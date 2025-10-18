Dónde ver Universitario vs Gimnasia HOY: canal tv online del duelo por la ‘Noche de las Pumas’ 2025/2026

Universitario celebrará la 'Noche de las Pumas' con un amistoso frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Crédito: Prensa U Vóley

Universitario de Deportes se prepara para una velada especial junto a su apasionada hinchada. Hoy, sábado 18 de octubre, desde las 18:00 horas de Perú, el Coliseo Mariscal Cáceres en Chorrillos será el escenario de la esperada ‘Noche de las Pumas’, donde el equipo femenino de vóley presentará oficialmente su plantilla para la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional. Además, disputará un atractivo partido amistoso frente al vigente campeón argentino, Gimnasia y Esgrima La Plata, elevando aún más la emoción del evento.

El cuadro que ahora es dirigido por el técnico español Francisco Hervás llega a esta nueva campaña con aspiraciones más altas y el claro objetivo de pelear por el título. Tras una buena temporada anterior, la directiva decidió apostar por la continuidad y mantener la base del equipo, pero también reforzar zonas clave con jugadoras de jerarquía, tanto nacionales como extranjeras.

Desde Brasil, una de las principales potencias del voleibol mundial, llegaron tres refuerzos que prometen elevar el nivel de Universitario: Maluh Oliveira, una opuesta con gran potencia ofensiva; y las centrales Mara Leao y Angélica Malinverno, ambas con amplia experiencia en su país. A ellas se suma la estadounidense Catherine Flood, atacante de punta que viene de destacarse en ligas universitarias de su país.

En el plantel se mantienen referentes importantes como Karla Ortiz, Coraima Gómez, Mirian Patiño y Elis Bento, quienes asumirán roles de liderazgo dentro y fuera del campo. Además, destaca la incorporación nacional de Daniela Muñoz, quien tuvo una destacada actuación con la Universidad San Martín en la última temporada y llega para reforzar la línea ofensiva del conjunto crema.

Las 'pumas' se medirán con Gimnasia y Esgrima La Plata.

La ‘Noche de las Pumas’ no será solo una ceremonia de presentación. El evento incluirá un amistoso internacional de alto nivel frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, actual campeón del voleibol argentino. Se trata de un desafío importante para las ‘cremas’, que medirán su evolución ante un rival con rodaje competitivo y exigente, lo que sin duda aportará a la preparación del equipo.

¿Dónde ver Universitario vs Gimnasia por la Noche de las Pumas?

Ningún canal de televisión transmitirá la Noche de las Pumas, pero los hinchas podrán seguir cada momento del evento en vivo a través del canal oficial de YouTube de Universitario de Deportes (pagando el premium) Esta alternativa digital permitirá que seguidores del equipo, tanto en Perú como en el extranjero, disfruten en tiempo real de la presentación del plantel y del amistoso internacional ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa del evento minuto a minuto desde su página web. Los fanáticos podrán encontrar ahí todos los detalles: jugada por jugada, los mejores puntos, entrevistas exclusivas, declaraciones de las protagonistas y toda la emoción que se vivirá en el Coliseo Mariscal Cáceres. La expectativa es alta, y la ilusión crece entre los hinchas ‘cremas’ que sueñan con ver a su equipo dar el primer gran paso en una temporada que promete ser inolvidable.

Todos los detalles de la 'Noche de las Pumas' de Universitario. Crédito: Prensa U

Universitario en el Atenea Open 2025

Universitario ya tuvo su primer test de pretemporada en el Atenea Open, un cuadrangular amistoso en el que enfrentó al club organizador Atenea, la selección peruana Sub 19 y Deportivo Géminis. Bajo la dirección de Francisco Hervás, el equipo ‘crema’ obtuvo dos victorias —ante la escuadra juvenil de la Blanquirroja (3-1) y ante Géminis en sets corridos—, mostrando buenas señales de juego colectivo y fortaleza ofensiva.

Sin embargo, las ‘pumas’ no lograron cerrar el torneo con puntaje perfecto, ya que fueron derrotadas por el anfitrión en la última jornada con un categórico 0-3, lo que les impidió quedarse con el título del certamen. Más allá del resultado, la experiencia fue positiva: permitió al cuerpo técnico ajustar detalles, evaluar variantes y preparar al plantel de cara a su gran presentación oficial este sábado, esperando regalarle una victoria a su hinchada.