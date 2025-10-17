Perú Deportes

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘dorados’ y el ‘papá’ protagonizarán el clásico cusqueño que determinará su futuro en el campeonato a falta de cinco jornadas. Conoce los horarios del vibrante cotejo

Grace Nole Alcántara

Se vivirá una edición más del clásico cusqueño este sábado 18 de octubre. Cusco FC y Cienciano protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Este duelo tendrá en juego más de tres puntos porque definirá el futuro de ambos equipos.

Los ‘dorados’ necesitan recuperar el paso en el campeonato para acercarse al líder Universitario de Deportes a falta de cinco jornadas: están a siete puntos de los ‘cremas’. El cuadro de Miguel Rondelli se encuentra en la segunda ubicación con 23 unidades y tercero en la tabla acumulada con 57. Necesita levantarse tras dos partidos sin poder conseguir victorias: perdió con Los Chankas y empató ante Comerciantes Unidos. Sin Facundo Callejo, buscará romper mala racha, su goleador se volvió a lesionar.

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano por el Torneo Clausura 2025

El derbi cusqueño se jugará este sábado 18 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

Dónde ver Cusco FC vs Cienciano

El choque entre los ‘dorados’ y el ‘papá’ será televisado por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en la ‘ciudad imperial’ con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Precios de entradas

- Norte: S/. 15.00 soles

- Norte Niños: S/. 10.00 soles

- Oriente: S/. 25.00 soles

- Oriente Niños: S/. 10.00 soles

- Occidente: S/. 40.00 soles

- Occidente Niños: S/. 10.00 soles

¿Cómo llega Cienciano al partido?

El ‘papá’ también necesita el triunfo para seguir escalando posiciones para meterse en zona de Copa Sudamericana 2026. Cienciano está en el décimo lugar con 41 puntos en la tabla acumulada y se encuentra a cuatro unidades del octavo lugar.

El cuadro cusqueño llegará motivado luego del triunfo que celebró frente UTC por 2-0 en Cajabamba por la jornada pasada.

Cusco FC vs Cienciano: posibles alineaciones

- Cusco FC: Pedro Díaz: Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez; Nicolás Silva, Iván Colman; Lucas Colitto y Juan Manuel Tévez.

- Cienciano: Ignacio Barrios; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias; Cristian Neira, Agustín Gonzalez, Claudio Torrejón, Danilo Ortiz; Beto da Silva, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

