Paco Hervás se sincera sobre las chances de Universitario en la Liga Peruana de Vóley: “No somos favoritos, Alianza Lima sí”

Faltan pocos días para el regreso de la Liga Peruana de Vóley y los 12 clubes afinan los últimos detalles para su debut. Universitario de Deportes sostuvo su último amistoso ante Gimnasia y Esgrima La Plata en su Noche de las Pumas, el cual terminó con una derrota provocando múltiples comentarios negativos hacia las jugadoras y comando técnico.

El entrenador Francisco Hervás rompió su silencio luego de la caída (3-0) ante el vigente campeón argentino. Si bien los resultados no lo han acompañado en sus dos últimas presentaciones -considerando la caída ante Atlético Atenea- el español señaló que tiene buenas sensaciones de cara al estreno en el campeonato nacional.

“Las sensaciones son buenas, el equipo creo que todavía está lejos de su mejor momento, normal, pero está listo para esta primera jornada, donde va a tener que mostrar rendimiento, pero sabemos que es una competición a largo plazo, sabemos que hay muchos partidos y vamos a tener que enfrentar equipos muy duros y para eso nos preparamos día a día”, declaró para Sportivo.

Minutos después, Hervás se sinceró en cuanto a las chances de la ‘U’ para conseguir el título de la Liga Peruana de Vóley durante esta temporada. El estratega extranjero manifestó que su elenco no es favorito, a diferencia de su clásico rival, Alianza Lima, el cual es el vigente bicampeón del torneo.

“Nosotros queremos estar arriba indudablemente, somos conscientes que no somos los favoritos al título, Alianza como vigente campeón y defensor al título, arranca en esa posición, pero nos sentimos con fuerzas de poder combatir contra cualquiera y vamos a ver cómo nos va”, acotó.

Su opinión sobre el debut contra Géminis

Por otro lado, Paco Hervás fue consultado por su primer partido en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Universitario se medirá con Deportivo Géminis, un rival al cual ya se enfrentó en la pretemporada y lo derrotó 3-0 en la fecha 2 del Atenea Open. Pese a ello, manifestó que todos los encuentros y contrincantes serán complicados.

“Es que yo creo que todos los rivales son duros, he estado revisando la plantilla, las jugadoras, entrenadores y no me parece que haya equipos de partida sean fáciles, indudablemente hay equipos que por presupuesto y jugadoras pueden partir con la etiqueta de favorito en un primer encuentro, pero no tengo la sensación de que los partidos vayan a ser fáciles”, apuntó.

Finalmente, Hervás opinó sobre la reciente lesión de su flamante refuerzo Maluh Oliveira, quien no podrá estar en el arranque de la liga. “Una pena, son cosas del deporte, eso una vez que ha sucedido no sirve de mucho lamentarse, solo queda reorganizarnos, coger fuerzas y seguir para adelante”.

Maluh Oliveira ingresó en muletas en la Noche de las Pumas 2025.

Canal TV del Universitario vs Géminis

Universitario y Géminis medirán fuerzas por segunda vez en la temporada, pero en esta ocasión por los puntos de la Liga Peruana de Vóley. Este encuentro se llevará a cabo el sábado 25 de octubre a las 17:00 horas de Perú en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Este enfrentamiento por la fecha 1 se transmitirá por Latina, el único canal que cuenta con los derechos. Se podrá ver mediante señal abierta (canal 2) de televisión, su página web y su aplicación.

A diferencia de la temporada pasada, los cotejos del campeonato nacional no se podrán seguir a través del canal de Youtube, debido a que Latina busca potenciar su sitio web y su app.