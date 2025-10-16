Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle su pago de socio: “Me deben 100 mil dólares y me lo quieren pagar en 6 años. Ridículos”

Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle su pago de socio, pese a que le deben más de 100 mil dólares.

Rainer Torres realizó fuerte publicación en redes sociales contra Universitario de Deportes -equipo del cual es hincha y por el que jugó durante varios años- producto de que el club ‘merengue’ le cobró una deuda por su suscripción de socio. El exmediocampista se mostró molesto porque aún le deben más de 100 mil dólares de salario.

El popular ‘Motorcito’ hizo su descargo mediante su cuenta de X (antes conocida como Twitter) y comenzó explicando la situación. Reveló que conversó con Julio Pacheco, exadministrador del elenco ‘crema’, y este le prometió que su pago de socio iba a ser descontado del adeudo de su sueldo como jugador.

“Me hice socio en el 2008, apenas regresé a la U, llegó el año 2011 donde me debían un mes tras otro, a fin de año y con nuevo contrato a la vista la ‘U’ me debía más de 100 mil dólares, le dije a Pacheco que mi pago de socio que era de 500 soles me lo reduzcan de mi deuda, a lo cual me dio el sí, claro que nunca lo hizo así como otras cosas", inició.

Torres señaló que no fue la única vez que un administrador temporal ignoró su pedido. “Llegó el 2014 y con mi nuevo contrato por renovar después de salir campeón, le pedí al AT reducir mi deuda de lo que me debían a lo cual me dijeron que sí nuevamente sin hacerlo”.

Rainer Torres reveló que la 'U' le está cobrando 8 mil soles cuando le deben más de 100 mil dólares.

Líneas después, el exvolante dio a conocer el problema en el que se encuentra involucrado por la falta de palabra de los antiguos directivos. Asimismo, develó el plazo que le han dado para pagar su deuda como socio, haciendo una dura comparación con el tiempo en el que Universitario le dará sus sueldos pendientes.

“Ahora me informan que debo 8 mil soles y les digo que me lo reduzcan de los más de 100 mil dólares que me deben y me dicen que no se puede. Yo le debo 8 mil soles a la ‘U’ y la ‘U’ me debe más de 100 mil dólares, pero me dan un mes para pagar y lo mío me quieren pagar en 6 años. Ridículos”, sentenció.

Finalmente, el ‘Motorcito’ Torres puso sobre la mesa el hecho de que encabezó Embajadur Crema -un proyecto que recaudó un total de 5 millones de soles con ayuda de los hinchas para condenar la deuda de la ‘U’- y cerró su post con fuertes calificativos hacia el club donde jugó.

“Hice un proyecto que le ahorro 5 millones de soles, malagradecidos, tal vez estoy mal o tal vez estoy bien, pero sinceramente no me importa. Estoy molesto, sí claro, pero más estoy indignado. No se trata del dinero, sino del trato. Dejaré ser socio de la ‘U’ pero no dejaré ser hincha. ¡Ahora sí váyanse al carajo!“, finalizó.

Rainer Torres encabezó Embajadur Crema y recaudó 5 millones para pagar las deudas de Universitario.

Rainer Torres, distanciado de Universitario

Más allá de haber vestido la camiseta ‘crema’ durante varias temporadas y conquistar dos títulos nacionales, Rainer Torres es hincha de Universitario. Por ese motivo, decidió emprender el proyecto Embajadur Crema con otros exjugadores del club para ayudar al equipo de sus amores.

Torres no imaginó que esta iniciativa lo llevaría a alejarse de la institución de Ate. El exvolante sostuvo diferencias con el exadministrador Jean Ferrari y mostró su firme postura cuando Franco Velazco tomó el mando. “La ‘U’ no está unida", expresó. Ahora, afronta un nuevo polémico capítulo con su elenco amado, que lo ha forzado a dejar de ser socio.