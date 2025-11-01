Perú Deportes

Se conoció el millonario monto que recibirá Universitario por ser sede de la final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán para definir al campeón del torneo internacional el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. Entérate el dinero que ganará la ‘U’

Guardar
Se conoció el millonario monto
Se conoció el millonario monto que recibirá Universitario por ser sede de la final de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025, principal competencia de clubes sudamericanos, ya tiene confirmados a sus protagonistas para la gran final. Palmeiras y Flamengo alcanzaron el partido decisivo tras atravesar exigentes enfrentamientos durante las etapas eliminatorias.

El encuentro se desarrollará en Lima: el estadio Monumental de Universitario de Deportes será la sede del evento deportivo más esperado del año, donde reunirá a dos potencias brasileñas reconocidas por su regularidad y capacidad en la instancia más importante del certamen. El ‘verdao’ aseguró su presencia tras mostrar orden y mantenerse firme frente a rivales complejos, apoyándose en una estrategia que le permitió avanzar con seguridad.

Por otro lado, el ‘mengao’ se impuso gracias a su ofensiva y efectividad en los momentos clave, dejando evidencia de un plantel preparado para asumir la presión de definiciones determinantes. Con este panorama, la final en la capital peruana enfrentará a dos conjuntos que durante todo el torneo reafirmaron su protagonismo y aspiraciones al trofeo más codiciado del continente.

El millonario monto que recibirá Universitario por albergar la final de la Copa Libertadores 2025

Los ojos del mundo estarán puesto en Lima, sede que albergará la gran final de la Copa Libertadores 2025. Flamengo y Palmeiras lucharán por alcanzar la gloria eterna, la fiesta de fútbol sudamericano no solo lo vivirá los hinchas también Universitario de Deportes. El cuadro ‘crema’ se verá beneficiado porque el estadio Monumental será el escenario del partidazo.

Según el periodista argentino, Marcelo Bee, los ‘merengues’ recibirán un millonario monto por parte de la Conmebol por ser anfitrión de la definición del torneo internacional. Y también el Perú se verá beneficiado por la gran cantidad de hinchas brasileños que arribarán a la capital para alentar al equipo de sus amores.

Uno de los primeros desembolsos será el pago de un millón de dólares a la ‘U’ por el alquiler del Estadio Monumental, monto que se abonará de forma directa. Además, la venta de entradas, que alcanzó un total de 80 mil boletos con precios entre 20 y 200 dólares, podría generar ingresos estimados de entre 5 y 10 millones de dólares.

El movimiento turístico también tendrá un impacto considerable en la economía peruana, especialmente por el alojamiento de los seguidores del ‘verdao’ y ‘mengao’, con un flujo proyectado que varía entre 20 y 30 millones de dólares. A esto se suman los ingresos por publicidad y servicios vinculados a la transmisión global del partido, cifra que oscilaría entre 15 y 30 millones de dólares.

El balance total previsto para el país estaría entre 40 y 70 millones de dólares. Una magnitud económica comparable a la registrada en 2019, cuando el recinto de Universitario también fue escenario de la final de la competición.

Publicación del periodista argentino Marcelo
Publicación del periodista argentino Marcelo Bee Sellares.

Canal TV para ver Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

La definición del título del torneo internacional será televisada por ESPN, canal oficial de la Copa Libertadores 2025. También podrá seguir el encuentro vía streaming por Disney Plus. Además, Infobae informará todos los detalles del choque entre Palmeiras y Flamengo que se vivirán en el estadio Monumental con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesConmebolFlamengoPalmeirasCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal irá a Cutervo para meterse a los ‘play offs’ por la Copa Libertadores 2026, Real Madrid buscará mantener racha en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 1

Pedro García lanzó fulminante crítica contra Alianza Lima por agónico empate con Melgar: “Indigno, desorganizado y caótico”

Los ‘blanquiazules’ igualaron 2-2 con Melgar en Matute y despediciaron su chance de quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada rumbo a los ‘play offs’ de la Copa Libertadores 2026

Pedro García lanzó fulminante crítica

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se jugará la segunda jornada del torneo internacional y habrán duelos interesantes: Alianza Lima se medirá con Wanka, Universitario hará lo suyo ante Atenea, San Martín chocará con Olva Latino, y mucho más

Resultados de la fecha 2

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Facundo Morando pondrá su mejor equipo en su segundo compromiso por el campeonato nacional, con el objetivo de seguir liderando la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Wanka EN

Juan Reynoso explotó porque cortaron conferencia de prensa en Alianza Lima vs Melgar: “¿No quieren que hable de lo que pasó?”

El ‘Cabezón’ mostró su bronca tras el empate 2-2 en los descuentos, y le echó la culpa a los errores arbitrales. También mandó misil contra los ‘blanquiazules’: “siempre pasa algo en Matute”

Juan Reynoso explotó porque cortaron
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vocero de transportistas, Martín Ojeda,

Vocero de transportistas, Martín Ojeda, evalúa postular al Senado por Avanza País

Elio Riera confirma su candidatura al Congreso: “He aceptado la invitación de César Acuña”

José Jerí es un imitador de Nayib Bukele, asegura Juan Sheput, ahora aliado de Carlos Álvarez

Andrés Hurtado podría salir en libertad en diciembre, estima su abogado: “Confío en que se dé”

Elecciones 2026: políticos y personajes del espectáculo intentan asegurar curules en el nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas disfruta de una

Sheyla Rojas disfruta de una vida de lujo en México pero sigue esperando la propuesta de matrimonio de Sir Winston

Julián Zucchi lamenta la desinformación en medio de las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Magaly Medina, Alfredo Zambrano, Sheyla Rojas, Sir Winston, Antonio Pavón y Joi Sánchez sorprenden con reencuentro en Lima

Karla Bacigalupo revela cómo transforma las críticas en motivación para brillar en Miss Universo 2025

Bill Orosco lamenta la ausencia de Deyvis Orosco en las reuniones familiares y revela: “Mi primo no va a ver a mi abuela”

DEPORTES

Pedro García lanzó fulminante crítica

Pedro García lanzó fulminante crítica contra Alianza Lima por agónico empate con Melgar: “Indigno, desorganizado y caótico”

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Juan Reynoso explotó porque cortaron conferencia de prensa en Alianza Lima vs Melgar: “¿No quieren que hable de lo que pasó?”

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo