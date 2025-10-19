Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘victoriano’ tendrá un duro reto cuando visite al siempre complicado ‘rojo matador’ en la ‘incontrastable’. Conoce los horarios del encuentro

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
A qué hora juegan Alianza
A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima se medirá en condición de visitante frente a Sport Huancayo el lunes 20 de octubre en un duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio IPD Huancayo será el escenario de un partido importante para ambos equipos, que compiten por diferentes objetivos.

El cuadro ‘blanquiazul’ viene de conseguir un valioso triunfo por 3-1 sobre Sport Boys en Matute, con los goles de Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino. Más allá del tanto de Luis Urruti, los dueños de casa le dieron una alegría a sus hinchas y se colocaron en el tercer lugar del segundo certamen de la temporada con 21 puntos, a cinco de Cusco FC y a nueve del líder Universitario de Deportes.

La irregularidad le ha pasado factura al elenco dirigido por Néstor Gorosito, que esta vez no contará con Kevin Quevedo, Alan Cantero y Guillermo Enrique. Sin embargo, Hernán Barcos volvió a la convocatoria tras cumplir su fecha de suspensión por la tarjeta roja ante Alianza Universidad.

El cuadro 'blanquimorado' derrotó 3-1 a los chalacos en Matute. (Video: L1MAX)

Por su parte, Sport Huancayo descansó la jornada anterior por la expulsión de Deportivo Binacional de la Liga 1 y aprovechó para corregir detalles. Eso sí, en su último compromiso, sucumbió por 2-1 en su visita a Sport Boys.

El DT Richard Pellejero apuntará a mandar al campo al mejor once posible con la consigna de asegurar un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Aunque no lo hará con todo su plantel por la sanción impuesta a Hugo Ángeles (tarjeta roja ante la ‘misilera’). Sí estarán Janio Pósito, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti, entre otras figuras.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Piero Cari, Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT: Gustavo Zapata

Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Johan Madrid, Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Josuee Herrera, Ricardo Salcedo, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti, Janio Pósito y Marlon De Jesús. DT: Richard Pellejero

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Huancayo está programado para el lunes 20 de octubre a las 13:15, hora local de Perú, misma franja horaria para los seguidores en Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el inicio será una hora después.

Para Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, el partido está fijado para las 15:15 horas. En México, el compromiso arrancará a las 12:15 horas, mientras que en España dará comienzo a las 20:00 horas.

Canal TV del Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El Alianza Lima vs Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en servicios como DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La señal también estará habilitada por la plataforma de streaming, Liga 1 Play, a la que se puede acceder a través de una suscripción mensual de S/. 22.99 soles.

Además, Infobae Perú ofrecerá cobertura en vivo desde su portal web, con información previa, desarrollo del partido, declaraciones de los protagonistas y detalles adicionales del cotejo.

Anuncio del Alianza Lima vs
Anuncio del Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025. - créditos: Alianza Lima

Últimos enfrentamientos

Alianza Lima y Sport Huancayo se han visto las caras en diversas oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si revisamos los últimos diez enfrentamientos, nos daremos cuenta de que los ‘blanquiazules’ llevan una ligera ventaja con cuatro triunfos, contra tres del ‘rojo matador’ y tres empates en total.

El último cotejo se dio el 14 de junio de este año, en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de una igualdad sin goles en un partido donde los ‘íntimos’ tuvieron más la posesión del balón y generaron más chances, pero no pudieron concretar.

El elenco 'íntimo' empató 0-0 con el 'rojo matador' en Matute por la fecha 15 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

Temas Relacionados

Alianza LimaSport HuancayoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada con varios encuentros de mucho calibre, tanto en las ligas europeas como sudamericanas, entre otros torneos

Partidos de hoy, domingo 19

Rosa García ya es parte del Salón de la Fama del Vóley Mundial: el emotivo homenaje y reconocimiento a la peruana

En una especial ceremonia en Massachusetts, Estados Unidos, la histórica armadora de la generación dorada del Perú fue consagrada como una auténtica leyenda del deporte de la net alta

Rosa García ya es parte

Eddie Fleischman aseguró que Carlos Zambrano no debe ser capitán en Alianza Lima y lo lapidó por polémicos comentarios: “Lectura distorsionada de la realidad”

El periodista deportivo se refirió a las reiteradas expulsiones del ‘Kaiser’ en el cuadro ‘íntimo’ y su falta de autocrítica en reciente entrevista

Eddie Fleischman aseguró que Carlos

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘bajopontinos’ chocarán con el ‘rico garci’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la meta de sumar tres puntos que le permitan volver a posicionarse en zona de clasificación directa para la próxima Copa Libertadores. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El elenco ‘cervecero’ apunta a ganar en Cusco para meterse a zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, aunque delante tendrá a un rival que se ubica en los primeros lugares. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular respalda actuar de

Fuerza Popular respalda actuar de la Policía en manifestaciones y critican a Rafael López Aliaga por “abandonar” Lima

Ética verá denuncia contra Kira Alcarraz por amenazar a periodista que investigaba contratación de la novia de su hijo

Luis Galarreta confirma que Keiko Fujimori es la única candidata presidencial en Fuerza Popular: “Todos hemos coincidido”

Delia Espinoza espera que la JNJ la reponga como Fiscal de la Nación este lunes: “Esperamos que se cumpla mañana”

Este era el plan operativo de la División de Secuestros para la marcha del 15 de octubre: Efectivos no debían portar armas

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz confirma el fin

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El Corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

Imitador de ‘El Russo’ de ‘Yo Soy’ lanzó fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International: “Me hubiese encantado escuchar Perú”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 19

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Rosa García ya es parte del Salón de la Fama del Vóley Mundial: el emotivo homenaje y reconocimiento a la peruana

Eddie Fleischman aseguró que Carlos Zambrano no debe ser capitán en Alianza Lima y lo lapidó por polémicos comentarios: “Lectura distorsionada de la realidad”

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025