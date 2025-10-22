Perú Deportes

Programación de la fecha 1 de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025: partidos, horarios y canal de TV

Este fin de semana se pone en marcha una nueva temporada del campeonato masculino, con diez equipos listos para darlo todo en la batalla por el título nacional. Descubre toda la información sobre los encuentros que abrirán la competencia

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

La Liga Nacional Superior de
La Liga Nacional Superior de Vóley Masculino pone en marcha una nueva edición. Crédito: FPV

Este viernes 24 de octubre, el Coliseo Miguel Grau del Callao será escenario del arranque oficial de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino (LNSVM) 2025. Diez equipos se preparan para saltar al campo con un solo objetivo: consagrarse campeones y mantenerse firmes en la máxima categoría del vóley peruano. Será el punto de partida de una temporada que promete mucha intensidad.

Aunque el torneo femenino acapara muchas miradas, la rama masculina no se queda atrás. Sin duda alguna, se espera un campeonato vibrante, con una mezcla de talento joven, experiencia consolidada y partidos que prometen alto voltaje desde el arranque hasta la gran final, programada para el 14 de diciembre del presente año.

En esta nueva edición de la LNSV, todas las miradas se centran en Vamos Peerless, el tetracampeón vigente, que buscará extender su hegemonía y reafirmarse como el club más exitoso de la historia del vóley masculino peruano. Sin embargo, la competencia promete ser reñida. Litovóley, actual subcampeón, regresa con sed de revancha, mientras que Regatas Lima —una institución histórica en el deporte nacional— apunta a recuperar protagonismo y volver a los primeros planos.

La temporada también marcará el debut absoluto de MB Vóley, reciente campeón de la Liga Intermedia, que llega con ilusión y ambición a su primer desafío en la división de honor. El conjunto buscará hacerse un nombre entre los grandes y demostrar que está listo para competir al más alto nivel desde el primer partido.

Vamos Peerless es el vigente
Vamos Peerless es el vigente tetracampeón de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino. Crédito: FPV

Completan la lista de participantes: Fla Vóley, San Antonio, Junior César de los Ríos, Von Newman, DC Asociados y Polper. Diez equipos en total, con propuestas distintas, planteles competitivos y el objetivo compartido de luchar por el título y mantenerse en lo más alto del vóley peruano.

Programación de la fecha 1 de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025

Entre el viernes 24 y el miércoles 29 de octubre, los diez equipos que integran la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025 comenzarán su travesía en busca del título nacional. La primera jornada del torneo se disputará en el Coliseo Miguel Grau del Callao y ofrecerá seis encuentros llenos de expectativa, donde se pondrán a prueba desde el primer día las aspiraciones y fortalezas de cada plantel. A continuación, la programación completa de la fecha inaugural:

Viernes 24 de octubre

  • 18:00 horas | Fla Vóley vs. Von Newman
  • 19:30 horas | San Antonio vs. Junior César de los Ríos

Domingo 26 de octubre

  • 19:00 horas | DC Asociados vs. Litovóley
  • 20:30 horas | San Antonio vs. Regatas Lima

Miércoles 29 de octubre

  • 18:00 horas | Polper vs. Von Newman
  • 19:30 horas | Vamos Peerless vs. MB Vóley

Transmisión de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025

La Federación Peruana de Vóley (FPV) no ha concretado ningún acuerdo para la transmisión televisiva de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025. Por ello, todos los partidos del campeonato podrán seguirse en vivo y en directo a través del canal oficial de YouTube de la FPV, así como también por su página oficial en Facebook, garantizando el acceso gratuito para todos los aficionados.

Programación de la fecha 1
Programación de la fecha 1 de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino. Crédito: Puro Vóley

Formato del torneo

La Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025 se desarrollará en dos etapas principales. La primera fase se jugará bajo un formato de todos contra todos, con un total de 18 fechas y 45 partidos. Finalizada esta etapa, los ocho mejores equipos de la tabla clasificarán a los playoffs, donde se enfrentarán en duelos directos al mejor de tres partidos: primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto.

Los ganadores de cada serie avanzarán a las semifinales, que también se disputarán al mejor de tres encuentros, al igual que la gran final. Por otro lado, el equipo que termine en el último lugar de la tabla al final de la primera fase descenderá a la Liga Intermedia, perdiendo así su lugar en la máxima categoría para la siguiente temporada.

