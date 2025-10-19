A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima se medirá en condición de visitante frente a Sport Huancayo el lunes 20 de octubre en un duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio IPD Huancayo será el escenario de un partido importante para ambos equipos, que compiten por diferentes objetivos.

El cuadro ‘blanquiazul’ viene de conseguir un valioso triunfo por 3-1 sobre Sport Boys en Matute, con los goles de Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino. Más allá del tanto de Luis Urruti, los dueños de casa le dieron una alegría a sus hinchas y se colocaron en el tercer lugar del segundo certamen de la temporada con 21 puntos, a cinco de Cusco FC y a nueve del líder Universitario de Deportes.

La irregularidad le ha pasado factura al elenco dirigido por Néstor Gorosito, que esta vez no contará con Kevin Quevedo, Alan Cantero y Guillermo Enrique. Sin embargo, Hernán Barcos volvió a la convocatoria tras cumplir su fecha de suspensión por la tarjeta roja ante Alianza Universidad.

El cuadro 'blanquimorado' derrotó 3-1 a los chalacos en Matute. (Video: L1MAX)

Por su parte, Sport Huancayo descansó la jornada anterior por la expulsión de Deportivo Binacional de la Liga 1 y aprovechó para corregir detalles. Eso sí, en su último compromiso, sucumbió por 2-1 en su visita a Sport Boys.

El DT Richard Pellejero apuntará a mandar al campo al mejor once posible con la consigna de asegurar un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Aunque no lo hará con todo su plantel por la sanción impuesta a Hugo Ángeles (tarjeta roja ante la ‘misilera’). Sí estarán Janio Pósito, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti, entre otras figuras.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Piero Cari, Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT: Gustavo Zapata

Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Johan Madrid, Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Josuee Herrera, Ricardo Salcedo, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti, Janio Pósito y Marlon De Jesús. DT: Richard Pellejero

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Huancayo está programado para el lunes 20 de octubre a las 13:15, hora local de Perú, misma franja horaria para los seguidores en Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el inicio será una hora después.

Para Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, el partido está fijado para las 15:15 horas. En México, el compromiso arrancará a las 12:15 horas, mientras que en España dará comienzo a las 20:00 horas.

Canal TV del Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El Alianza Lima vs Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en servicios como DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La señal también estará habilitada por la plataforma de streaming, Liga 1 Play, a la que se puede acceder a través de una suscripción mensual de S/. 22.99 soles.

Además, Infobae Perú ofrecerá cobertura en vivo desde su portal web, con información previa, desarrollo del partido, declaraciones de los protagonistas y detalles adicionales del cotejo.

Anuncio del Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025. - créditos: Alianza Lima

Últimos enfrentamientos

Alianza Lima y Sport Huancayo se han visto las caras en diversas oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si revisamos los últimos diez enfrentamientos, nos daremos cuenta de que los ‘blanquiazules’ llevan una ligera ventaja con cuatro triunfos, contra tres del ‘rojo matador’ y tres empates en total.

El último cotejo se dio el 14 de junio de este año, en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de una igualdad sin goles en un partido donde los ‘íntimos’ tuvieron más la posesión del balón y generaron más chances, pero no pudieron concretar.

El elenco 'íntimo' empató 0-0 con el 'rojo matador' en Matute por la fecha 15 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)