Horacio Bastit reveló si Regatas Lima se presentará a su debut tras polémica programación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las chorrillanas participarán de la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima este sábado 25 y domingo 26 de octubre, fechas que coinciden con el arranque del torneo nacional

Grace Nole Alcántara

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se dará en medio de una polémica debido a la programación de la fecha 1. Pasa que la Federación Peruana de Vóley planificó los encuentros de Regatas Lima y Alianza Lima a pesar del pedido de ambos equipos para afrontar la ‘Noche Blanquiazul’, presentación que se desarrollará este sábado 25 y domingo 26 de octubre, misma fecha que el arranque del torneo nacional.

La determinación de la FPV obligó a las ‘íntimas’ tomar la decisión de no presentarse a su debut contra Kazoku No Perú y perderá por ‘walk over’ para disputar el cuadrangular con Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina en su presentación oficial.

En esa línea, Horacio Bastit reveló la postura que tomó su equipo respecto al conflicto. El técnico de las chorrillanas aseguró que asumirá los amistosos y su primer encuentro en la competición peruana ante Deportivo Wanka. Eso sí, precisó que tendrá varias bajas por lesión.

“Los vamos a jugar, no sabemos cómo, pero los vamos a jugar. Vamos a tratar de cumplir y la fecha 1 también. Nosotros vamos a ir con lo poco que tenemos, porque estamos diezmados. Hay tres jugadoras que no las tenemos; nos hubiesen venido muy bien para esos partidos. Vamos a tratar de armar el mejor equipo para los compromisos y después tendremos una semana de recuperación para las jugadoras. Sabemos que la liga va a ser larga y vamos a tener que afrontar la liga con un equipo un poco más reducido. Yo espero que hasta último momento haya una negociación; lo veo muy difícil, pero es el deseo de uno. Yo quiero que pase lo mejor para el vóley”, advirtió el DT en conversación con el programa ‘Saque y punto’.

Alianza Lima jugará su 'Noche Blanquiazul' el próximo 25 y 26 de octubre.

¿Cómo llegará Regatas Lima al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Horacio Bastit confesó que su equipo sufrió varias lesiones y eso complicó sus participaciones pactadas tanto en la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima y su debut con Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Cuando asumimos el compromiso de aceptar la invitación, no sabíamos cómo iba a llegar el equipo. Ahora estamos teniendo inconvenientes producto de lesiones de jugadoras que algunas no se están recuperando, pero vamos a tener que asumir los riesgos; son riesgos que uno toma. El año pasado tuvimos riesgos, tomamos riesgos y entramos a la final. Tuvimos mucha suerte porque tuvimos toda una temporada larga muy sana para todas las jugadoras. Entonces, a veces las cosas tienen que pasar en un momento por determinadas cuestiones y, bueno, uno tiene que sobrellevar eso. Ojalá que las jugadoras de a poquito se vayan recuperando”, añadió el DT.

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación chorrillana

Regatas Lima prepara un encuentro con sus aficionados antes del comienzo de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las chorrillanas presentarán oficialmente a su plantel ante Circolo Sportivo Italiano este sábado 18 de octubre en su sede principal, en el inicio de la nueva temporada.

El horario establecido a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:00 horas. Y enUruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:00 horas.

Los hinchas ‘celestes’ podrán seguir el duelo por Latina Televisión a través de 2 y 702 en HD. También estará disponible por la página web y canal de Youtube de la casa televisiva. Además, Infobae Perúinformará todos los detalles del crucial cotejo.

