Dónde ver Real Madrid vs Barcelona: canal tv online del clásico de España por LaLiga 2025

Gran partido en España. Una nueva edición del Clásico, en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 10° de LaLiga 2025/26. Jude Bellingham y Ferrán Torres serán titulares

Jude Bellingham y Ferrán Torres,
Jude Bellingham y Ferrán Torres, rostros ilustres del próximo Clásico. - Crédito: AFP

Nuevo Clásico en LaLiga 2025/26, el primero con el protagonismo de Xabi Alonso y Hansi Flick. Ambos con una gran deuda en demostrar, realmente, de qué están hechos al momento de enfrentar partidos cruciales con mayor exigencia. El Real Madrid cuenta con un peso mayor que el Barcelona, en estas circunstancias, porque fungirá de local en el Santiago Bernabéu.

El partido está fechado para el domingo 26 de octubre desde las 10:15 horas en Perú al igual que en Colombia y Ecuador. La única señal de transmisión disponible es ESPN para Sudamérica como también el Plan Premium Disney +.

Kylian Mbappé, la carta goleadora
Kylian Mbappé, la carta goleadora del Real Madrid. - Crédito: AFP

Superado, con cierta dificultad, el compromiso contra Juventus, en el marco de la Champions League, el Real Madrid se enfoca completamente en el Clásico contra el Barcelona. Xabi Alonso ya se ha puesto manos a la obra. Requiere contar con un grupo importante de futbolistas, aunque unos pocos no llegarán a tiempo.

Es buena noticia en Valdebebas contar con la disponibilidad total de Dean Huijsen, central de muy alto valor que se ha afianzado en el bloque defensivo, aunque una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda lo alejó de las planificaciones en los últimos días. Alivia saber que esa molestia está quedando atrás.

Las únicas bajas, hasta ahora confirmadas, son representadas por Antonio Rüdiger, quien continúa en proceso de recuperación de una lesión muscular que lo mantendrá fuera de las canchas hasta diciembre, y David Alaba, cuya gestión de minutos es residual por temas de precaución por parte del entrenador del Real Madrid.

El Barcelona transita por un camino de recuperación después de haber despachado a Olympiacos, en la Champions League, a Girona, por la última fecha de LaLiga. Sin embargo, en pruebas de un mayor rigor ha demostrado una imagen trémula, lo que ha generado inquietud entre los aficionados sobre el rendimiento del bloque culé en ocasiones determinantes.

Lamine Yamal quiere infligirle un
Lamine Yamal quiere infligirle un nuevo golpe categórico al Real Madrid. - Crédito: AFP

La plantilla enfrenta actualmente múltiples bajas por lesiones, entre las que se encuentran Marc-André Ter Stegen, Joan García, Gavi, Dani Olmo y Robert Lewandowski. Estas ausencias complican la labor del cuerpo técnico, limitando las alternativas disponibles en partidos clave como el que se sostendrá en el Clásico.

Durante el más reciente enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid, disputado el 11 de mayo de 2025 por la jornada 35 de la temporada 2024/2025, el equipo catalán logró imponerse con un marcador de 4-3 en el Olímpico de Montjuic. En esa oportunidad, los goles obra de Raphinha, que anotó en dos ocasiones, junto a los tantos de Lamine Yamal y Eric García. Por parte del club blanco, Kylian Mbappé destacó al marcar los tres goles.

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona por clásico LaLiga 2025/2026

El Real Madrid vs Barcelona, válido por la décima fecha de LaLiga 2025/2026, se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y contará con transmisión exclusiva de ESPN en Perú y el resto de países de Sudamérica.

Panel de ESPN para la
Panel de ESPN para la transmisión de Real Madrid vs Barcelona por clásico de España - Crédito: Puntaje Ideal.

Horario de Real Madrid vs Barcelona por clásico de LaLiga 2025/2026

El partido entre Real Madrid y Barcelona, pactado para el domingo 26 de octubre, arrancará a las 10:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos), el encuentro comenzará a las 11:15 horas. La señal en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, entretanto, arrancará a las 12:15 horas.

