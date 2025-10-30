¿Rebaza perderá los puntos por reclamo de Soan? Presidente aclara polémica de jugar con cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley

El club del Callao desmiente que haya jugado con cuatro extranjeras en simultáneo durante el partido por la fecha 1. (De Una)

El inicio de la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley estuvo marcado por el reclamo de Deportivo Soan tras su derrota frente a Rebaza Acosta, lo que reactivó el debate sobre la presencia de jugadoras extranjeras en cancha. El conjunto de Puente Piedra solicitó los puntos del partido al denunciar que su rival habría alineado a cuatro extranjeras, algo que, según su interpretación del reglamento, está prohibido.

El presidente de Rebaza, Jonel Córdova, rechazó la acusación en el programa de Youtube ‘De Una’ y presentó sus argumentos: “Hicieron un reclamo en razón de Nexalba, porque la consideran una cuarta extranjera, me llama la atención un poco, ya que ellos también cuentan con menores de edad, que tienen otra nacionalidad, pero tienen carnet peruano. Ellos también lo tienen”, señaló.

Desde la postura oficial de Soan, el conjunto del Callao alineó a Gabby Easton (Estados Unidos), Natália Monteiro y Mariane Casas (ambas de Brasil), y a la supuesta cuarta extranjera, la venezolana Nexalba Mejias. Los de Puente Piedra señalaron que esta última voleibolista en mención no debe ser considerada nacional para efectos reglamentarios, por lo que presentó su reclamo formal. Para respaldar su posición, citó datos ofrecidos por Data Proyect, una web de estadísticas deportivas.

Córdova puntualizó que la web empleada como fuente por Soan podría no mostrar las actualizaciones recientes sobre filiaciones deportivas: “En el caso de Nexalba, ella tiene carnet de juego peruano desde el 2022, creo que se han guiado de una página de estadísticas, del Data Proyect, donde tú buscas en jugadores de Rebaza, la número 18 Nexalba Mejías sale con nacionalidad deportiva venezolana”, indicó.

Además, subrayó que el club respondió al reclamo adjuntando documentación: “En nuestro descargo hemos puesto los cuatro carnets desde el 2022 al 2025, los carnets peruanos. También hemos solicitado que actualicen esa página porque Nexalba cuenta con carnet peruano desde el 2022”.

La defensa de Rebaza Acosta también incluyó la trayectoria de Nexalba Mejias en el equipo. La jugadora forma parte del plantel principal desde 2023, primero con actuaciones esporádicas y luego con mayor participación. “Desde el año 2023 estuvo con el plantel, entró en un par de puntitos, el año pasado tuvo mayor participación y este año desde el primer partido está ingresando, no como titular, pero como un cambio”, detalló.

Finalmente, el directivo se refirió a los comentarios que señalan por qué Nexalba no juega por la selección peruana, si es deportista nacional. “Soan menciona como si fuera una cuarta extranjera, ella tiene carnet peruano, su nacionalidad deportiva es peruana. Ellos dicen por qué no juega por selección, ella tiene que tener su nacionalización y pasaporte peruano, eso demora tiempo”.

Luego de la victoria ante Deportivo Soan, Rebaza Acosta se posiciona como uno de los equipos que dará la sorpresa en esta temporada de la Liga Peruana de Vóley. Ahora, las del Callao tendrán un desafío para comprobarlo durante la segunda fecha del torneo.

Roy Mauricio y compañía chocarán con la Universidad San Martín, que viene de remontarle el marcador 3-1 a Olva Latino en su debut. Este compromiso está pactado para el sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

