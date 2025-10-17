Perú Deportes

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

La armadora colombiana reafirmó su compromiso con el club ‘blanquiazul’, con la mira puesta en el tricampeonato nacional y en destacar a nivel internacional durante la temporada

La armadora colombiana confesó ser muy competitiva y aseguró que dará el 100% para lograr los objetivos con el club. (Video: Puro Vóley)

Alianza Lima se prepara para una temporada exigente y llena de desafíos, en la que buscará conquistar el tricampeonato nacional y competir con fuerza en el Sudamericano y el Mundial de Clubes. Para estar a la altura, el equipo ‘blanquiazul’ ha incorporado refuerzos internacionales de jerarquía, como la armadora colombiana María Alejandra Marín, quien llega con una mentalidad clara: competir para ganar.

En una entrevista reciente con el medio especializado ‘Puro Vóley’, la colocadora de 29 años dejó en claro su fuerte carácter competitivo y enfoque profesional, cualidades que la posicionan como una de las grandes apuestas del cuadro de La Victoria para la temporada 2025/26 que está por comenzar.

“Me considero una jugadora competitiva. Yo quiero ganar. Hay una diferencia entre tener una mente ganadora y una mente de campeona. El ganador es el que siempre dice ‘perdimos, pero gané experiencia’. El campeón es aquel que quiere ganar de cualquier forma. Esa mentalidad de campeona es la que yo tengo y la que estoy trabajando día a día”, expresó con firmeza.

El compromiso de la armadora no se limita a los resultados. Marín también mostró una profunda autocrítica y deseo de superación constante. “Si pierdo, me molesto, pero me encanta ver los videos para saber qué hice mal, qué puedo mejorar y corregir para el siguiente partido”, comentó. Y agregó: “Soy muy observadora en ese sentido, pero no me gusta ser picona en la cancha ni empezar a decirle cosas al rival, porque hay jugadoras que se motivan con eso. Entonces, yo prefiero evitarlo”.

María Alejandra Marín se esfuerza
María Alejandra Marín se esfuerza al máximo para dar su mejor versión a Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

María Alejandra Marín asumió el reto de llegar a Alianza Lima como reemplazo de Marina Scherer, la armadora brasileña que fue clave en la conquista del bicampeonato. Con amplio recorrido en ligas internacionales y en la selección colombiana, Marín aterriza en La Victoria en un momento decisivo de su carrera, motivada por el desafío de liderar a un equipo que apunta alto, tanto en el ámbito nacional como en el escenario internacional.

Motivación a tope

María Alejandra Marín arrancó su etapa en Alianza Lima con los ánimos a tope, ilusionada por el desafío institucional y el cálido recibimiento de la hinchada blanquiazul. “Llego súper motivada. Es un reto grande para mi carrera y eso me hace entrenar mejor cada día”, aseguró la armadora colombiana, quien ya siente el respaldo del club y su gente.

Uno de los aspectos que más valora la jugadora de 29 años es la alta competitividad interna del plantel, un factor que, según destaca, será clave para mantener el nivel a lo largo de una temporada cargada de exigencias. “Somos 14 jugadoras y todas estamos listas para jugar. Hay una competitividad increíble y eso es lo más bonito para el equipo”, afirmó.

Entre las nuevas incorporaciones también figura Doris Manco, una joven armadora colombiana de tan solo 18 años, quien compartirá puesto con Marín. Lejos de sentir presión, la experimentada colocadora ve en ella una motivación adicional. “Tiene 18 años, pero igual presiona mucho. Una la ve entrenar, bloqueando, tirándose, arriesgando pelotas. Yo soy la que tiene experiencia, pero eso te obliga a ser mejor”, destacó, valorando el empuje de su compatriota.

María Alejandra Marín ha sido
María Alejandra Marín ha sido elegida la mejor armadora de Sudamérica en más de una ocasión. Crédito: Instagram

Consciente de la responsabilidad que implica vestir la camiseta de Alianza Lima, ‘Mariale’ dejó claro que la mentalidad del grupo será determinante para alcanzar los objetivos trazados. “Espero que cada una de nosotras entre a dar el 100% en cada partido. No importa si es contra el último de la tabla o el primero. Lo importante es cómo sale Alianza en cada partido: que se haga el trabajo, que se aplique lo estudiado, lo que se vio en videos, y que demos siempre lo mejor”, remarcó.

Con una mentalidad ganadora, sentido autocrítico y vocación de liderazgo, María Alejandra Marín se perfila como una pieza fundamental en la estructura del equipo dirigido a competir por todo. Su llegada no solo aporta jerarquía al plantel, sino también una visión profesional que promete contagiar al grupo.

