Diego Penny confirmó que Pedro Gallese se va de Orlando City y reveló: “Tiene una opción de Perú”

El exarquero señaló que el club estadounidense hará oficial su salida el viernes tras no llegar a un acuerdo salarial. (Movistar Deportes)

La historia de Pedro Gallese con Orlando City ha llegado a su fin y de una manera inesperada. El arquero peruano finalizaba su contrato este 2025, por lo que negoció su renovación con el club estadounidense, la cual no llegó a buen puerto producto de las diferencias salariales. Así, sus caminos se separarán después de 6 temporadas cargadas de emociones.

Desde el país norteamericano llegaron los primeros rumores sobre las complicaciones para alcanzar un consenso en cuanto a lo económico. El periodista deportivo de DSports, Alonso El Inca, deslizó que la cifra solicitada por el ‘1′ nacional bordeaba el millón de dólares, la cual no fue aceptada por los ‘leones’, a pesar de tratarse de una de sus máxima figuras.

El exarquero Diego Penny confirmó la salida de su compatriota de Orlando en la última edición del programa de televisión llamado ‘Al Ángulo’. El que fuese su compañero en la selección peruana informó que la institución de Florida hará el anuncio el próximo viernes 31 de octubre, donde le agradecerá al ‘Pulpo’ por toda su entrega durante los últimos seis años.

“Algo que se ha confirmado es que Pedro Gallese no sigue en Orlando, el viernes van a sacar una gráfica de agradecimiento, son seis temporadas que ha estado en Orlando”, fueron las primeras palabras de Penny, provocando la sorpresa de los demás panelistas.

Diego Penny reveló que Pedro Gallese no continuará en Orlando City.

El exportero y ahora comentarista añadió que Gallese comenzará a escuchar ofertas, las cuales no le faltan por su rendimiento mostrado en la Major League Soccer (MLS) y la ‘bicolor’. Estas serían del campeonato estadounidense y de otras ligas de Sudamérica.

“Va a comenzar a escuchar opciones, tiene una opción en Perú también, lo han llamado, tiene opciones de seguir en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa, seis temporadas ha metido en Orlando y ha sido figura, es un tema económico”, complementó.

De acuerdo a las palabras de Penny, la opción de la Liga 1 se trataría de Alianza Lima, pero todavía no está confirmada. El guardameta ya estuvo en La Victoria durante la temporada 2019 antes de partir a la MLS y podría volver para tomar el lugar o pelear el puesto con Guillermo Viscarra.

Pedro Gallese se va de Orlando City tras seis temporadas.

¿Pedro Gallese a Universitario?

Pedro Gallese ha sido vinculado a Alianza Lima, pero también a su clásico rival, Universitario de Deportes. El vigente tricampeón del fútbol peruano no renovará su vínculo con el uruguayo Sebastián Britos, debido a que quiere utilizar el cupo de extranjero en otra posición.

En esa línea, la ‘U’ busca reforzarse con guardametas nacionales. El regreso de Diego Romero, quien actualmente está en Banfield, podría darse. Pero, el club ‘merengue’ querría un ‘1′ con experiencia para que respalde a su canterano a lo largo de la temporada.

Ahí, surgió la posibilidad de repatriar a Gallese. Desafortunadamente para los intereses de los hinchas ‘cremas’, no existe contacto alguno con el portero de la selección peruana, de acuerdo a información del periodista Kevin Pacheco de RPP.

“Sobre Pedro Gallese y esta vinculación que se le ha hecho con Universitario, tengo entendido es que Universitario no se ha contactado y no lo ha contemplado como una alternativa. La posición de Gallese es seguir en el extranjero, más allá de no seguir en el Orlando City”, explicó el comunicador.

Kevin Pacheco aclaró los rumores que acercan al arquero peruano al vigente tricampeón. (RPP)

Lo que se sabe de Gallese e Inter Miami

A la par, el nombre de Pedro Gallese sonó en diferentes equipos de la Major League Soccer (MLS), entre ellos Inter Miami de Lionel Messi. Hay emoción de los hinchas por ver al ‘Pulpo’ en el clásico rival, no obstante, las negociaciones no han avanzado hasta el momento.

Lo cierto es que el club de David Beckham tiene tres arqueros, de los cuales dos vencen contrato en diciembre de 2025. Rocco Ríos Novo termina su préstamo, mientras que William Yarbrough su vínculo. El único que se quedaría sería Óscar Ustari.