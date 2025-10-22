Sandra Ostos aseguró que se estrenará con Alianza Lima en su mejor versión: “Llego con la cabeza super madura”

Sandra Ostos, profesional desde 2016, disputará su primera en Alianza Lima. Crédito: Alianza Lima.

Sandra Ostos ha vestido la camiseta de Alianza Lima desde tiempos memorables de su adolescencia. La voleibolista peruana asistía asiduamente a las citas del equipo masculino de fútbol en el barrio victoriano de Matute. Posaba sin reparos con la ‘blanquiazul’. Recientemente, ha cumplido uno de los sueños de su vida: defender profesionalmente los colores de la institución ‘íntima’.

La receptora reveló que no le costó aceptar la propuesta formulada desde las oficinas del Alejandro Villanueva. Sin titubear le dijo sí a Cenaida Uribe. Ahora, espera retribuir a la confianza con trabajo y compromiso. “Llego en un momento bueno en mi carrera”, sostuvo ante las cámaras de ‘Latina Deportes’.

Más adelante, señaló la importancia del trabajo psicológico que ha logrado para asumir su rol en el plantel a cargo de Facundo Morando: " Más que todo, llego con la cabeza super madura. Con todo a mil", concedió la exjugadora de Circolo Sportivo Italiano.

La ‘Guerrera’ aseguró que su compromiso con la institución es innegociable en su lista de prioridades. “Vengo a aportar de todo un poco. Vengo a esforzarme día a día, a sumar en el equipo. Soy una persona que escucha y deja escuchar”, sumó.

“El equipo me apoya bastante también, desde lo dirigencial y el comando técnico”, comentó acerca del soporte que significa el apoyo de las autoridades deportivas. El reto es mayúsculo, pues Alianza Lima tiene entre ceja y ceja el tricampeonato y realizar una buena tarea en el Mundial de Clubes.

Unión

Alianza Lima ha decidido mantener a la mayoría de jugadoras que se hicieron con el bicampeonato en el curso pasado. A este grupo de deportistas se han unido refuerzos de categoría para robustecer un equipo que engranó de la mejor manera con el arribo del adiestrador argentino Facundo Morando.

Esto tras ganar en la final a Regatas Lima por 3-0 en sets. (Video: Latina)

Ostos reconoció que el “equipo está muy unido y va a dejar muchas sorpresas”. Más adelante, exhortó a los hinchas del club a asistir a los juegos de la temporada.

“Que nos apoyen todo momento. Eso no es necesario mencionarlo porque la hinchada de Alianza Lima está presente todo el tiempo. Llenamos el coliseo y están de principio a fin”, concluyó.

Detalles

En una transmisión a través de su cuenta de TikTok, Ostos explicó que su negociación para unirse a las filas de Alianza Lima no puede ser tildado de un proceso debido a la celeridad con la que se llegó al acuerdo.

“Para resumirles a las personas que recién se conectan y me preguntan cómo fue el proceso. No fue un proceso, el domingo en la noche, yo estaba caminando a comprar algo, recibí una llamada de Cenaida y me dijo ‘¿te gustaría venir a Alianza?’, yo súper natural le dije ‘creo que esa pregunta está demás’“, compartió.

La voleibolista peruana contó que tuvo una conversación con Cenaida Uribe. (Tik Tok)

Con la reunión pactada, ambas figuras del deporte peruano se dieron cita en las oficinas del recinto ‘blanquiazul’ y sellaron el compromiso. “Máximo 45 minutos después yo ya estaba firmando en Matute con el club de mis amores“, expresó.

Estreno

Luego de una serie de dimes y diretes entre Alianza Lima y la Federación Peruana de Vóley, se determinó que la ‘Noche Blanquiazul’ siga su curso y el debut del equipo de Morando se reprograme.

“La Federación Peruana de Vóleibol y el Club Alianza Lima informan que, tras una reunión sostenida, se acordó la reprogramación del partido entre Alianza Lima y Kazoku No Perú para las 3:30 p. m. del domingo 26 de octubre, con el fin de facilitar el desarrollo regular de la ‘Noche Blanquiazul’”, publicó la entidad ‘íntima’.