El delantero estrella de Independiente del Valle que interesa a Universitario, pero sería costoso para el club: “Le gusta a Álvaro Barco”

Más allá de la reciente consecución del tricampeonato nacional de parte de Universitario de Deportes, la directiva viene analizando diversas posibilidades de fichajes para seguir manteniendo su hegemonía en el ámbito local y también para dar un salto de calidad a nivel internacional. En ese contexto, se conoció que el delantero estrella de Independiente del Valle interesa a la ‘U’ de cara a la próxima temporada, aunque sería costoso para el club.

Esto fue dado a conocer en el programa ‘PBO Campeonísimo’, donde el periodista deportivo, Gustavo Peralta, expresó que Alianza Lima y la entidad ‘merengue’ intentaron realizar contrataciones de futbolistas más importantes de Sudamérica, pero que no querían venir a Perú. “‘U’ y Alianza han querido jugadores importantes de afuera, pero no han querido venir”, fueron sus primeras palabras.

Tanto Elejalder Godos como el ‘Tigrillo’ Navarro, los otros panelistas del programa, se mostraron en contra de esta teoría: “Yo no creo que un futbolista se resista a jugar con 40 mil personas cada partido mínimo".

Peralta puso el caso de un jugador del extranjero que rechazó jugar la Liga 1 y apunta a llegar a la Liga MX. “Hay un colombiano que quiere ir a México, no le interesa venir a Perú”, acotó.

Alex Valera y Jairo Vélez se convirtieron en la dupla de ataque de Universitario en los últimos meses. - créditos: Liga 1

Claudio Spinelli, delantero de Independiente del Valle que interesa a Universitario

Ahí fue cuando Gustavo Peralta reveló que un delantero que ha estado en la mira de Álvaro Barco es Claudio Spinelli, ‘9’ titular de Independiente del Valle. No obstante, su nombre apareció en el radar del actual director deportivo de Universitario cuando su presente era diferente.

“Hoy me parece que es imposible. Pero un delantero que me dijeron le gustaba a Álvaro Barco era Spinelli de Independiente del Valle. Pero hoy es poco probable porque me dijeron que, cuando se lo ofrecieron a Álvaro Barco hace mucho tiempo, él estaba en otro momento de su vida, era más barato”, declaró.

Los 24 goles en 42 partidos han generado que el atacante argentino apunte a otros rumbos como el mercado norteamericano. De todos modos, el periodista deportivo dejó en claro que ese tipo de arietes gusta mucho al dirigente ‘estudiantil’. “Hoy es carísimo, y a Spinelli ya no le interesa venir al Perú, seguro está apuntando a la MLS o México. Ese tipo de delanteros es el que le gusta a Álvaro Barco”, sostuvo.

Cabe mencionar, que Claudio Spinelli se enfrentó a Universitario esta temporada, en el duelo que Independiente del Valle protagonizó en el estadio Monumental por la fase de grupos de la Copa Libertadores. De hecho, fue autor del gol del ‘matagigantes’ en el empate 1-1 y exhibió destellos de su eficacia de cara al arco rival (una anotación de tres disparos, de los cuales, dos fueron directamente a portería).

Claudio Spinelli es un delantero argentino de 28 años que ha transitado por varios clubes de Sudamérica y Europa, y actualmente brilla en Independiente del Valle. - créditos: REUTERS/Cristina Vega

Álvaro Barco sobre la continuidad de Alex Valera en Universitario

No es desatinado mencionar que cuando un jugador logra tener una gran campaña, es objetivo de varios clubes del extranjero. A falta de tres fechas para que acabe el Torneo Clausura, Alex Valera acumula 17 goles en 39 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, ya anticipó a finales de setiembre que el ‘Cholo’ merecía tener otra oportunidad en el extranjero (estuvo el segundo semestre de 2022 en Al Fateh de Arabia Saudita sin pena ni gloria). En esta ocasión, con el tricampeonato nacional en las manos, aseguró que espera que continúe pese a que su contrato está renovado.

“Ojalá podamos tenerlo. No ha llegado ninguna oferta todavía. Yo siempre digo que merece estar en un equipo grande. Ya está renovado, así que estamos tranquilos en ese sentido”, indicó para la prensa.

