A qué hora juega U. de Chile vs Lanús HOY: partido en Santiago por semifinal ida de la Copa Sudamericana 2025

U. de Chile vs Lanús: horarios del partido de ida por semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

Universidad de Chile y Lanús se enfrentan este jueves 23 de octubre en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Este primer choque entre chilenos y argentinos se llevará a cabo en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, situado en la ciudad de Santiago, que no contará con público por la sanción de Conmebol.

Lanús alcanza esta etapa tras dejar en el camino a Fluminense, con un triunfo como local por 1-0 y un empate 1-1 en Brasil. Ese paso a una nueva ronda internacional impulsó su confianza, y el cuadro argentino continuó su buena racha en la competición doméstica.

Disputó cuatro partidos adicionales, donde logró tres victorias (sobre San Lorenzo, Independiente y Godoy Cruz) y un empate (ante Instituto). Estos últimos resultados le permitieron ubicarse en el segundo lugar del Grupo B de la Liga Argentina, apenas un punto por debajo de Deportivo Riestra.

Su campaña reciente evidencia su solidez tanto en torneos internacionales como nacionales. El plantel ‘granate’ conserva su base titular y llega al duelo de ida sin mencionar bajas relevantes. Además, mantiene el objetivo de buscar un resultado positivo en condición de visitante para encarar con ventaja la revancha en Buenos Aires.

Lanús viene de eliminar a Fluminense en Brasil.

U. de Chile, por su parte, se instaló en la semifinal tras eliminar a Alianza Lima en una llave muy disputada, con empate sin goles en la ida y victoria 2-1 en la vuelta. En ese partido de regreso, Lucas Assadi y Javier Altamirano firmaron los goles que aseguraron el pase.

El conjunto ‘mapocho’ llega a esta definición después de dos compromisos en el campeonato local, donde superó a Palestino y empató con La Serena. Este repunte en la liga nacional coloca a los universitarios en la quinta ubicación de la tabla, con 42 puntos sumados, 17 menos que el líder, Coquimbo Unido.

Universidad de Chile afronta este primer duelo de semifinal buscando hacer valer la localía en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y así tomar ventaja frente al conjunto argentino.

Horarios del U. de Chile vs Lanús ida

El árbitro pitará el comienzo en el estadio Nacional de Santiago a las 17:00 horas de Perú y a las 19:00 horas de Chile y Argentina. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 18:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 19:00 horas de Paraguay, Brasil y Uruguay.

Dónde ver U. de Chile vs Lanús: semifinal ida por la Copa Sudamericana

El Universidad de Chile vs Lanús ida será transmitido por ESPN y DSports en Latinoamérica. Así también, se podrá ver mediante las plataformas Disney Plus y DGO. Mientras que ESPN y ESPN 2 lo pasarán en Centroamérica.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura total de este encuentro en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

U. de Chile vs Lanús: partido de vuelta

La semifinal de vuelta entre Universidad de Chile y Lanús está programado para el jueves 30 de octubre a las 17:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. De mantenerse la igualdad durante los 180 minutos, se disputará la tanda de penales, sin necesidad de tiempo extra.