Perú Deportes

Barcelona ultima detalles para sostener partido amistoso en Perú con el que ingresará una fuerte suma económica

Dado que se cayeron dos partidos de preparación en Miami y Libia, que iban a dejar una gran inyección monetaria a las arcas del club, el presidente Joan Laporta tiene la intención de aceptar la propuesta

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El plantel de Barcelona que
El plantel de Barcelona que disputó el amistoso de pretemporada contra Visel Kobe, en Japón. - Crédito: EFE

El Barcelona está dispuesto a viajar a Perú para sostener un partido amistoso en diciembre del presente año. La propuesta existe, interesa a las autoridades catalanas y se estudia con detenimiento, según ha avanzado el periódico Mundo Deportivo. La voluntad del presidente Joan Laporta, en un principio, es aceptar el ofrecimiento y permitir el avance de las negociaciones con los organizadores.

A la directiva del Barça le seduce la idea de trasladar al plantel a Sudamérica, no bien concluya el cierre de año liguero en España, considerando además que la oferta atrae poderosamente por el dinero que hay en juego. Siempre bajo la información de MD, se ha puesto sobre la mesa entre siete y millones de euros, cifra irrechazable en Catalunya.

Lamine Yamal levantando al público
Lamine Yamal levantando al público del Barcelona mientras Frenkie de Jong lo secunda. - Crédito: EFE

De llegar a un acuerdo en las negociaciones, el Barcelona recuperaría un ingreso muy fuerte en materia económica, después de que observara con lamento cómo el enfrentamiento amistoso contra Villarreal, en la ciudad de Miami, se caía y así dejaba sin opciones de embolsarse cerca de seis millones de euros.

Hubo otra posibilidad, además, para que la institución ‘azulgrana’ ganara unos cinco millones de euros si viajaba hacia Libia cumpliendo con un choque internacional a inicios de octubre. Tanto el presidente como el cuerpo técnico del equipo ofrecieron una negativa aduciendo razones de seguridad. En su lugar, conviene mencionar, el Atlético Madrid aceptó la propuesta para jugar en África.

Por ahora, mientras las autoridades pactan detalles por la propuesta, el titular Joan Laporta se reunió con Hansi Flick y Deco, y les comunicó que existen serias probabilidades de desplazarse hacia Perú con el propósito de cumplir con el envite amistoso, por el que se prevé un ingreso económico importante para la institución.

La idea es que el encuentro se realice después del 20 de diciembre. No se descarta que la organización pacte la fecha después de Navidad. Se contempla, eso sí, que el Barcelona llegue con cierto descanso para la reanudación de LaLiga 2025/26 cuando se cite, en el Cornellà-El Prat, ante RCDE Espanyol en los primeros días de enero.

Robert Lewandowski festejando con Lamine
Robert Lewandowski festejando con Lamine Yamal un gol con Barcelona. - Crédito: EFE

Rival

En un principio, de acuerdo con L1MAX, la idea era que el juego de espectáculo tuviera como protagonista a Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano. El impulsor de la propuesta, conviene señalar, era el mismo empresario que llevó a cabo el juego amistoso, de enero, frente a Inter Miami, en el estadio Monumental.

Sin embargo, el acuerdo comercial no prosperó por opciones de calendario desde el lado de la ‘U’. En ese escenario, los productores del evento activaron un plan alternativo consultando con otros clubes de envergadura como Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar. Ninguno de ellos tampoco aceptó por los mismos motivos de fixture.

Una última opción que ha aparecido es la selección peruana, cuyas actividades deportivas oficiales culminan en noviembre luego de cumplir con dos partidos, en Europa, ante Rusia y Chile. La propuesta de enfrentar al Barcelona sería vista con muy buenos ojos, porque, además, permitiría emplear a efectivos del medio local que no tuvieron opciones de mostrarse en la gira europea.

