio de escenario a una localidad brasileña.

Con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención, la CBF puede ayudar con esta comunicación con la CONMEBOL”, dijo el presidente Samir Xaud.

Palmeiras, el finalista más esperado.
Palmeiras, el finalista más esperado. - Crédito: CONMEBOL

A pesar de esa voluntad, ni el ente rector del fútbol sudamericano ni mucho menos el presidente Alejandro Domínguez han pensando en sacar la final de Lima. Por el contrario, todos los detalles (desplazamientos, entrenamientos y alojamientos) están perfilados en su totalidad.

Con lo que respecta al acceso de boletos, los clientes de la tarjeta de crédito Mastercard BBVA Perú cuentan con preferencia a la preventa de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025, que inició el viernes 31 de octubre. Esta oportunidad exclusiva surge gracias al patrocinio de la entidad financiera en el torneo.

