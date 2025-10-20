Giancarlo Granda confesó el problema que tendría Alianza Lima para fichar a Luis Advíncula y no es el millonario monto: “La cosa puede cambiar”

El periodista deportivo reveló la posible estrategia que emplearía el club ‘blanquiazul’ para incorporar al lateral peruano y del factor que impediría la operación. (Video: Palabra de Hincha)

Alianza Lima apunta a terminar lo más alto posible en la Liga 1 2025, considerando que el título nacional suena utópico. Clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año es el principal objetivo del club ‘blanquiazul’ y, además de tener pendiente la continuidad del técnico Néstor Gorosito, ha surgido el interés por Luis Advíncula. En ese sentido, Giancarlo Granda confesó un problema de la entidad ‘aliancista’ para fichar al lateral peruano de Boca Juniors y que no se trata del millonario monto.

“En Alianza Lima quieren a Advíncula, pero no van a hacer una locura económica y la opción de pagar el millón y medio de dólares no existe”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Palabra de Hincha’.

Mientras en tienda ‘victoriana’ trazan la hoja de ruta para una eventual negociación, surgen voces que matizan los valores sobre la mesa. Miguel Rebosio sostuvo que “hay información de que esa cantidad no es tampoco, sino mucho menos”, dejando en evidencia que la cifra puede estar sujeta a diferentes interpretaciones o fuentes.

Por su parte, Renato Luna, otro panelista, abordó una posible vía para facilitar la salida del futbolista: “Aparentemente, lo que se dice es que es el millón y medio, pero que Advíncula estaría en condiciones de asumir una parte y que Alianza asuma otra, porque Alianza no está dispuesto a pagar eso, no solamente por Advíncula, sino por ninguna rescisión de contrato en una posición defensiva”.

Luis Advíncula disputó el Mundial de Clubes 2025 con Boca Juniors y enfrentó a Bayern Múnich.

Giancarlo Granda remarcó que no existe una cantidad determinada para la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors y que la situación contractual del jugador juega un papel determinante.

“En verdad, un monto fijo por Advíncula no existe. Advíncula tiene contrato hasta fines de 2026. Los seis mejores pagados en Boca son suplentes y todos se están yendo, entre ellos Advíncula. Se fue ‘Chiquito’ Romero a Argentinos Juniors, Marcos Rojo a Racing Club, (Ignacio) Miramón es el tercero, el cuarto es (Frank) Fabra y el quinto es (Luis) Advíncula”, detalló.

Ahí fue cuando el comunicador mencionó una alternativa para que Alianza Lima incorpore al lateral derecho y es por una negociación directa entre el jugador y la entidad ‘xeneize’. “Lo que me cuentan (desde Alianza Lima) es: ‘nosotros tenemos intención de que venga, es un jugador que nos gusta. No vamos a hacer ninguna locura económica. El futbolista va a tener que hablar con su club y buscar la manera de salir’. Advíncula le puede decir a Boca ‘yo no juego, tú no me quieres. Me pagas, soy caro, rescindamos el contrato y nos damos media vuelta, listo’”, añadió.

Giancarlo Granda sobre el problema de Luis Advíncula para llegar a Alianza Lima

En el análisis de Giancarlo Granda existe un factor que podría complicar la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. Se trata del posible cambio de entrenador en Boca Juniors al finalizar el año. “Hay algo que le juega en contra a Alianza, es que Boca va a tener un nuevo técnico. Claudio Úbeda, asistente de Russo que en paz descanse, ha sido designado hasta fin de año; por ahí campeona todo y se queda, pero Boca planea ir a buscar un técnico de jerarquía si entra a la próxima Copa Libertadores. Ahí la cosa puede cambiar, si llega este nuevo técnico, un nuevo comienzo, por ahí lo quiere a Advíncula”.

Otro elemento que influye es la relación entre Juan Román Riquelme, presidente de la institución argentina, y el ‘Rayo’. “Pasa que a Riquelme le gusta mucho Advíncula, y él también lo quiere mucho. (Riquelme) le tiene mucho camote al futbolista peruano, le gustaba Zambrano también. Si fuera por Riquelme, Zambrano seguiría en Boca”, expuso.

El narrador deportivo clarificó que, aunque Advíncula ha perdido continuidad, su situación podría cambiar si el nuevo comando técnico considera necesario el aporte del defensa peruano: “A diferencia de Fabra, no jugó nunca con ningún técnico, pero Advíncula sí; perdió su lugar porque bajó el nivel y algunos sienten que es ciclo cumplido. Pero siempre un nuevo técnico es un nuevo aire, así que vamos a ver cómo se da”.