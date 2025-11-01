Se conoció el millonario monto que recibirá Universitario por ser sede de la final de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025, principal competencia de clubes sudamericanos, ya tiene confirmados a sus protagonistas para la gran final. Palmeiras y Flamengo alcanzaron el partido decisivo tras atravesar exigentes enfrentamientos durante las etapas eliminatorias.

El encuentro se desarrollará en Lima: el estadio Monumental de Universitario de Deportes será la sede del evento deportivo más esperado del año, donde reunirá a dos potencias brasileñas reconocidas por su regularidad y capacidad en la instancia más importante del certamen. El ‘verdao’ aseguró su presencia tras mostrar orden y mantenerse firme frente a rivales complejos, apoyándose en una estrategia que le permitió avanzar con seguridad.

Por otro lado, el ‘mengao’ se impuso gracias a su ofensiva y efectividad en los momentos clave, dejando evidencia de un plantel preparado para asumir la presión de definiciones determinantes. Con este panorama, la final en la capital peruana enfrentará a dos conjuntos que durante todo el torneo reafirmaron su protagonismo y aspiraciones al trofeo más codiciado del continente.

Los ojos del mundo estarán puesto en Lima, sede que albergará la gran final de la Copa Libertadores 2025. Flamengo y Palmeiras lucharán por alcanzar la gloria eterna, la fiesta de fútbol sudamericano no solo lo vivirá los hinchas también Universitario de Deportes. El cuadro ‘crema’ se verá beneficiado porque el estadio Monumental será el escenario del partidazo.

Según el periodista argentino, Marcelo Bee, los ‘merengues’ recibirán un millonario monto por parte de la Conmebol por ser anfitrión de la definición del torneo internacional. Y también el Perú se verá beneficiado por la gran cantidad de hinchas brasileños que arribarán a la capital para alentar al equipo de sus amores.

Uno de los primeros desembolsos será el pago de un millón de dólares a la ‘U’ por el alquiler del Estadio Monumental, monto que se abonará de forma directa. Además, la venta de entradas, que alcanzó un total de 80 mil boletos con precios entre 20 y 200 dólares, podría generar ingresos estimados de entre 5 y 10 millones de dólares.

El movimiento turístico también tendrá un impacto considerable en la economía peruana, especialmente por el alojamiento de los seguidores del ‘verdao’ y ‘mengao’, con un flujo proyectado que varía entre 20 y 30 millones de dólares. A esto se suman los ingresos por publicidad y servicios vinculados a la transmisión global del partido, cifra que oscilaría entre 15 y 30 millones de dólares.

El balance total previsto para el país estaría entre 40 y 70 millones de dólares. Una magnitud económica comparable a la registrada en 2019, cuando el recinto de Universitario también fue escenario de la final de la competición.

Canal TV para ver Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

La definición del título del torneo internacional será televisada por ESPN, canal oficial de la Copa Libertadores 2025. También podrá seguir el encuentro vía streaming por Disney Plus.