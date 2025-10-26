Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenta dominical está cargada con diversos encuentros en las mejores ligas de Europa y Sudamérica. También habría participación de jugadores peruanos en el extranjero

Joaquín Parra

Joaquín Parra

Hoy domingo 26 de octubre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que el balón rodará en las mejores ligas de Europa, así como en América y más, con posible participación de jugadores peruanos en el extranjero.

En la Liga 1 de Perú, Sporting Cristal abre el día recibiendo a Los Chankas con la consigna de llevarse los tres puntos para soñar con un lugar entre los cuatro primeros de la tabla acumulada. En tanto, Universitario de Deportes podría coronarse ganador del Torneo Clausura si se impone a ADT en Tarma. Este escenario haría que la ‘U’ se proclame tricampeón nacional.

Por otro lado, Real Madrid chocará con Barcelona en una nueva edición del clásico español con la intención de salir victorioso para estirar su ventaja en la cima de LaLiga. Asimismo, Manchester City visitará a Aston Villa está urgido del triunfo para tratar de recuperar el liderato de la Premier League, aunque Arsenal, que jugará ante Crystal Palace, también está metido en esa pelea.

Finalmente, los jugadores peruanos que podrían tener minutos en el exterior son Oliver Sonne, Kenji Cabrera, Christian Cueva y Alfonso Barco. El ‘Vikingo’ espera ser considerado en el duelo de Burnley ante Wolverhampton por el campeonato inglés. Por su parte, el canterano de Melgar pretende sumar minutos con Vancouver Whitecaps frente a Dallas FC por la MLS. Además, la dupla nacional de Emelec se prepara para medirse con Delfín por la liga ecuatoriana.

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / L1MAX)

- UTC vs Alianza Universidad (13:15 horas / L1MAX)

- ADT vs Universitario (15:30 horas / L1MAX)

- Melgar vs Sport Huancayo (15:30 horas / L1MAX)

Partidos de Liga 2

- César Vallejo vs Unión Comercio (15:15 horas / ATV Deportes, YouTube FPF, YouTube Depormatch)

- UCV Moquegua vs FC Cajamarca (15:15 horas / ATV Deportes, YouTube FPF, YouTube Depormatch)

Partidos de LaLiga

- Mallorca vs Levante (08:00 horas / DSports)

- Real Madrid vs Barcelona (10:15 horas / ESPN, Disney+)

- Osasuna vs Celta de Vigo (12:30 horas / Disney+)

- Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés (15:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Bournemouth vs Nottingham Forest (09:00 horas / Disney+)

- Aston Villa vs Manchester City (09:00 horas / Disney+)

- Wolverhampton vs Burnley (09:00 horas / Disney+)

- Arsenal vs Crystal Palace (09:00 horas / Disney+) 

- Everton vs Tottenham (11:30 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Serie A

- Torino vs Genoa (06:30 horas / Disney+) 

- Hellas Verona vs Cagliari (09:00 horas / Disney+)

- Sassuolo vs AS Roma (09:00 horas / Disney+) 

- Fiorentina vs Bolonia (12:00 horas / Disney+) 

- Lazio vs Juventus (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Bayer Leverkusen vs Friburgo (09:30 horas / ESPN 2, Disney+)

- Stuttgart vs Mainz 05 (11:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Lille vs Metz (09:00 horas / Disney+ 

- Angers vs Lorient (11:15 horas / Disney+) 

- Auxerre vs Le Havre (11:15 horas / Disney+) 

- Rennes vs Niza (11:15 horas / Disney+) 

- Olympique de Lyon vs Racing de Estrasburgo (14:45 horas / Disney+)

Partidos de MLS

- Philadelphia Union vs Chicago Fire (16:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs Dallas FC (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- San Diego FC vs Portland Timbers (20:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Santos Laguna vs Querétaro (18:00 horas / ViX)

- Atlético San Luis vs Necaxa (20:00 horas / ESPN 2 México, FOX One, Disney+)

- Toluca vs Pachuca (20:00 horas / FOX One, Caliente TV)

Partidos de fútbol brasileño

- Gremio vs Juventude (14:00 horas / RBS TV, Globo, SporTV, Premiere

- Botafogo vs Santos (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Red Bull Bragantino vs Vasco da Gama (16:30 horas / SporTV, Premiere)

- Palmeiras vs Cruzeiro (18:30 horas / Premiere)

Partido de fútbol colombiano

- Atlético Nacional vs DIM (18:30 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Danubio vs River Plate (11:30 horas / Disney+)

- Liverpool vs Progreso (14:00 horas / Disney+)

- Santiago Wanderers vs Nacional (16:30 horas / GolTV, Disney+)

- Miramar Misiones vs Boston River (19:00 horas / GolTV, Disney+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Vinotinto FC vs Técnico Universitario (13:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

- El Nacional vs Macará (15:30 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

- Emelec vs Delfín (18:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

Partidos de fútbol chileno

- Universidad Católica vs Universidad de Chile (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- Cobresal vs Unión Española (14:00 horas / TNT Sports, Max)

- Unión La Calera vs Ñublense (16:30 horas / TNT Sports, Max)

- O’Higgins vs Coquimbo Unido (16:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol paraguayo

- Olimpia vs Guaraní (15:30 horas / Tigo Sports)

- Deportivo Recoleta vs Libertad (18:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol venezolano

- Carabobo vs Deportivo Táchira (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Metropolitanos vs Caracas (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

